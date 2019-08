Policija upala u kuću bivšeg ministra Lovre Kuščevića! Na Braču traju izvidi, nalog je stigao iz USKOK-a

Policijski istražitelji upali su u kuću bivšeg ministra uprave Lovre Kuščevića na otoku Braču gdje u sklopu USKOK-ovih izvida traju pretresi, neslužbeno doznaje Jutarnji list.

Doznajemo kako se radi o izvidima zbog informacija o aferama s nekretninama i prenamjenama zemljišta o kojima su ovog ljeta opširno izvještavali mediji. Također doznajemo da su izvidi u tijeku i u nekretninama još nekoliko osoba na Braču.

Iako USKOK i MUP za sada o tome šute neslužbeno doznajemo da policija provodi pretrese temeljem naloga koje je USKOK prethodno ishodio od suca istrage nadležnog Županijskog suda.

Pokretanje postupka protiv ovog istaknutog HDZ-ovca nije moguće prije nego mu Sabor ukine imunitet saborskog zastupnika.

Podsjetimo, bivši ministar uprave podnio je početkom srpnja ostavku nakon niza nekretninskih afera.

Krajem tog mjeseca poručio je kako ne vidi zašto bi ga Uskok i DORH kontaktirali radi izvida oko afera koje mu se stavljaju na teret, jer ih smatra fabriciranima i lažnima.

Podsjetimo, u to je vrijeme otkriveno da je počinio prekršaj jer vlastitu kuću u Nerežišću, koju iznajmljuje turistima, 11 godina nije proveo u katastru i gruntovnici, odnosno tada se još vodila kao pašnjak. On je priznao propust rekavši da ima puno nekretnina pa nije moguće sve to pratiti. Dan poslije dodao je da za sve nekretnine ima građevinsku i uporabnu dozvolu te da su sve nekretnine uredno i transparentno navedene u imovinskoj kartici od 2005. godine, kada je postao dužnosnik.

Međutim, otkriveno je još jedno zemljište s objektom, a ono nije bilo ni u građevinskom području. Nadalje, njegova tvrtka Kuščević d.o.o. iz Nerežišća bila je na listi poreznih dužnosnika 2012. je otišla u stečaj, ali od kolovoza 2013. više nije na toj listi. Tadašnji ministar uprave je za Jutarnji rekao da mu to nije poznato jer je od 2005. izašao iz te tvrtke kao direktor.

U međuvremenu se u istragu uključio USKOK potvrdivši da provodi izvide oko posla s nekretninom u Supetru, ali i ostalih dubioza. U vrijeme dok je 2010. godine obnašao dužnost načelnika Općine Nerežišča, kupio je poslovni prostor u Supetru po cijeni koja je bila za oko pola milijuna kuna niža od cijene po kojoj ga je to trgovačko društvo kupilo. Isti poslovni prostor, ali po znatno višoj cijeni od one po kojoj ga je kupio, prodao je trećoj osobi, Svpetrvs hotelima, zaradivši pri tome 1,2 milijuna kuna.

Posljednju aferu vezana za Kuščevićevu operaciju prodaje zemljišta offshore kompanijama na Vidovoj gori otkrio je Jutarnji list. Naime, offshore tvrtke i s njima povezane osobe su još 2009. od mještana Nerežišća počele jeftino otkupljivati poljoprivredne parcele na Vidovoj gori. Te parcele kupljene za nekoliko eura po kvadratu danas vrijede barem deset puta više.