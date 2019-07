- Taj gospodin nije bio naš zaštitar niti je ikad radio za nas, a to se može provjeriti i u službenim papirima. On je u klubu bio u svojstvu gosta, a mi imamo licenciranu zaštitarsku službu koju plaćamo. Ističem da najoštrije osuđujemo svaki oblik nasilja i da je ovo što se dogodilo apsolutno neprihvatljivo. Nisam tada bio u klubu, ali koliko znam, to se dogodilo ili ispred ili na vratima kluba. Ne znam što je bilo, znam samo ulične priče od kojih jedna kaže i da je ona njega navodno tri puta izbola nečim po licu. Zašto, kako, ne znam. No, neka policija utvrdi što je bilo, samo želim reći da sam ogorčen što se ime kluba ovako blati u medijima, a ponavljam, taj gospodin nikad nije bio naš zaposlenik - kazao nam je jedan od vlasnika splitskog kluba Central koji nam se javio preko splitskog odvjetnika Jadrana Franceschija.

"Central" je u "žižu" interesa javnosti došao nakon što je objavljena informacija da je 29-godišnji Toni Višić, bivši boksač, kao redar u klubu brutalno pretukao 20-godišnju djevojku iz Splita nanijevši joj teške ozljede lica.

Upitali smo našeg sugovornika da li postoje snimke nadzornih kamera koje bi mogle pokazati što se točno dogodilo, no odgovorio je da su prestali snimati prije godinu i pol dana zbog GDPR-a te da sad postoji samo "live" prijenos odnosno može se preko kamera gledati samo što se događa, ali se to ne može vraćati. Pitamo ga i kako objašnjava to da, ako se to dogodilo ispred kluba ili na vratima, nitko od zaštitara kojih je sigurno nekoliko bilo na vratima u 6 sati kad se klub zatvara, nije reagirao i spriječio napad - bilo djevojke na Višića bilo njega na nju.

- To je dobro pitanje, ali vam ne mogu dati odgovor na to. Znam da je moj voditelj bio tu i vidio je djevojku na podu, pomogao joj je, donio vode, nazvao policiju i Hitnu pomoć - zaključio je naš sugovornik.

Podsjetimo, teško ozljeđivanje djevojke odigralo se 19. srpnja oko 6 sati ujutro, kako navodi policija, "ispred ugostiteljskog objekta u Splitu". Prema neslužbenim informacijama, Višić je djevojku izudarao nakon što ju je uhvatio za stražnjicu, a ona ga je odgurnula. To ga je razjarilo, pogotovo kad su ga okupljeni počeli zafrkavati zbog odbijanja, pa ju je navodno udario šakom u glavu, a nakon što je pala, još ju je nekoliko puta udario. Završila je u bolnici na operaciji s višestrukim prijelomima vilice, očne duplje i ozljede oka.

No, njegova je priča drugačija. Jutros se, nakon što ga policija od petka nije mogla pronaći iako je za njim vrlo intenzivno tragala, u pratnji svog odvjetnika Vinka Gulišije predao u Prvu policijsku postaju u Splitu. Navodno je, neslužbeno doznajemo, u iskazu policiji kazao da se događaj nije odigrao onako kako je to u medijima prezentirano, već da je djevojku u predvorju kluba udario samo jednom, i to nakon što ga je ona navodno, tvrdi on, udarila nekakvom šipkom po glavi.

Zašto bi djevojka koja nikad do tad nije vidjela Višića niti ga je poznavala, krenula nekakvim predmetom napadati korpulentnog bivšeg juniorskog boksačkog prvaka još nije poznato. Ustvari, u cijeloj je ovoj priči još mnogo nepoznatih detalja, a policija još nije izašla sa službenom verzijom događaja. No, očekujemo da će svi detalji ovog brutalnog događaja biti poznati nakon završetka obrade.

- Da, moj se branjenik jutros predao, očekujem njegovo privođenje na Općinsko državno odvjetništvo, a još ne znam koja će biti kvalifikacija djela, odnosno za što će moj klijent biti kazneno prijavljen - rekao nam je odvjetnik Gulišija.

- Obavještavamo Vas da smo provodeći kriminalističko istraživanje došli do saznanja o osobi koja se dovodi u svezu s ozljeđivanjem, a za kojom se tragalo. Radi se o 29-godišnjaku koji je danas pristupio u službene prostorije. Uhićen je zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela teške tjelesne ozljede i nad njim se provodi kriminalističko istraživanje - priopćila je jutros splitska policija.