Krađa iz kioska završila 'vatrenom' potjerom po splitskim ulicama, ali rezanje prstiju policajca nije pokušaj ubojstva: Općinsko državno odvjetništvo protiv višestruko osuđivanog Kaštelanina podiglo 'blažu' optužnicu

Rezne rane drugog i četvrtog prsta, koje je kuhinjskim nožem oštrice 12 centimetara interventnom policajcu zadao Marko Dujmović, višestruko osuđivani 30-godišnjak iz Kaštel Novoga, Općinsko državno odvjetništvo u Splitu je ocijenilo kao prisilu prema službenoj osobi i za to djelo protiv njega podiglo optužnicu.

Splitska policija je početkom svibnja podnijela kaznenu prijavu protiv Dujmovića za pokušaj teškog ubojstva jednog policajca (baš toga koji je zarezan po prstima) i kaznenu prijavu prisile prema službenoj osobi u odnosu na dva druga policajca, ali je ODO Split u optužnici protiv Dujmovića procijenilo da se, u odnosu na sva četiri policajca koji su Dujmovića hvatali te kritične prigode, radi o kaznenom djelu prisile prema službenoj osobi.

Puno manja kazna

Da mu je ostalo kazneno djelo pokušaja ubojstva, zapriječena kazna Dujmoviću bila bi od 10 do 40 godina zatvora, no budući da se radilo o pokušaju, u slučaju osuđujuće presude moguće mu je bilo ići ispod minimalne kazne, ali ne potpuno, koliko zakon dozvoljava, jer je Marko Dujmović otprije osuđivan. Sada kada su mu ostala djela prisile prema službenoj osobi, za njih može dobiti od jedne do osam godina zatvora.

Bježeći pred četvoricom interventnih policajaca koji su ga 1. svibnja ove godine zatekli oko dva sata u noći u Teslinoj ulici u Splitu prilikom pokušaja teške krađe u kiosku "Tiska", Dujmović se oglušio o naredbe policajaca da odbaci i preda nož. Sve to vrijeme je (dok mu je kompanjon Jurica M. bježao u drugom smjeru) policajcima govorio da ga neće uhititi te da će ih sve zaklati i ubiti.

Kada su ga policajci pokušali svladati uporabom tjelesne snage, zamahom noža je nanio rezne rane drugog i četvrtog prsta lijeve šake jednom interventnom policajcu, a udarcem noge pogodio je u koljeno drugog policajca. Kad je Dujmović krenuo napasti dvojicu još neozlijeđenih policajaca, jedan od njih je napad na sebe odbio uporabom vatrenog oružja, pogodivši Dujmovića s dva metka u nogu (jedan u koljeno, drugi u potkoljenicu), da bi ga njegov kolega uporabom spreja suzavca napokon onemogućio u krajnjoj namjeri jer je Dujmović tek tada odbacio nož, zateturao i pao na pod.

Iz opisa događaja policajaca vidljivo je da je policija ispalila najmanje šest metaka, uključujući i metak upozorenja, te da je Dujmović (iako su interventni policajci bili u civilu) sve vrijeme znao da su oni policajci jer mu je to više puta naglašeno riječima: "Stoj, policija!".

Nakon traumatičnih situacija u blizini Arheološkog muzeja i potjere za njim, policajci su u svojim iskazima tvrdili da se ni iz čega nije moglo shvatiti da je Dujmović ranjen jer im je i dalje nastavio bježati.

Loše zdravstveno stanje

U prvim tekstovima o ovom događaju mediji su špekulirali da je u trci za Dujmovićem prilikom bijega jedan policajac slomio ruku, ali toga u opisu događaja u optužnici nema.

Marko Dujmović još uvijek se nalazi u istražnom zatvoru zbog mogućnosti od ponavljanja kaznenog djela, a sve vrijeme se i liječi i zdravstveno stanje mu je loše.

Je li sprječavanje jedne teške krađe, gdje je roba iz kisoka "Tiska" vjerojatno bila i osigurana, uistinu trebalo završiti ovakvim ishodom, ne možemo spekulirati jer policiji je i posao spriječavati i razotkrivati kaznena djela. Dvije prostrijelne rane, kontuzija koljena, dvije rezne rane, šest ispaljenih metaka i trauma koju su doživjela četvorica policajaca i uhićeni je konačna računica ove akcije, gdje se ne zna tko je bio uporniji - počinitelj ili policajci. Jedan s druge strane zakona, a četvorica u njegovoj službi.

Je li se moglo snimiti počinitelja, sutradan ga uhititi i dokazati mu krivnju samim svjedočenjem policajaca na sudu bez tolike pogibelji, nije naše da procjenjujemo. Samo da pitamo.

Pod utjecajem droga i alkohola U trenutku kad je mahao nožem na policajce Dujmović je imao 0,8 promila alkohola u krvi, a prije te kritične prigode je konzumirao opojne droge marihuanu ili hašiš, MDMA te amfetamin. Tako proizlazi iz toksikološkog vještva MUP-ovog Centra za forenzička ispitivanja, istraživanja i vještačenja 'Ivan Vučetić'.