Saslušanjem sudskog vještaka dr. Antonia Alujevića te Mate Brkovića i Nikole Mikačića kao svjedoka, jučer je na splitskom Županijskom sudu nastavljeno suđenje 48-godišnjem Petru Dukariću iz Bednje za pokušaj ubojstva svoje bivše, 56-godišnje nevjenčane partnerice krajem srpnja prošle godine u Kaštel Gomilici.

Vještak Alujević kazao je da je žrtva zadobila 15 ubodno reznih rana, od čega tri po licu, dvije po vratu, četiri u desni dio i jednu u lijevi dio prsnog koša, jednu sleđa u područje lopatice, jednu ranu lijeve podlaktice, što je sve okarakterizirano kao lake tjelesne ozljede. No, žrtva je zadobila i teške tjelesne ozljede jer su joj presječene tetive četvrtog i petog prsta lijeve šake. Vještak je kazao da je intenzitet sile zamaha nožem bio srednje jak.

- Po brojnosti i lokaciji ozljeda, ako znamo anatomsku strukturu lica, vrata i prsnog koša, možemo zaključiti da bi ubodi istim intenzitetom i sredstvom, ali drugim smjerom, mogli dovesti do teške tjelesne ozljede sa smrtnim ishodom - kazao je dr. Alujević, na što je okrivljeni Dukarić upitao: "Kako to mislite, koji je to drugi smjer?".

Ovaj mu je pojasnio da bi, primjerice, što se tiče uboda u prsni koš, da je smjer uboda bio okomit s istom silom, došlo do probijanja u prsnu šupljinu ili da bi, da je smjer bio drukčiji, došlo do ozljeda krvnih žila s iskrvarenjem i smrtnim ishodom.

- To što vi govorite je nagađanje, moglo je biti ovako ili onako, ali hvala Bogu nije. Kako zaključujete da je bio srednji intenzitet sile? - pitao je dalje Dukarić.

- Kod uboda nožem najviše se energije troši na probijanje kože, a kad se ona probije, nož prolazi kroz mišiće i organe kao "kroz maslac". Ako je sila slabijeg intenziteta, nastaju površinske ozljede, oguljotine. Kod sile srednjeg intenziteta otvara se koža i potkožje i mogu se oštetiti mišići, dok kod sile jakog intenziteta ubodi prodiru u tjelesne šupljine i oštećuju organe, kosti, presijecaju rebra... - pojasnio je strpljivo vještak.

Dukarić se nije dao smesti već je upitao kako to da je kirurg u bolnici utvrdio da je oštećena zadobila deset rana da bi se poslije spominjalo petnaest.

- Netko laže, ili liječnik ili policija ili DORH - rekao je, a sutkinja Ivona Rupić mu je pojasnila da je točan broj ozljeda utvrđen vještačenjem.

- Mislim da se u ovom svjedočenju radi o sukobu interesa jer kćerka oštećene gospođe radi u KBC-u Split i mogla je svašta napraviti - zaključio je Dukarić svoju "teoriju urote".

Nakon toga svjedočio je Mate Brković, 68-godišnji vlasnik kuće, u kojoj su Dukarić i njegova partnerica imali iznajmljen stan u kojem se cijeli događaj i odvio. Kazao je da je Dukarić jako vrijedan čovjek, da je normalan, pristojan i spretan i da ga je jako iznenadilo da je on počinitelj. Rekao je i da nikad nije čuo njih dvoje da se svađaju. Tog se jutra rano dignuo i dok je hodao prema kupaonici čuo je povike "gazdarice, gazdarice.." na koje nije reagirao sve dok nije čuo "u pomoć...".

- Navukao sam kratke hlače i onako bos sletio dolje u stan. Vrata su bila poluotvorena i u kuhinji sam zatekao žrtvu, golu, s krpom oko vrata, bila je sva u krvi i svugdje je po zidovima bilo krvi. Nisam znao je l' onaj tko je to napravio još u stanu, pa sam izašao vani i pozvao policiju i Hitnu pomoć. Ne sjećam se da mi je išta rekla tada, bila je u jako lošem stanju. Nikoga nisam vidio da bježi, nisam čuo nikakve zvukove od auta vani niti sam vidio Dukarićevo vozilo - kazao je Brković.

- Ja sam zaliva vrtal oko pet ujutro i vidija sam da nešto blica, a to je bija mobitel. Nedugo zatim sam vidio neku osobu da ide niz ulicu i zamahuje rukom prema mjestu gdje je policija poslije pronašla nož, ali ne znam zašto je zamahivao niti znam tko je to bio - kazao je 87-godišnji Nikola Mikačić, vlasnik zemljišta na kojem je nađem mobitel žrtve.

Suđenje se nastavlja.