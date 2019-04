Kako su divljali ratovi splitskih bandi; Sin vlasnika poznatog restorana pred terorom reketara prodao sve i s obitelji pobjegao u nepoznato, među žrtvama i Giljanovićev otac: 'Nosio sam pancirku, bojao sam se i za unuke'

Predao sam se samo zato što je sad napokon mir – kratko je jučer oko 11.30 kazao Ivan Giljanović (37), zvani Giljo, nakon što se predao i u pratnji dvojice policajaca s lisičinama na rukama došao u splitsku Policijsku upravu.

Giljanović je pobjegao početkom svibnja prošle godine, nakon što je oko 19.40 u kafiću u Ulici Domovinskog rata izrešetao Marka Bekavca s nekoliko hitaca iz pištolja. DORH ga tereti za pokušaj ubojstva, a do jučer je bio nedostupan policiji usprkos tjeralici i europskom uhidbenom nalogu.

Nakon 11 mjeseci bijega predao se Ivan Giljanović, optužen za pokušaj ubojstva Marka Bekavca: Učinio sam ovo jer je sad napokon mir...

Njegove riječi odnose se na uhićenje i zatvaranje jedanaesteročlane skupine po vodstvom Željka Rajića, koja je nedavno završila u istražnom zatvoru pod sumnjom da su počinili kaznena djela teškog ubojstva u pokušaju, ubojstva u pokušaju, iznude, teške tjelesne ozljede i oštećenja tuđe stvari.

USKOK je prije dva tjedna otvorio istragu protiv osam osoba – Rajića, Ante Vučka (29), Duje Pivčevića (23), Tonćija Mikelića (26), njegove djevojke J.R. (22), Roberta Žuvele (21) i Petra Vuknića (38).

Prekjučer su, pak, izvijestili da su proširili istragu na još četiri osobe, i to na Hrvoja Kovčalije (41) rodom iz Vukovara, Lenija Bana (32) iz Kaštela, Liridona Berishe (28), koji se nalazi u istražnom zatvoru zbog ubojstva Ante Prnjaka, te Anite E. (22) iz Splita.

Izrešetani Mercedes

Od četiri točke proširene istrage, tri se odnose na djela koje je zločinačka grupa, kako ju je USKOK okvalificirao, počinila prema osobama koje su povezane baš s Giljanovićem. Jedna od žrtava je i njegov otac Zvonko Giljanović.

– Nisam ja znao gdje se moj sin krije svih ovih mjeseci, niti sam bio s njim u kontaktu. On me je samo jutros nazvao i rekao da je u gradu, da se želi predati i ja sam nazvao policiju. Samo znam da su ovi koji su zatvoreni, kad su mi prijetili, govorili da znaju gdje je on, da će ga ubiti i tako to.

Svih ovih mjeseci živio sam u strahu, morao sam nositi pancirku kad sam išao uvečer na treninge, okretao bih se oko sebe kad bih parkirao auto... Rajića sam znao jer je dolazio na treninge, jedanput sam mu spasio i život! Ma nisam se ja bojao za sebe, već za svoje unuke.

Moj sin nije bježao od zakona, nego je bježao od njih, jer je znao što će mu se u zatvoru dogoditi, da ga mogu otrovati, izbosti...

I Bekavac je bio dio svega ovoga, vidi se na fotografijama koje su objavljivane da je on bio dio ove ekipe. Samo je prije on radio te neke stvari, a onda poslije njega taj mali Australac – kazao nam je jučer Zvonko Giljanović odmah nakon što mu je sin uveden u policiju.

U USKOK-ovu proširenju istrage stoji da je Rajić tijekom prosinca 2018. godine došao do boksačkog kluba u kojem je Zvonko trener te mu je prijetio da će zajedno s Vučkom, Pivčevićem, Lenijem Banom i drugima ubiti njega i članove njegove obitelji ako im do sutra ne plati 5000 eura, što je on i učinio.

Nekoliko dana poslije Rajić opet dolazi i govori Zvonku da su on i njegovi prijatelji jako ljuti na njegova sina i da im zato mora dati još 5000 eura da ih smiri, inače će ga ubiti.

