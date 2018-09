Brutalno pretučeni mladić se probudio iz kome, progovorio prvi put nakon mjesec dana: 'Pričali smo o mnogočemu, ali nismo se doticali kobnog događaja...'

Ivan Mikuljan (21), mladić iz Andrijaševaca koji je teško ozlijeđen u fizičkom obračunu dviju sukobljenih grupa u Vinkovcima 22. kolovoza i koji je od 26. kolovoza zbog teških ozljeda mozga stavljen u induciranu komu, u četvrtak je prvi put nakon mjesec dana progovorio, piše Jutarnji list.

Ispovijest oca pretučenog mladića: Mog Ivana napalo je njih 12, ima frakturu lubanje i potres mozga, bio je u komi; HDZ-ovac Culej: Moj sin ga nije mlatio. Bio je tamo, ali...

Otac pretučenog mladića iz Andrijaševaca: Zašto je gospodinu Culeju omogućeno da vidi snimku, a meni ne?

- Proteklih dana davao mi je znakove da me čuje i da razumije što mu govorim, a kada sam mu u četvrtak poslijepodne došao u posjetu, odmah sam mu prišao i upitao ga kako je, a on mi je odgovorio protupitanjem: „Što si trebao?“. Teško mi je riječima opisati kako sam se u tom trenutku osjećao. Bio je to najljepši dar kojega sam mogao dobiti i jedan od najljepših trenutaka u mome životu - ozareno nam je pričao Ivanov otac, Ivan stariji koji već dulje od mjesec dana svakoga dana obilazi svoga sina i strepi nad njegovom sudbinom.

- Pričali smo o mnogočemu, ali nismo se doticali tog kobnog događaja u kojemu je nastradao. Nisam ga želio s time opterećivati u ovoj fazi oporavka. Govorio sam mu kako njegov maleni nećak nikome ne dopušta da vozi njegov automobil i kako ga čuva samo za njega dok ne izađe iz bolnice, a Ivan je rekao da će ga kada izađe iz bolnice voziti tim automobilom gdje god bude htio – rekao nam je Ivanov otac.