Kako je Splićanin 'zavidao' Irce koji su htjeli graditi golf-park u Šestanovcu i u vlastiti džep spremio 650 tisuća kuna

Policijski službenici Službe gospodarskog kriminaliteta PU splitsko-dalmatinske proveli su kriminalističko istraživanje nad 38-godišnjim Jurom M., koji je imao punomoć za zastupanje tvrtke "Anlim Investments" d.o.o. iz Splita, iza koje je stajao irski kapital.

Utvrđena je sumnja da je, kao ovlašteni zastupnik toga trgovačkog društva iz Splita, od 11. svibnja 2007. do 18. svibnja 2011. godine zloupotrijebio svoj položaj i stečeno povjerenje vlasnika društva, sada pokojnog Thomasa Darragha Meylera, te s depozitnog naloga u Hypo Alpe Adria bank (današnjoj Addiko Bank d.d.) podigao novčani iznos od 650 tisuća kuna i onda ga deponirao na svoje ime kao kunsko oročenje na rok od tri godine.

To je učinio iako je znao da se radi o novčanim sredstvima koja su predmet prethodno sklopljenog ugovora o donaciji "Anlim Investmentsa" s Općinom Šestanovac, vezanim uz izradu dokumentacije oko golf-parka u Šestanovcu. No, u međuvremenu su izmijenjeni uvjeti gradnje jer je prostor došao pod preventivnu ekološku zaštitu pa je ta ideja zamrla.

Kada se to nije realiziralo, sumnjiči se da je 38-godišnji Jure M. krivotvorio bankovne potvrde te vlasnike trgovačkog društva "Anlim Investments" doveo u zabludu da se ta sredstva u visini od 650 tisuća kuna nalaze na računu banke. Zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela zloupotrebe povjerenja u gospodarskom poslovanju i krivotvorenja službene ili poslovne isprave, protiv njega je podnesena odgovarajuća prijava Županijskom državnom odvjetništvu.

Društvo "Anlim Ivestments" je u Splitu imalo svoje tvrtke "Progres" d.o.o. i "Troada" d.o.o., koje su se bavile nekretninama, ali su otišle u stečaj. Priče s "Anlim Investmentsom" dobro se sjeća načelnik općine Šestanovac Pave Čikeš.

– Mi smo kao Općina Šestanovac s "Anlim Investmentsom" potpisali ugovor o namjenskoj donaciji sredstava u lipnju 2007. godine i on ni do danas nije raskinut iako smo mi to nekoliko puta tražili jer je bilo jasno da od projekta neće biti ništa. Stavljanjem tog prostora u pojačanu ekološku zaštitu (s obzirom da se taj prostor od oko 130 hektara, gdje su oni mislili graditi golf-park, nalazi uz rijeku Cetinu) izgradnja tog golf-parka bi, po našoj procjeni, bila puno teža, ali su oni i dalje inzistirali da ostanu partner u projektu. Mi smo se tim ugovorom iz 2007. godine investitoru obvezali pružiti svu pomoć pred nadležnim javnim tijelima u realizaciji projekta, a taj iznos od 650 tisuća kuna bio je minimum koji bi Općina Šestanovac dobila u donaciju od strane "Anlim Investmentsa" jer je iznos novca koji bismo mi dobivali bio stupnjevan napretkom projekta. Mi smo novac mogli dobiti tek ishođenjem primjerka pravomoćne dozvole za golf-park, a oni samo raskidom ugovora s nama, na koji nikada nisu pristali. Kako se ni jedno ni drugo nije realiziralo, ja ne znam više što je bila s tim novcem oročenim na banci, a cijela priča razvodnila se nakon smrti vlasnika "Anlim Investmentsa" – kazao nam je Čikeš.

Kada su vidjeli da od novca nema ništa, iz "Anlim Investmentsa" (na čijem je čelu upisana direktorica Ann Meyler iz Irske) podnijeli su kaznenu prijavu Županijskom državnom odvjetništvu u Splitu, koje je dalo nalog policiji da ispita ovaj slučaj, koji je rezultirao ovim prijavama.