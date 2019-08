Proširena istraga protiv zločinačke organizacije sa splitskog područja: žrtva je ozbiljno shvatila prijetnje jer je nakon toga pobjegla u inozemstvo; Vučak i Berisha prebačeni s Bilica

Pet mjeseci nakon što je USKOK otvorio istragu protiv tzv. zločinačke organizacije sa splitskog područja zbog sumnje u organiziranje pokušaja ubojstava, iznuda, otmica, paljevina automobila i nabave raznih vrsta oružja i streljiva, jučer je objavljeno da je došlo do još jednog proširenja te istrage, i to zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenog djela iznude u sastavu zločinačkog udruženja.

Od ožujka ove godine u istražnom se zatvoru na splitskim Bilicama nalaze Željko Rajić, kojega USKOK smatra vođom organizacije, potom 29-godišnji Ante Vučak, Duje Pivčević (23), Tonći Mikelić (26), Robert Žuvela (21) i Petar Vuknić (38).

Kao članice "zločinačke" još su navedene i Josipa R. (22) te Anita E. (22), a nakon što je 3. travnja doneseno prvo rješenje o proširenju istrage, u istražnom su zatvoru završili još i Leni Ban te Hrvoje Kovčalija, dok je Liridon Berisha, koji se također navodi kao dio zločinačke organizacije, već bio u zatvoru zbog optužbi za likvidaciju Ante Prnjaka na TTTS-u krajem kolovoza prošle godine.

U ovom najnovijem proširenju istrage USKOK sumnjiči Pivčevića i Bana da su, postupajući sukladno prethodnom dogovoru i planu, od 19. rujna do 17. listopada 2018. godine u Trogiru od jedne osobe tražili da im preda određeni novčani iznos. Prijetili su da će ubiti tu osobu i članove njegove obitelji, iako su, navodi USKOK, znali da ta osoba "prema njima i ostalim pripadnicima zločinačkog udruženja nema nikakva dugovanja".

Tako su Pivčević i Ban pozvali tu osobu da dođe na jedno školsko igralište te su od muškarca, uz prijetnje smrću njemu i obitelji, tražili da im preda 17 tisuća eura i da će ga onda ostaviti na miru i da se ništa neće dogoditi ni njemu ni obitelji. Na tom se igralištu kao slučajno našao 25-godišnjak koji se velikodušno ponudio da će umjesto iznuđivanog muškarca on platiti 5000 eura. No, naravno da se već prije dogovorio s Banom i Pivčevićem o toj ponudi.

Prema USKOK-u, okrivljeni su se prethodno dogovorili da do stvarne predaje navedenog iznosa neće ni doći, no svejedno su oštećenom dali rok od mjesec dana u kojem mora vratiti 5000 eura. No, nakon samo nekoliko dana 25-godišnjak je žrtvi zaprijetio da će ubiti njega i njegovu obitelj, da će mu zapaliti osobni automobil i lokal ako mu ne vrati 5000 eura, koliko je on navodno u njegovo ime dao Pivčeviću i Banu. Očito su prijetnje bilo vrlo ozbiljne i žrtva ih je tako i shvatila jer je nakon toga pobjegla u inozemstvo.

No, 25-godišnjak je nastavio utjerivati nepostojeći dug tako što je, po USKOK-u, u dogovoru s Pivčevićem i Banom počeo prijetiti majci žrtve tražeći da mu plate dug s kamatama. Nesretna je žena zbog straha za sebe i članove obitelji 17. listopada prošle godine dala 25-godišnjaku 5000 eura.

Zanimljivo je da su sa splitskih Bilica u posljednjih desetak dana u druge zatvore, i to zbog sigurnosnih razloga, prebačena dvojica članova "zločinačke organizacije". U zatvor u Gospić prije nekoliko je dana prebačen Ante Vučak, dok je Liridon Berisha završio u zatvoru u Zadru.

– Da, točno je da je moj klijent preseljen u zatvor u Gospić, no ne znam razloge niti sam o tome dobio ikakvu službenu obavijest – kazao nam je Vučkov odvjetnik Eduard Sušac, dodavši kako njegov klijent još nije dao iskaz USKOK-u vezan uz optužbe za koje ga se tereti.

Jučer je, pak, pred zamjenicom USKOK-a prvi put nakon uhićenja svoj iskaz dao i prvookrivljeni Željko Rajić.