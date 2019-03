Policija i USKOK otkrili kako su 'razbili' grupu kriminalaca sa splitskog područja; Otkrili tko je bio 'mozak operacija', a tko glavni egzekutor, planirali su ubiti i izvjesnog Roka

Splitska policija i USKOK pohvalili su se akcijom kodnog imena 'Smart' u kojoj je razbijena grupa od osam osoba, sedam muškaraca i jedne žene, koji su osumnjičili da su, kao pripadnici zločinačkog udruženja, počinili kaznena djela teškog ubojstva u pokušaju, ubojstva u pokušaju, teške tjelesne ozljede i oštećenja tuđe stvari. Protiv njih je otvorena istraga, sedmorici je određen istražni zatvor, a jedna osoba je u bijegu.

Istražitelji sumnjiče 34-godišnjeg Ž.R. iz Splita da je "u cilju preuzimanja kontrole i vodeće uloge u krijumčarenju i preprodaji droge na širem splitskom području odnosno protupravnog pribavljanja znatne imovinske koristi stečene preprodajom droge" povezao ostalih sedmero osumnjičenika u zločinačku grupu nakon čega su nabavljali razne vrste oružja i streljiva, kojim su pokušali usmrtiti pripadnike drugih zločinačkih udruženja i oštetiti njihovu imovinu, te u cilju upozorenja i zastrašivanja teško ozlijedili i pripadnika vlastitog zločinačkog udruženja".

Tako se D.P. (23) tereti da je dogovorio s A.V. (29) da zajedno s drugim članovima skupine iz osvete ubiju J.Č., kao pripadnika druge kriminalne skupine i za to mu je isplatio 40 tisuća eura. A.V. je dogovorio da će novac podijeliti s T.M. (26) i njegovom djevojkom J.R.(22) te s R.Ž. (21) i P.V. (38).

Djevojka je po naputcima dogovorila sastanak s Č. i to porukom preko društvenih mreža kod ambulante u Kaštel Sućurcu 5. ožujka oko 21 sat. A.V. i R.Ž. su, znajući to, sjeli na motocikl i dovezli se do njega koji je sjedio u parkiranom "BMW-u 5".

A.V. je potom u njega ispalio više hitaca nanijevši mu jednu prostrijelnu ranu lijeve lopatice te više oguljotina te su pobjegli.

Nakon toga, T.M. ih je odvezao u Makarsku kako bi se sakrili i tamo su bili do 6. ožujka kada su do hotela po njih došli D.P. s mercedesom i P.V. s automobilom marke "Volkswagen T-roc". No, pri povratku u Split, u Baškoj vodi, specijalna policija zapriječila im je put i uhitila ih. Terete ih za pokušaj teškog ubojstva.

Nadalje, Ž.R., A.V. i T.Ž. (26) terete se da su se od kraja siječnja do početka ožujka u stanu A.V.-a dogovorili da će zbog osvete iz vatrenog oružja ubiti osobu nadimka "Roko", ali u svojoj namjeri nisu uspjeli. T.Ž. je, kako doznajemo, u bijegu.

A.V. se tereti i za pokušaj ubojstva A.P. 25. prosinca prošle godine kada je zajedno s još jednom osobom došao na predio Širina u Solinu te je otvorio vrata vozila u kojem je A.P. sjedio i ispalio više hitaca pogodivši ga u potkoljenicu.

On je, po istražiteljima, odgovoran i za pucanje na mercedes I. G. ispred njegove kuće u Okrugu Gornjem 27. siječnja ove godine kada je u prtljažnik ispalio 18 metaka. I. G. je već mjesecima u bijegu, a tada su u kući bile samo njegova žena, djeca i baka.

Dakle, Ž.R. je bio organizator, a A.V. glavni egzekutor. Ostali su imali pomoćne uloge u planiranju i logističkoj potpori, nabavi oružja, automobila, streljiva, odjeće, rukavica, potkapa, kiseline i drugih stvari koje su koristili u obračunima.