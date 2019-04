Nastavljeno suđenje Joli iz Brnaza, žrtva iznijela detalje brutalnog napada: Zidarskim čekićem od dva kila udario me po glavi 11 puta! 

Zbog pokušaja ubojstva Zvonimira Kulića zidarskim čekićem po glavi nastavljeno je suđenje Jozi Benji (47) zvanom Jole iz Brnaza kraj Sinja kojeg dovode iz istražnog zatvora na splitskim Bilicama. Na ročištu u srijedu na Županijskom sudu u Splitu saslušani su svjedoci, među kojima i žrtva.

Još uvijek pod dojmom događaja, Zvonimir Kulić je prepričao napad.

- Ovisnik sam pa sam došao u sinjsku bolnicu tada po metadonsku terapiju i lijekove za epilepsiju. Ispred bolnice sam sreo Benju koji mi je opsovao mrtve roditelje. Otišao sam u bolnicu, ali sam ga još čuo kako psuje pa sam i ja njega opsovao s prozora prvog kata. Kada sam izašao napao me s leđa, zidarskim čekićem od dva kila i udarao me njime po glavi. Kasnije sam saznao da je tamo došao traktorom iz kojeg je uzeo čekić. Bio sam obliven krvlju te nisam dobro vidio šta se događa. Operiran sam i tri dana ležao u komi, a od liječnika sam saznao da me udario 11 puta po glavi tim čekićem od dva kila – kazao je svjedok.

Optužnica tereti Jozu Benju da je polovicom listopada prošle godine oko 14,15 sati ispred Doma zdravlja u Sinju nakon svađe s Kulićem nasrnuo na njega zidarskim željeznim čekićem. Alat kojim je napao bio je dug 29 centimetara, širok 15 cm, a težak 1,8 kilograma.

Čekićem je Benja, navodi optužnica, više puta udario Kulića u glavu nakon čega ga je u dajljnjem nasrtanju spriječio slučajni prolaznik koji mu je uzeo alatku iz ruke. Udarcima je Zvonimiru Kuliću slomio lubanju nanjevši mu teške, po život opasne ozljede te je prevezen u bolnicu i hitno operiran.

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu smatra kako je Jozo Benja udarao Kulića s namjerom da ga ubije te ga terete za pokušaj ubojstva.

Svjedok Anton K., koji je prekinuo napad, također je dao iskaz pred sudskim vijećem.

- Psovali su se međusobno tako prljavim riječima da ih ja ne znam ponoviti, a po boji se glasa čulo da su obojica uznemireni. Sjećam se da je optuženi kazao “Zagorčao mi je život! Ne mogu ga više trpjeti!”. Žrtva je stajala ispred optuženog sagnute glave i štitio se rukama. Puno njih su gledali i nisu ništa htjeli napraviti. Vidio sam da optuženi drži čekić te sam potrčao i zgrabio mu ruku, a on se nije opirao kada sam mu uzeo čekić – prepričao je svjedok koji je zvao policiju čim je započeo verbalni obračun među Benjom i Kulićem.

Suđenje će se nastaviti saslušavanjem vještaka.