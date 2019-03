Uvjetna kazna ocu sa splitskog područja jer nije uzdržavao sina studenta, ako mu ne uskoro ne isplati novac ide u zatvor; 'Ne osjećam se krivim, sin se u međuvremenu oženio, što će mu alimentacija?'

Na uvjetnu kaznu zatvora od šest mjeseci, uz rok kušnje od dvije godine, osuđen je 54-godišnjak sa splitskog područja koji nije plaćao alimentaciju godinu i pol dana za sina studenta.

Istom odlukom Općinskog suda u Splitu, mora u roku od osam mjeseci od pravomoćnosti presude isplatiti sinu 12.600 kuna ili će se uvjetna osuda opozvati i otac će u zatvor. Ova presuda pokriva tek dio razdoblja od ukupno 13 godina tijekom kojih je otac za sina uplaćivao alimentaciju samo tijekom nešto više od godinu dana.

Optužnica Općinskog državnog odvjetništva iz Splita tereti 54-godišnjaka da od početka studenoga 2011. do srpnja 2013. godine nije uplaćivao mjesečne iznose od 600 kuna. Uzdržavanje je otac morao plaćati na temelju presude Općinskog suda u Splitu iz 2000. godine, kada je njegov sin još bio maloljetan. Tom odlukom je određen iznos koji je bio dužan mjesečno plaćati najkasnije do desetog u mjesecu bivšoj supruzi, majci zajedničkog djeteta.

Optužnica navodi kako to nije htio činiti, iako je bio svjestan svoje obveze i sposoban je ispuniti, čime je u navedenom razdoblju oštetio sina za više od 12 tisuća kuna. U razdoblju za koje je 54-godišnjak optužen, njegov sin nije bio malodoban, ali je studirao ekonomiju, a obveza uzdržavanja proteže se sve do kraja školovanja djeteta.

Tijekom suđenja 54-godišnjak je izjavio kako se ne osjeća krivim.

– U mirovini sam koja iznosi oko 2000 kuna što mi je dovoljno za plaćanje režija i troškova života, zbog čega nisam mogao sudjelovati u plaćanju dužnog iznosa za uzdržavanje svog sina. S njim sam imao uredne kontakte do 2006. godine te sam mu tijekom tog razdoblja uredno plaćao uzdržavanje, dajući mu novac na ruke. Nakon toga, iz meni nepoznatog razloga, sin je počeo odbijati kontakte sa mnom, tako da do danas ne komuniciramo. Upravo zbog toga, novac za njegovo uzdržavanje sam uplaćivao preko uplatnica sve do 2010. godine kada se on oženio, pa sam smatrao da mu više ne trebam plaćati uzdržavanje. Pored toga, uopće nisam znao da on i dalje studira – kazao je optuženi otac.

U postupku je kao svjedok ispitana i majka, koja je kazala da optuženi 54-godišnjak, od kada mu je pravomoćnom i ovršnom presudom određena obveza uzdržavanja njihova zajedničkog sina, nije doprinosio njegovu uzdržavanju.

– Jedino je tijekom 2005. i 2006. godine preko poštanskih uplatnica u 13 navrata platio iznose od 600 kuna i jednom iznos od 2000 kuna, za koje nije specificirano na koje se razdoblje odnosi.

Na suđenju je svjedočio i sin koji je kazao kako zadnjih 10 godina nije ni u kakvom kontaktu s ocem i potvrdio navode majke o jedinim uplatama od 2000. godine do danas.

Tijekom postupka sud je utvrdio da je optuženi 54-godišnjak, osim mirovine, ostvarivao prihode od iznajmljivanja stana te je mogao, ako ne redovito i u cijelosti, barem djelomično doprinositi uzdržavanju svojeg punoljetnog djeteta koje se redovno školuje. U presudi je zaključeno kako je 54-godišnjak to jednostavno odbijao, čime je počinio kazneno djelo povrede prava uzdržavanja.