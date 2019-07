Pričali smo s mladim Šveđaninom koji je pokušao spasiti izbodenog Saruna: 'Ubojica je izvukao krvavi nož iz njegovog tijela, pljunuo mu u lice i počeo mu rezati kosu. Bilo je prestrašno, od tada nisam svoj...'

- Izvukao je krvavi nož iz tijela svoje žrtve nakon čega mu je pljunuo u lice i počeo mu rezati kosu - opisao nam je Šveđanin Philip Kvilten (17) najstrašnije trenutke ubojstva Vedrana Marendića (53) zvanog Sarun kojeg je držao krvavog na rukama u Sinjskoj ulici u Splitu prošlog tjedna kada je svjedočio zločinu s majkom Lindom i 18-godišnjom sestrom Idom.

Ubojica Željko Melvan (38) je još uvijek u bijegu i na snazi je javna potraga koju je splitska policija pustila putem medija.

Linda Kvilten je urednica na digitalnim kanalima švedske telekomunikacijske tvrtke, a živi u Sollentuni, općini sjeverno od Stockholma.

- Moja kćer Ida i sin Philip od 17 godina i ja vidjeli smo ubojstvo nožem na samo nekoliko metara od nas. Još uvijek smo uznemireni i imamo flashback-ove, trebat će nam vremena da to procesuiramo. Iz Švedskog konzulata su me kontaktirali jutros te su proslijedili moje podatke splitskoj policiji - kazala nam je u četvrtak ujutro.

Švedska obitelji svjedočila ubojstvu u Splitu: 'Potegnuo je veliki nož, ubo ga i pobjegao. Pomogli smo ozlijeđenom dok Hitna nije došla. Sve sam ispričala policiji, ali nije mi jasan njihov postupak...'

I žrtva i napadač za kojim se traga zbog pokušaja ubojstva dobro su poznati policiji: jedan je skrivao heroin u stražnjici, a drugi je 'zaslužan' što je poznati splitski sudac završio u zatvoru

Preminuo 53-godišnjak izboden nožem u Splitu, policija i dalje traga za napadačem Željkom Melvanom

Kako nam je rekla, ona i djeca se još uvijek oporavljaju od šoka, a smatra kako je upravo pričanje o strašnom događaju jedna vrsta terapije te nas je uputila da kontaktiramo Philipa koji nam može prepričati detalje.

Hrabri Šveđanin nam je kazao sve što se događalo u tim strašnim trenucima.

- Sjećam se kako smo prolazili kraj njih dvojice i na neki način sam ih ignorirao jer samo čuo po tonu da se raspravljaju. Onda sam začuo bolni krik i okrenuo sam se i vidio muškarca kako izvlači krvavi nož postranice iz tijela drugoga, ispod rebara, dok je ležao na tlu. Onda je držeći nož u ruci, pljunuo svojoj žrtvi u lice i počeo mu nožem rezati kosu s glave. Odrezao mu je otprilike polovinu kose kada su se počeli okupljati prolaznici te se pokušao sakriti iza lišća obližnjeg grma. Nije tu dugo stajao već je pobjegao. Sestra i ja smo pritrčali ranjenom muškarcu koji nam je na engleskom kazao “I am OK, you can go!” (eng, U redu sam, možete otići!). Nakon toga je počeo gubiti svijest. Bilo je prestrašno vidjeti tu krv i odsječenu kosa oko njega - priča nam mladić.

Netko je dotrčao s priborom za Prvu pomoć iz kojeg su uzeli zavoje. Ida Kvilten je jednim zavojem pritiskala ranu ispod žrtvinih rebara dok je njen brat pokušavao držati ranjenika budnim. Tada je stigla ekipa Hitne pomoći i preuzeli su brigu o njemu.

- Ne osjećam se kao svoj od tada i želim da sam mogao napraviti više kako bi taj jadni čovjek preživio - kaže nam Philip Kvilten.

Njegova majka kaže kako je u srednjoj školi prošao program za spašavanje tijekom kojeg surađuju s policijom, vatrogascima i vojskom tako da mu je to pomoglo da bude pribran u tako stresnoj situaciji.

- Bili smo u Splitu otprilike 30 minuta kada se dogodio zločin pred našim očima. ja sam bila udaljena oko 10 metara, a moja kći Ida i sin Philip su bili na samo par metara. Ubojica je zurio u moju djecu i mene jednu do dvije minute nakon zločina. Vidio nas je izbliza i jako dobro, a mi nismo mogli ništa napraviti dok nije pobjegao. Oboje moje djece su potrčali prema ranjenom muškarcu i pokušali su mu pomoći. Mislila sam da je mrtav, ali sam kasnije čula da je živio još 48 sati. Dojurila je jedna žena u suzama, uz krikove, pomislila sam kako je to možda supruga izbodenog muškarca. Moj sin je i njoj pokušavao pomoći da je smiri - kaže nam Šveđanka.

Iako u stranom gradu, Linda je odmah htjela nazvati policiju, ali svjesna da ne bi znala objasniti lokaciju prvo je molila jednog taksi vozača da to napravi.

- On se samo odvezao bez osvrtanja. Tada je na balkon izašao jedan čovjek koji je čuo da vičem: “Zovite policiju!”. Kada je vidio što se dogodilo on ih je i pozvao. Kada su došli, Hitna pomoć je odvezla ranjenika, a oni su pričali s okupljenim ljudima. Prvo su razgovarali s tri muškarca Hrvata koji su bili tamo. Nakon toga sam se ja obratila jednome, ali imam osjećaj kao me nije shvatio ozbiljno. Samo je rekao: “Da, da!” i zanemario me. Kako sam vidjela da policija nije zainteresirana, a došao je muškarac s balkona s ručnicima i vodom kako bi mi se djeca oprala od krvi te smo otišli - pojasnila nam je kako je shvatila ponašanje policije.