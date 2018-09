Početak ponovljenog suđenja za ubojstvo u Splitu obilježila svađa između dvojice braće: 'Zašto čovik koji nema novca za majčin sprovod kupuje mercedes od 20 tisuća eura?'

Nakon što je Vrhovni sud iz proceduralnih razloga ukinuo oslobađajuću presudu Damiru Vukoviću (54), splitskom pomorcu kojem se sudilo za ubojstvo majke Ane Vuković u siječnju 2010. godine, na splitskom Županijskom sudu u ponedjeljak je počelo ponovljeno suđenje.

Oslobađajuću presudu sudsko vijeće pod predsjedanjem suca Mlađana Prvana donijelo je primjenjujući načelo "In dubio pro reo" (u slučaju sumnje treba presuditi u korist okrivljenog - op.a.). Vukoviću se do sad sudilo tri puta, dva je puta osuđivan na po 15 godina zatvora, a treći put oslobođen.

Presuda je ukinuta jer su tijekom trećeg suđenja saslušani, među ostalim svjedocima, i okrivljenikov brat Mirko Vuković te njegova supruga Manuela Vuković koji su, s obzirom na to da su bliska rodbina optuženom, imali mogućnost i da, kao tzv. privilegirani svjedoci i ne svjedoče. Oni su odbili tu blagodat te su uz njihovu suglasnost na raspravi pročitani njihovi iskazi dani u ranijem postupku. Među ostalim, brat je jasno kazao na sudu da smatra da je ubojica baš Damir.

No, po izmjenama ZKP-a iz 2013. godine, navodi se da privilegirani svjedok pri ispitivanju mora biti upozoren, osim na blagodat nesvjedočenja, i na to da će se njegov iskaz, ako odluči svjedočiti bez obzira na kasniju odluku, moći koristiti kao dokaz pri čemu je to upozorenje kao i odgovor svjedoka nužno unijeti u zapisnik. Kako takvo upozorenje nije dato niti je ušlo u zapisnik, Vrhovni je sud iskaz okrivljenikova brata i njegove supruge, a na osnovi kojeg je i temeljena presudu, ocijenio kao nezakonit.

Danas je taj proceduralni propust ispravljen, sve je uredno ušlo u zapisnik, a Mirko Vuković ponovio je kako stoji pri svojim prijašnjim iskazima, a na pitanje suca ima li što dodati, kazao je:

- A šta više da vam kažem? Zašto otisci Mirka Vukovića nisu nađeni u stanu? Zašto Mirko Vuković nema otiske baruta na rukama? Zašto čovik koji nema novca za majčin sprovod kupuje mercedes od 20 tisuća eura, a majka nije niti bila sahranjena? Zašto je piturao svoje postole? Jel me razumite, gospodine sudac? - kazao je brat okrivljenog jasno aludirajući na to da je baš njegov brat kriv za majčinu smrt.

Odgovorio mu je Damir upitavši ga zašto nije polliciji na vještačenje dao svoj crveni kobinezon u kojem je bio cijeli dan već je dao čistu odjeću? Također je odgovorio kako je mercedes bio naručen 10 dana prije tragičnog događaja.

Sudac Prvan prekinuo je ovo bratsko prepucavanje kazavši okrivljenom da ga odgovor na ovo pitanje puno ne interesira jer osumnjičeni nije "vaš brat, nego vi!"