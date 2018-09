HHO: Ivan Zvonimir Čičak napadnut je na trajektu, a radi se o istoj osobi koja je u more bacila Zdravka Mamića! To ponašanje potpuno se uklapa u ponašanje pojedinih čelnika Hajduka

Prema izvješću Hrvatskog helsinškog odbora za ljudska prava njihov predsjednik Ivan Zvonimir Čičak napadnut je prilikom putovanja s otoka Brača na utakmicu HNK Hajduk – NK Rudeš na trajektu Supetar-Split, prenose Sportske novosti.

Napadač je pokušao Čička fizički napasti u dva navrata, ali su ga spriječili nazočni putnici. Od putnika HHO saznaje da je napadač bila ista osoba koja je prošle godine u Bolu na otoku Braču u more bacila Zdravka Mamića. Riječ je o osobi Domagoj Ivelić (zvani Domić). Predsjednik HHO-a telefonom je o incidentu iz Splita obavjestio dežurnog službenika policije na otoku Braču.

"To je samo nastavak sileđijskog ponašanja dijela ekstremistički nastrojenih navijača Hajduka. Na žalost, ono se potpuno uklapa u ponašanje pojedinih čelnika Hajduka koji se nisu u stanju odlučno obračunati s takvim patološkim ispadima tzv. navijača. Nije to učinio bivši predsjednik uprave Hajduka, Kos, kojemu su čak prijetili igračima, a neke, kao što je poznato, fizički napali u samom središtu Splita. Ni nova se Uprava nije do sada jasno postavila prema ovom skandaloznom ponašanju, pa očekujemo da predsjednik Huljaj jasno zauzme stav o ovakvom divljanju i prijetnjama, a s kojim se velika većina Hajduku odanih navijača ne slaže, a s pravom i boji suprotstaviti", stoji u napomeni HHO-a.