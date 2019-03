Zbog Hajdukove majice brutalno pretučen mladić: dobio brojne hematome i potres mozga, zatvoreno mu je oko; Spasio ga je stariji navijač, ali onda je i on nastradao...

Policija je uhitila dvojicu 19-godišnjaka koje sumnjiči da su sudjelovali u subotnjem incidentu u Hreljinu pored Rijeke kada je više osoba fizički napalo skupinu navijača NK Vinodola, pri čemu je ozlijeđen 18-godišnji mladić, priopćeno je u ponedjeljak iz Policijske uprave primorsko-goranske.

Incident se dogodio na parkiralištu u blizini stadiona na Hreljinu nakon nogometne utakmice između klubova Vinodol iz Novog Vinodolskog i hreljinskog Naprijeda. Tom je prigodom više osoba fizički napalo sedmoricu hrvatskih državljana koji su posjetili nogometnu utakmicu. Novi list piše da su napadači nosili majice i šalove Armade.

U napadu je 18-godišnji mladić zadobio hematome i i potres mozga, a liječnička pomoć pružena mu je u riječkoj bolnici. Osim toga od otekline mu je zatvoreno oko, a utakmice se ne sjeća.

Kako piše Novi list, jedini grijeh ovog mladića bio je taj što je nosio majicu Hajduka. Od težih ozljeda spasio ga je jedan stariji navijač, koji ga je zaštitio svojim tijelom i odvukao do automobila, no tad je on nastradao. Napadači su se navodno razbježali onog trenutka kada je spomenuta policija.

Dvojicu 19-godišnjaka policija sumnjiči da su sudjelovali u tom napadu te su obojica kazneno prijavljena nadležnom državnom odvjetništvu zbog izazivanja nereda te su predani pritvorskom nadzorniku.

Kriminalističko istraživanje se nastavlja kako bi se utvrdili ostali počinitelji i relevantne činjenice, naveli su iz policije.

Marinko Buljat, službeni predstavnik Vinodola na utakmici u Hreljinu i trener juniora, rekao je za Novi list da navijači Vinodola nikoga nisu provocirali. Među njima bilo je navijača Hajduka, Dinama i Rijeke, a svi zajedno navijaju za Vinodol.

– Radi se o klasičnom huliganizmu Naši su dečki korektno navijali. Među njima ima navijača Dinama, Hajduka i Rijeke, ali oni su prije svega navijači Vinodola. Dvojica su napadnuta jer su imali majice Hajduka... Žalosno – rekao je Buljat i dodao da će morati pojačati redarsku službu kako se ovako nešto ne bi ponovilo:

– Utakmice bi trebale biti festival nogometa, a ne mjesto za 'sačekuše'. Očito su čekali da otiđu članovi uprave jer mi smo se zadržali sat vremena s našim domaćinima.

Direktor Vinodola Eduard Kalanj rekao je da su neugodno iznenađeni:

– Za nas je to bilo neugodno iznenađenje. Nitko tu noć nije mirno spavao, ipak je to četvrta liga. Naši navijači na Hreljinu nisu izazvali nikakav incident. Ovo je situacija oko koje bi se trebale zabrinuti institucije jer dogodilo se u nižerazrednom natjecanju. U pitanju su ljudski životi! Radi se o djeci od 16 do 17 godina koja nikog nisu izazivala. Ako je izazov nositi majice s obilježjima Hajduka ili Dinama, onda je to zabrinjavajuće.

Predstavnici Armade napad na skupinu mladih navijača Vinodola nisu željeli komentirati, piše Novi list.