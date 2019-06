Sudac istrage Županijskog suda u Sisku odredio je u subotu, na prijedlog tužiteljstva, jednomjesečni istražni zatvor protiv vozača kamiona osumnjičenog da je u petak ujutro na odmorištu autoceste kod Novske skrivio prometnu nesreću u kojoj su poginule dvije djevojčice, a dvije žene su teško ozlijeđene.

"Prijava se odnosi na kazneno djelo izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu", rekla je zamjenica županijskog državnog odvjetništva Marija Rukavina nakon prvog ispitivanja osumnjičenog.

Napomenula je i kako je za to teško kazneno djelo predviđena kazna od 3 do 15 godina zatvora. Za nesreću je osumnjičen Ivo Filipović porijeklom iz Tuzle, koji ima već 40 godina iskustva kao profesionalni vozač, a vozio je za tvrtku Marin promet.

Ovo je vozač koji je kamionom na odmorištu ubio dvije djevojčice: policija ga odvela na ispitivanje, podignuta je i kaznena prijava

Iz Policijske uprave sisačko-moslavačke priopćenjem su ranije izvijestili kako se teška nesreća dogodila kad je, upravljajući teretnim vozilom s priključnim zagrebačke registracije, ušao na odmorište autoceste neprilagođenom brzinom. Tom je prilikom udario u teretni auto zagrebačke registracije i nastavio se dalje kretati kroz prostor benzinske postaje gdje je naletio na 26-godišnju i 28-godišnju pješakinju, koje su od siline udarca odbačene na asfaltnu površinu, nakon čega je udario u dvije 14-godišnje pješakinje. U daljnjem kretanju je udario i u parkirani osobni automobil bosanskohercegovačkih registracija i sletio na travnatu površinu gdje se zaustavio.

Je li ovo uzrok tragedije koja je potresla Hrvatsku? Policija objavila detaljno priopćenje o nesreći u kojoj je kamion pregazio dvije djevojčice, iznesene nove činjenice

Pred sudu Sisku došao je i brat nesretnog vozača kamiona. Stigao je, kaže, iz Austrije kako bi pomogao bratu, u šoku je i samo je kratko popričao s okupljenim novinarima. Rekao je da je prvo bio u šoku, kao što bi bio i svatko drugi.

- To je strašno što se dogodilo. On se bavi vožnjom od svoje desete godine. Profesionalni je vozač 40 godina i trebao je ići u mirovinu. Međutim, šta se desilo nikako ne mogu shvatiti niti s nečim usporediti da povežem. Jedina stvar, može biti ljudski faktor, tehnički faktor... šta je u pitanju ne mogu reći - pokušavao je biti konkretan dodajući:

- Imam osjećaj da me nije niti prepoznao. On je totalno izgubljen. Pogledao me... šta da kažem. Došao sam iz Austrije, to mi je brat… Mislim da bi to svatko učinio za svog brata...

Otkrio je i da ne zna je li Ivo povrijeđen i da su se posljednji put čuli za Uskrs.

- On ne pije uopće. Znam da je bio u Beogradu, da se vratio da je spavao u Županji. Ovaj mjesec imao je dovoljno odmora - rekao je i na kraju dodao:

- Šta je u pitanju... da li je to crna minuta, crna sekunda...teško je reći.

Poznati prometni stručnjak o stravičnoj nesreći: Nikakav problem s kočnicama nije mogao izazvati masakr na odmorištu, riječ je o sumanutoj reakciji vozača!