Ovisnik sam, ali psihički, ne fizički, jer kada uzimam tablete, onda ne konzumiram drogu - branio se na sudu Filip J.

Mjesec i pol dana nakon što je osuđen na zatvor zbog dilanja marihuane i kokaina, Filip J. (44), zvani File, doveden je pritvorskom nadzorniku uz novu prijavu zbog preprodaje droge, ovaj put amfetamina.



Inspektori Službe kriminaliteta droga PU splitsko-dalmatinske zaustavili su ga u Trogiru u osobnom automobilu Renault, u kojem su našli 220 grama amfetamina.



Pretragom njegova stana pronađeno je još pola grama iste droge, 1,5 grama heroina i digitalna vaga za precizno mjerenje. Kako se radi o petom po redu uhićenju tijekom kojeg je zatečen s drogom, te zbog količine nađenog opojnog sredstva i vage koju posjeduje, protiv 44-godišnjaka je podnesena kaznena prijava zbog neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

Nakon privođenja na Općinsko državno odvjetništvo nad njim je određen istražni zatvor.



Nova prijava protiv Filipa J. došla je dok čeka pravomoćnost presude kojom je sredinom srpnja ove godine proglašen krivim za prodaju marihuane i kokaina na godinu i dva mjeseca zatvora. I tom prilikom su ga uhitili policajci Službe kriminaliteta droga, i to u siječnju prošle godine, kada je kod njega nađeno 89 grama marihuane u više manjih paketića i 7,5 grama kokaina, također pakiranog u više "pizeva".



Tijekom glavne rasprave na Općinskom sudu u Splitu proglašen je krivim, unatoč njegovoj obrani kako je paketiće čuvao za drugu osobu, za što bi kao naplatu dobio pokoju dozu za sebe. Drogu mu je ta osoba dala u kutiji Cedevite te on nije gledao unutra, već ju je sam spremio kod sebe u sobi. Unutra je bila i vaga za precizno mjerenje, ali to je tek kasnije saznao kada mu je kući došla policija, izjavio je.



– Ovisnik sam, ali psihički, ne fizički, jer kada uzimam tablete, onda ne konzumiram drogu. Nisam gledao u "važ" Cedevite, ali sam otprilike znao šta je u njemu i ipak sam ga uzeo jer sam toj osobi dugovao uslugu – rekao je sucu.



Sudac Dinko Mešin procijenio je kako je drogu držao radi prodaje jer su i marihuana i kokain nađeni u paketićima spremnim za daljnju distribuciju. Dodatni dokaz je bila digitalna vaga koju je koristio upravo za pripremanje doza za prodaju, zaključio je sudac. Zbog prijašnje osuđivanosti za zlouporabu opojnih droga dao mu je bezuvjetni zatvor u koji mu je uračunao mjesec dana koje je proveo u istražnom pritvoru. Određena mu je i obvezna mjera liječenja od ovisnosti o drogi te mora platiti troškove sudskog postupka u iznosu od 10.000 kuna, od čega se najveći dio odnosi na troškove vještačenja.



Tijekom 2013. godine prijavljen je za više preprodaja droge zajedno s još jednom osobom kada je kod njih nađen arsenal u kojem su imali zolju i minu. U skupini kasnije optuženoj za dilanje kokaina i heroina pod vodstvom Tonča Barišića, zvanim Masa, uhićen je 2008. godine. Svi su proglašeni krivima i dobili zatvor. Prvo uhićenje u dosjeu Filip J. ima 2000. godine, kada je zatečen s 85 grama heroina.