Splitsko Županijsko državno odvjetništvo optužilo je 66-godišnjeg Željka Tukića za ubojstvo svoje bivše supruge, splitske liječnice Asje Tukić.

Podignuta optužnica za stravično ubojstvo splitske liječnice: bivši suprug optužen da ju je u njenom stanu usmrtio s više uboda nožem

Terete ga da je 6. kolovoza 2018. godine, od 10.35 do 10.50, u Trogiru u stanu na trećem katu Ulice kneza Trpimira 7, znajući da je 61-godišnja Asja tada sama u stanu, došao s namjerom da je ubije te joj je nožem zadao više ubodnih rana – jednu s leđa te tri u prsa, i to jakog i vrlo jakog intenziteta.

Iako je od početka ovo bio težak slučaj bez konkretnih materijalnih dokaza koji ga povezuju s ubojstvom, i iako se osumnjičeni Tukić, kojega brani poznati splitski odvjetnik Jadran Franceschi, od početka branio tvrdeći da u to vrijeme uopće nije bio u Trogiru, nego da je "cijelo jutro bio u Slatinama", ŽDO Split smatra da je tijekom istrage prikupilo dovoljno dokaza i indicija koje, po njihovu mišljenju, ukazuju na to da je baš on ubojica. I da je sve to jako dobro isplanirao, toliko da je, primjerice, u vrijeme ubojstva nosio par brojeva veće tenisice za koje nitko od njemu bliskih ljudi nije ni znao da ih ima. Računao je na to da se tenisice marke Diesel veličine 45, ako ih se i pronađe, neće moći povezati s njim jer on nosi dva broja manju obuću.

Optuženi Tukić kazao je tijekom istrage da se tog jutra nije micao iz Slatina, da je odlazio do mora, u trgovinu, baciti smeće, a da je mobitel cijelo vrijeme bio s njim. Asja ga je zvala oko 10 sati, kad je vjerojatno bio u WC-u pa nije odgovorio na poziv. Čim je vidio propušteni poziv, rekao je, zvao je i nju i njihovu kćer, koja mu se javila, a Asja nije jer je telefon bio isključen. Tek kad ga je oko 13.30 nazvala kći i rekla mu da su turisti ispred stana i da ode tamo, otišao je i kad je došao i otvorio stan, da je svoju bivšu suprugu vidio mrtvu.

Bivši suprug brutalno ubijene splitske liječnice izašao iz pritvora za manje od dva mjeseca; Znači li to da dokazi protiv njega i nisu tako čvrsti kao što se pretpostavljalo?

Nekoliko je stvari koje, po mišljenju tužiteljstva, nepobitno ukazuju na to da je baš Tukić ubojica, od iskaza više svjedoka koji su ga prepoznali u Trogiru u vrijeme za koje je tvrdio da je bio u Slatinama, do snimki nadzornih kamera na kojima je većina svjedoka prepoznala upravo njega i po odjeći, biciklu koji je vozio, ali i po načinu hoda, držanju ruku, fizionomiji tijela, držanju cigarete... Bio je odjeven u svijetlu majicu i kratke bermude bež boje, a na glavi je imao bijelu kapu.

Kao prvo, sudski vještak Vojin Maštruko utvrdio je 3D digitalnom analizom i biometrijskim vještačenjem da su krvavi tragovi potplata obuće koje je policija izuzela s mjesta ubojstva napravljeni upravo potplatima obuće istog tipa kao što su tenisice koje su nađene na plaži blizu Asjine kuće u Slatinama u kojoj je Tukić boravio.

Priveden bivši suprug ubijene liječnice: na ispitivanju hladnokrvno negirao da je ubojica, a policiji je postao sumnjiv zbog svog 'klimavog' alibija

Našla ih je Fani Čapalija, nekadašnja miss Hrvatske i svojedobno jedna od pet najljepših žena svijeta, koja je istražiteljima ispričala da poznaje i Tukića i pokojnu liječnicu te da je Tukića viđala na biciklu tamne boje. Tog je dana, kad je Asja ubijena, između 12.30 i 13 sati vidjela Tukića na ulici u Slatinama. Dva dana poslije na plaži ispod kuće u kojoj je pokojna liječnica imala apartmane vidjela je vrećicu i u njoj tenisice i bijele čarape koje su tu stajale danima. Nakon sprovoda razgovarala je s jednim susjedom i doznala da se govori o nekakvim tenisicama, te mu je rekla da na plaži već danima viđa tenisice i čarape. Nakon toga je došao netko od susjeda, uzeo ih i predao policiji, koja je utvrdila da su u vrećici bila i tri kamena. I upravo su se tenisice pokazale kao jedan od važnijih dokaza u istrazi ovog ubojstva.

