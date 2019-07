Policija završila istragu stravičnog napada na mladu Splićanku: bivši boksački prvak završio u pritvoru, uz kaznenu prijavu za nanošenje teške tjelesne ozljede

Iz PU splitsko-dalmatinske izvijestili su kako je dovršeno kriminalističko istraživanje nad 29-godišnjakom, kojeg se sumnjiči da je 19. srpnja ispred ugostiteljskog objekta u centru Splita, tjelesno napao i teško ozlijedio 20-godišnjakinju, nakon čega se udaljio s mjesta događaja.

- Protiv njega je podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu, zbog sumnje da je počinio kazneno djelo teške tjelesne ozljede, te je doveden pritvorskom nadzorniku - kažu u splitskoj policiji.

Podsjetimo, teško ozljeđivanje djevojke odigralo se 19. srpnja oko 6 sati ujutro, kako navodi policija, "ispred ugostiteljskog objekta u Splitu". Prema neslužbenim informacijama, 29-godišnji Toni Višić, bivši boksač je kao redar u klubu Central izudarao djevojku nakon što ju je uhvatio za stražnjicu, a ona ga je odgurnula. To ga je razjarilo, pogotovo kad su ga okupljeni počeli zafrkavati zbog odbijanja, pa ju je navodno udario šakom u glavu, a nakon što je pala, još ju je nekoliko puta udario. Završila je u bolnici na operaciji s višestrukim prijelomima vilice, očne duplje i ozljede oka.

No, njegova je priča drugačija. Jučer se, nakon što ga policija od petka nije mogla pronaći iako je za njim vrlo intenzivno tragala, u pratnji svog odvjetnika Vinka Gulišije predao u Prvu policijsku postaju u Splitu. Navodno je, neslužbeno doznajemo, u iskazu policiji kazao da se događaj nije odigrao onako kako je to u medijima prezentirano, već da je djevojku u predvorju kluba udario samo jednom, i to nakon što ga je ona navodno, tvrdi on, udarila nekakvom šipkom po glavi.

Zašto bi djevojka koja nikad do tad nije vidjela Višića niti ga je poznavala, krenula nekakvim predmetom napadati korpulentnog bivšeg juniorskog boksačkog prvaka još nije poznato. Ustvari, u cijeloj je ovoj priči još mnogo nepoznatih detalja, a policija još nije izašla sa službenom verzijom događaja.

- Da, moj se branjenik jutros predao, očekujem njegovo privođenje na Općinsko državno odvjetništvo, a još ne znam koja će biti kvalifikacija djela, odnosno za što će moj klijent biti kazneno prijavljen - rekao nam je odvjetnik Gulišija.

- Obavještavamo Vas da smo provodeći kriminalističko istraživanje došli do saznanja o osobi koja se dovodi u svezu s ozljeđivanjem, a za kojom se tragalo. Radi se o 29-godišnjaku koji je danas pristupio u službene prostorije. Uhićen je zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela teške tjelesne ozljede i nad njim se provodi kriminalističko istraživanje - priopćila je jučer splitska policija.

U međuvremenu nam se, preko splitskog odvjetnika Jadrana Franceschija javio i jedan od vlasnbika splitskog kluba Central, demantirajući da je Višić radio kod njih.

- Taj gospodin nije bio naš zaštitar niti je ikad radio za nas, a to se može provjeriti i u službenim papirima. On je u klubu bio u svojstvu gosta, a mi imamo licenciranu zaštitarsku službu koju plaćamo. Ističem da najoštrije osuđujemo svaki oblik nasilja i da je ovo što se dogodilo apsolutno neprihvatljivo. Nisam tada bio u klubu, ali koliko znam, to se dogodilo ili ispred ili na vratima kluba. Ne znam što je bilo, znam samo ulične priče od kojih jedna kaže i da je ona njega navodno tri puta izbola nečim po licu. Zašto, kako, ne znam. No, neka policija utvrdi što je bilo, samo želim reći da sam ogorčen što se ime kluba ovako blati u medijima, a ponavljam, taj gospodin nikad nije bio naš zaposlenik - kazao nam je jedan od vlasnika kluba.