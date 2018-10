'Hajdukova' trojka može mirno spavati: nakon 20 godina nedjela otišla u zastaru!

Sedam godina od podizanja optužnice i četiri godine od početka suđenja u tzv. aferi "Hajduk 2" za malverzacije, u kojima je država zbog neisplaćivanja poreza i doprinosa na plaće igrača i trenera oštećena za oko 100 milijuna kuna, a Hajduk za više od 700 tisuća kuna, Županijski sud u Splitu obustavio je kazneni progon za dvije točke optužnice protiv nekadašnjeg predsjednika UO-a Hajduka Željka Kovačevića te za jednu točku optužnice protiv Petra Reića, bivšeg direktora Hajduka, te Velimira Strinića, nekadašnjeg direktora stadiona na Poljudu.

Kako je u svom rješenju obrazložio sudac Zoran Matulović, koji vodi ovo suđenje, "pripremajući glavnu raspravu" utvrdio je da je došlo do zastare kaznenog progona. Naime, Kovačević i Reić bili su optuženi da su kazneno djelo počinili u listopadu 1997. godine. Kako je djelo za koje su se teretili počinjeno prije 20 godina, a propisana je kazna zatvora do osam godina, te kako nije okončano suđenje ni donesena presuda, tako je to (ne)djelo otišlo u zastaru još u listopadu 2017. godine.

Reić je, stajalo je u optužnici, krajem rujna iste godine u Gelsenkirschenu u Njemačkoj preuzeo 300.000 DEM od Brace Vujčića, inače predstavnika Agencije UFA Hamburg, i to na ime ugovora koji je Hajduk zaključio s tom agencijom o pravu prijenosa međunarodnih utakmica. Novac je evidentiran kao uplata u blagajničkoj dokumentaciji devizne blagajne kluba, no ubrzo su od blagajnika Duje Bilića zatražili da im preda taj iznos. Novac su zadržali za sebe i tako Hajduk oštetili za iznos od 950 tisuća kuna.

Od blagajnika Bilića su, kako bi prikrili da su uzeli novac, u travnju 2000. godine zatražili da im preda odgovarajuću blagajničku dokumentaciju koja se odnosila na uplate i isplate te su je sakrili ili uništili. Nakon toga su blagajniku naložili da napravi specifikaciju u kojoj je navedeno da je Hajduk od agencije dobio tek 50 tisuća tadašnjih DEM. Kako je djelo za koje su se teretili počinjeno u listopadu 2007., tako je protekom 20 godina, a da nije okončano suđenje ni donesena presuda, to otišlo u zastaru još u listopadu 2017. godine.

Što se tiče Kovačevića i Velimira Strinića, utvrđeno je da je zastara progona nastupila krajem svibnja ove godina jer je od počinjenja djela za koje su se teretili prošlo 20 godina. A u tom se dijelu Kovačevića optužnicom teretilo da je u svibnju 1998. godine, kao predsjednik UO-a Hajduka i osoba ovlaštena za raspolaganje sredstvima na svim, pa i na deviznim računima, na Strinićevo traženje dva puta dao nalog B.A.W.A.G. banci iz Klagenfurta u Austriji da doznači na Strinićev račun ukupno 35.000 DEM. Ovaj je, po optužnici, novac zadržao za sebe i tako oštetio Hajduk za 133.000 kuna. Zatim je Kovačević izradio dva "naloga blagajni", te ih potpisao i ovjerio pečatom kluba potvrdivši tako da je novac potrošen kao naknada za putne i osobne troškove oko organizacije utakmica i prihvata sudaca.

No, usprkos ovim zastarama, Kovačević i Reić, zajedno s Ivanom Maršićem i Ivanom Zelićem, ostaju kao okrivljenici za kazneno djelo utaje poreza. Njih se četvorica terete da su od srpnja 1997. godine pa sve do travnja 2000. godine raznim financijskim makinacijama Hajduku pribavili imovinsku korist u iznosu od oko 91 milijun kuna, oštetivši državni proračun, izvanproračunske fondove i proračunske jedinice lokalne uprave i samouprave za oko 101 milijun kuna.

Nadalje, ostaje "aktivna" i točka optužnice po kojoj se Ivan Maršić tereti da je tijekom travnja i svibnja 1999. godine, kao direktor Hajduka, od blagajnika Duje Bilića zatražio da mu iz "crne devizne blagajne" isplati i preda 175.000 DEM, koje je zadržao. Kako bi to prikrio, napravio je potvrdu koju su bivši igrači Zvonimir Deranja i Mate Bilić neistinito potpisali potvrđujući tako da je Deranja primio 100.000 DEM, a Bilić 75.000 DEM u gotovini za rješavanje privatnih problema. Na taj je način, po optužnici, Hajduk oštećen za 650 tisuća kuna.

I naposljetku, ostala je i točka optužnice po kojoj se Ivo Šurjak tereti da je početkom svibnja 1999. godine, kao sportski direktor Hajduka, blagajniku dao nalog da mu isplati 20.000 DEM, čime je Hajduk oštetio za 76 tisuća kuna.