Nadalje, snimke videonadzora pokazuju da je Tukić na biciklu došao u Trogir već u 8.05. Snimka nastala u 10.33 pokazuje ga kako u ruci nosi crvenu vrećicu i ide prema zgradi u kojoj je stan. Dva su svjedoka potvrdila da su ga vidjeli od 10.50 do 11.10 kako biciklom ide iz Trogira prema Slatinama. No nitko od saslušanih svjedoka nije, tvrdi tužiteljstvo, potvrdio da je Tukić u sporno vrijeme bio u Slatinama.

Istraga je nadalje pokazala da je pokojna liječnica zadnjeg nazvala baš Tukića u 10.32, upravo kad je on snimljen da ide prema zgradi. Kako je njihova kći rekla da su samo majka i otac imali ključ stana te da na vratima nije bilo tragova provale, tužiteljstvo je zaključilo da je u stan mogla ući samo osoba koju je Asja poznavala i koju je pustila u stan ili netko tko ima ključ.

Brutalno ubijena liječnica je poznavala napadača? U stanu nema tragova borbe, policija pokušava rasvijetliti 'izgubljenih' sat vremena

A zašto je liječnica ubijena, koji je bio motiv? Iz razgovora sa svjedocima proizlazi da se žrtva žalila kako Željko traži više novca te kako mu je nedugo prije ubojstva rekla da se mora iseliti iz kuće. Smatrala je da može naći drugi posao i sam se brinuti o sebi. A baš zbog toga što mu je bila ugrožena egzistencija, smatra ŽDO, Tukić je reagirao ubojstvom. U prilog tome idu im i nalazi psihijatrijskog i psihologijskog vještačenja, koji su pokazali je da je on egocentrična, pasivna i zavisna osoba, a kad "njegove potrebe nisu zadovoljene, da postaje razdražljiv i neprijateljski raspoložen". Vještaci smatraju da ga njegove psihičke karakteristike, neuroza i poremećaj osobnosti, čine mogućim ubojicom.

U optužnici se tvrdi da je on ubojstvo planirao, među ostalim i zbog toga što on već oko 11.40, kad ga je nazvala kći i rekla da ju je zvala agencija zbog smještaja gostiju, zna da pokojna Asja ne odgovara na pozive, te je bilo logično i životno da ide vidjeti zašto se ne javlja. No, tek u 13.30, nakon poziva kćeri, odlazi u Trogir. Znao je, smatraju tužitelji, da nitko osim njega nema ključ stana i da ga moraju zvati u vezi sa smještajem gostiju. Zbog toga je htio da netko svjedoči ulasku u stan i da tako sa sebe skine sumnju.

Razgovarali smo s kolegama ubijene liječnice čije je tijelo pronađeno u stanu u Trogiru: 'Za svakog je uvik našla vrimena. Bila je savršena'

To potvrđuje i iskaz jedne gošće, koja je kazala da je on "stisnuo zvonce i ne čekajući stavio ključ u bravu". Očito je da je znao da Asja neće otvoriti vrata jer nije čekao hoće li ona otvoriti. Također, gosti koji su bili s njim u trenutku kad je otvorio vrata stana kazali su da je bio nervozan, da se čudno ponašao, kao da je u mislima bio negdje drugdje, te da im je bilo čudno što nije prišao žrtvi da vidi je li živa kad su ušli u stan. Samo se uhvatio za glavu i rekao "Oh my God...", a gošća je mislila da je to zbog toga što stan nije bio pospremljen. Onda je vidjela da je problijedio i sjeo te je vidjela žensko tijelo u lokvi krvi. Kasnije je jedna od gošći kazala da ju je začudilo što je bio vrlo miran dok je telefonirao.

No, sve ove sumnje i dokaze iz optužnice treba biti prvo potvrditi sudsko vijeće, a onda će se o njima i dodatno raspravljati kad počne suđenje.

Krug indicija Kamere srušile alibi: Ubojica tvrdi da je cijelo vrijeme bio u Slatinama i da je mobitel bio s njim, no demantiraju ga snimke videonadzora po gradu: U 8.05: Snimljen je na biciklu, u Trogiru. U 10.33: Snimljen je kako u ruci nosi crvenu vrećicu i ide prema zgradi u kojoj je stan. Od 10.50 do 11.10: Dva su svjedoka potvrdila da su ga vidjeli kako biciklom ide iz Trogira prema Slatinama. Motiv: Svjedoci su rekli da se žrtva žalila kako Željko traži više novca, te kako mu je nedugo prije ubojstva rekla da se mora iseliti iz kuće. Profil: Vještaci smatraju da ga njegove psihičke karakteristike, neuroza i poremećaj osobnosti, čine mogućim ubojicom.