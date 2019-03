- Saša Modrić, bila mi je čast voziti uz tebe i provesti posljednje trenutke s tobom. Neka ti je laka hrvatska gruda, počivao u miru Božjem. Dečec moj, polako... - riječi su kojima se policajac Anđelko M. oprostio od svog kolege Saše Modrića (31), djelatnika Mobilne jedinice prometne policije, piše Jutarnji list.

Pripadnik Kobri Saša Modrić poginuo je u utorak oko 19.10 sati na čvoru autoceste A3 s Ljubljanskom avenijom u Zagrebu. Vraćao se s višednevnog terena po Slavoniji sa svojim kolegama iz Mobilne jedinice. Dolaskom na čvor Jankomir-Zagreb zapad u smjeru sjeverozapada, vožnja prema bazi, a onda i kući pošla je po zlu.

Zbog neprilagođene brzine kretanja pri izlasku iz desnog zavoja izgubio je nadzor nad motociklom marke BMW. Naletio je na metalnu zaštitnu ogradu s istočne strane kolnika i odbio se od nje. Nesretni je policajac pritom pao i udario u metalni stup nosača zaštitne ograde, a njegov se motocikl nastavio nekontrolirano kretati dok se nije zaustavio udarivši u ogradu na suprotnoj strani ceste.

Stravične scene zaprepastile su njegove kolege koji su odmah priskočili u pomoć. Nažalost, sve je bilo uzalud jer Saši Modriću nije bilo spasa zbog, kako neslužbeno doznajemo, prijeloma vratne kralježnice.

Promet tom dionicom bio je obustavljen satima, a djelatnici ekipe za očevid nisu mogli sakriti tugu dok su pokušavali utvrditi sve okolnosti stradavanja 31-godišnjeg policajca.

I Sindikat policije Hrvatske oglasio se u povodu tragedije, uz iskrenu objavu sućuti obitelji, prijateljima i kolegama.

Shrvani Modrićevi kolege ne pronalaze riječi kojima bi utješili suprugu poginulog, također svoju kolegicu u Lučkom. Susjedi Modrićevih šokirani su njegovom smrću.

- Ne znam kako će to Sašina Sanjica podnijeti. Imaju malenu curicu vrtićke dobi kojoj su, kad je znamo sresti, znate kako se ono kaže, prepuna usta o tati. Stalno ponavlja: ‘Moj tata ovo, moj tata tata ono’. Saša je kćerkici bio cijeli svijet. Mi kao susjedi osjećamo golem gubitak jer je Sale bio neopisivo dobar, iskren i nadasve pozitivan čovjek. Volio je motore, s ponosom je radio svoj policijski posao. Znate kad vidite u nečijim očima radost življenja? E, to je bio on. Bio je primjer drugima i kao osoba i kao otac i kao policajac - rekla nam je jedna od susjeda poginulog policajca.

Modrićeva prijateljica iz srednjoškolskih dana jedva je izustila da je “Saša bio besprijekoran i omiljen gdje god se pojavio”.

- U neformalnom razgovoru Saša je znao kritizirati ulične divljake, pogotovo kada dođe ljeto pa stranci luduju po našim autocestama. Ne možemo vjerovati da je za njegovu nesreću, kako smo pročitali u policijskom izvješću objavljenom u medijima, kriva upravo ta vražja brzina. Policajac, bez obzira na kojem mjestu radi, uvijek odlazi na posao s torbom u glavi. No, rad na motoru je dodatna opasnost. I moj suprug također posao obavlja na motoru i vjerujte mi da je rad na motoru lutrija. Svaki dan strepim, a uvjerena sam da je tako bilo i Sašinoj supruzi - rekla je druga susjeda preminulog policajca.

Modrić je od travnja 2010. bio djelatnik MUP-a. Počeo je raditi u II. postaji prometne policije kao službenik za sigurnost cestovnog prometa. Prometni motociklist bio je od svibnja 2013. godine, a 2017. premješten je u Mobilnu jedinicu prometne policije kao motociklist.

Prošli je tjedan zajedno s kolegama bio na redovnoj obuci vožnje na Policijskoj akademiji, a na natjecanjima je uvijek bio među prvih pet motorista te su ga cijenili i motoristi i instruktori vožnje, piše Jutarnji.