On opet plaća, a Rajić desetak dana poslije s Vučkom u Smartu dolazi na parkiralište u Osječkoj ulici i uz iste prijetnje opet traži 10 tisuća eura. Zvonko i to plaća, no mira nema jer 3. siječnja 2019. godine na njegov parlafon zvoni nepoznata osoba i prijeti mu smrću, da bi onda sve kulminiralo poslije dvadesetak dana, kad je Vučak u Okrugu Gornjem ispred Giljanovićeve kuće izrešetao njegov Mercedes.

Zvonko Giljanović još je istražiteljima ispričao i da je 8. veljače na dnu Marmontove vidio trojicu muškaraca. Prepoznao je Pivčevića te im je prišao i pitao što se događa, a Pivčević mu je kazao da imaju problem s njegovim sinom Ivanom, da ih prijavljuje policiji, koja ih onda pretresa i maltretira.

Pitao ih je i zašto mu prijete, plaše obitelji, pucaju po autu, na što mu je Vučak kazao da on ne puca po automobilima, nego po ljudima, da ima iza sebe dva ubojstva u Australiji i da će naći njegova sina i ubiti ga.

Sastanak u kafiću

Nadalje, USKOK u proširenju istrage navodi da je, nakon što ga je 25. prosinca 2018. pokušao ubiti u vozilu kod Mercatora, Vučak iznuđivao Antu Petrovića, Giljanovićeva rođaka, i to dok je on propucanih nogu ležao u bolnici.

Petrović je u bolnici dobio poruku od ženske osobe koja se predstavila kao Anita i poručila mu da treba dati 10 tisuća eura ako želi svoj mir i mir Giljanovićima. On je potom zvao Zvonka Giljanovića, koji mu je dao novac, pa je nazvao Anitu, plavušu u dobi od 30-ak godina koja je došla u bolnicu, i dao joj eure.

Dva tjedna poslije u praonici u Kaštelima do njega su došli Vučak i Pivčević. Ovaj prvi podignuo je majicu i pokazao mu pištolj za pojasom te su tražili od njega da se makne od Giljanovića. Tvrdili su da je Giljo naručio njihova ubojstva, a da on skuplja novac za to. Istog je dana kod kafića na Čiovu vidio Lenija Bana, koji mu je rekao isto što i ova dvojica te mu je zaprijetio nožem da se makne od Giljanovića.

I naposljetku, treća točka za koju se grupa tereti vezana je uz Giljanovića, i to na način da je žrtva – a riječ je o sinu vlasnika jednog poznatog splitskog restorana – bila iznuđivana zbog toga što su Vučak i ostali tvrdili da on novac koji duguje Giljanoviću sada duguje njima.

Naime, početkom ove godine njega su kod kuće tražili Vučak, Pivčević i Ban, no nisu ga našli pa ga je Ban nazvao i rekao mu da se nađu u jednom trogirskom kafiću. Tamo ga je odvela supruga, a on je s trojkom izišao iz lokala. Čim su izišli, Ban ga je udario bokserom u glavu pa je u nesvijesti pao na tlo.

Od daljnjeg udaranja spasila ga je supruga, koja je vidjela da se nešto događa. Kad je došao svijesti, rekli su mu da im je dužan 30 tisuća eura, da oni preuzimaju dugove od Gilje. Tražili su od njega da zove Antu Petrovića, da će mu oni dati tisuću eura da mu kaže da je to kamata, a onda kad dođe, da će se oni s njim obračunati.

Nekoliko dana poslije zvao ga je Ban te se našao s njima u Trogiru. Sjeli su u Golf zagrebačke registracije koji je vozio Pivčević, a Vučak i Ban počeli su ga udarati govoreći mu da je dobar s Giljanovićem i da radi za njega. Spominjali su mu i da je dobar s Jozom Čabrajom, koji je "siledžija", a da su oni "mafija koja stvar rješava pištoljima, a ne šakama".

Tražili su da se zaduži kod nekoga za 10 tisuća eura i da novac da njima, a oni će udariti kamatu i tako će im on biti dužan 30 tisuća eura. No, nitko koga je zvao nije imao novac, pa su ga oni i dalje tukli, a onda je nazvao suprugu i rekao joj da donese tisuću eura u lokal ispred kojega su ga prvi put napali. Ona je to i učinila. Zbog svega što je proživio isključio je telefone i odselio se s adrese na kojoj je živio s obitelji u nepoznato.