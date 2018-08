Berisha je na plaži urlao: 'Ubit ću te kao i Prnjaka!'; Otkrivamo tri velike pogreške brutalnog ubojice splitskog dilera koje su pomogle policiji da brzo rasvijetli slučaj

Pet dana nakon uhićenja Liridona Berishe (27), Albanca sa srpskim državljanstvom, zbog ubojstva Ante Prnjaka (34) iz Knina na splitskom TTTS-u, proširila se priča kako je policija u tako kratkom vremenu uspjela otkriti počinitelja.



Nakon što je Ante Prnjak u utorak, iza 22.30, smaknut s 14 metaka iz automatske puške 7,62 mm, Liridon Berisha je sutradan, ni 15 sati nakon zločina, na javnoj plaži u Stobreču, pred nizom svjedoka, sam izjavio kako ga je ubio.



Novi detalji ubojstva na TTTS-u: Berisha u Prnjaka nije ispalio 14 hitaca zbog osvete



Otkrivamo stravične detalje okrutne likvidacije splitskog dilera: prije smrti su ga mučili, lomili mu ruke, laktove i prste, iščupali jezik, iskopali oči... Policija istražuje tko je pomagao uhićenom Albancu



Do priznanja Liridona Berishe došlo nakon sukoba i svađe s više osoba koje su se umiješale u njegovu prepirku s djevojkom s kojom je došao na plažu u Stobreču. Kako je sukob Berishe i djevojke eskalirao u tolikoj mjeri da je ona bila i fizički ugrožena, umiješalo se nekoliko osoba pokušavajući ga umiriti i spriječiti u daljnjem nasrtanju. Na njihovu intervenciju, Liridon Berisha, već uzrujan od sukoba s djevojkom te dodatno iziritiran njihovim upletanjem, kaže naglas muškoj osobi koja mu je bila najbliža:

– Ubit ću te kao šta sam ubio Prnjaka! Zapalit ću ti auto kao šta sam ga njemu zapalio!



Razneseni BMW



Nakon toga odlazi s plaže, a svjedoci sukoba pozivaju policiju koja dolazi u najkraćem roku. Kada su policajci došli sastaviti zapisnik, rečeno im je što je Liridon izjavio. U srijedu poslijepodne PU splitsko-dalmatinska izdaje internu potragu za Liridonom Berishom u kojoj naznačuju da je naoružan i opasan. Ne nalaze ga na adresi na kojoj je prijavljen u Stobreču jer je već u bijegu svjestan da se razotkrio.



Uhićen je dan kasnije, u četvrtak ujutro, pokraj štanda s voćem koji drži njegova obitelj, gdje je došao po novac. U nastavku kriminalističke obrade, policija dolazi do snimke s benzinske postaje na kojoj se vidi Liridon Berisha kako dolazi s BMW-om, vlasništvo Ante Prnjaka, nakon njegove smrti na TTTS-u, i u kantu od 10 litara toči benzin. Automobil je pronađen isti dan kada i tijelo, kasnije ujutro na području Tugara, zapaljen i s doslovno raznesenim prednjim dijelom. Kao eksplozivna naprava poslužila je kanta s gorivom koja je stavljena pod prednji kraj vozila i zapaljena.



Pušku s kojom je izvršeno ubojstvo, umjesto da je baci u automobil, ostavio je u grmlju pokraj mjesta paljevine.



Usporedno s pričom o uhićenju, nagađa se i o motivu koji je mogao navesti Liridona Berishu na ubojstvo. Kao strani državljanin zadnjih sedam godina ima prijavljeno boravište na adresi u Stobreču. Zajedno s obitelji radio je na prodaji voća, ali se u zadnje vrijeme sve više kockao te se, navodno, zadužio kod dosta osoba.





Te večeri je, prema sadašnjim saznanjima policije i Državnog odvjetništva, išao s Antom Prnjakom do šumarka na kraju ulice Gospe u Siti u Strožancu, gdje su uzeli automatsku pušku da je isprobaju. Odlaze BMW-om na TTTS gdje je u rasponu od 10 minuta, između 22.37 i 22.48, Ante Prnjak smaknut s 14 hitaca iz neposredne blizine. Minutaža je određena snimkom jedne od kamera s TTTS-a na kojoj se vidi automobil, ali ne i osobe u njemu.



Crni Tomo



Liridon Berisha je osumnjičen da je zatim uzeo Prnjakovu torbicu s novcem, mobitel i automobil BMW te išao kockati. Taj segment je bitan jer tijela progona smatraju kako je ubio Prnjaka s namjerom da ga opljačka, znači iz koristoljublja, čime bi počinio krvni delikt teže kvalifikacije, za što može dobiti od deset do 40 godina zatvora. Ako ne dokažu taj dio zločina, za tzv. obično ubojstvo zapriječeno je od pet do 20 godina zatvora.



Do incidenta na stobrečkoj plaži, policija je bila fokusirana na traženje osumnjičenika temeljem videosnimke koja je ubrzo postala dostupna širokom krugu ljudi.



Na njoj se vidi Ante Prnjak kako grli osobu krvava lica i natečenog oka i kako se obraća u kameru muškoj osobi uz riječi: "Tomo, crni Tomo!" Pregledom snimke iz onoga što je Prnjak govorio dade se zaključiti da je napravljena u srpnju ove godine i da optužuje određenog Tomu da je potpisao nešto protiv njega prije godinu dana.



Upravo u tom razdoblju 2017. godine Ante Prnjak je bio uhićen kao dio grupe osumnjičene za dilanje kokaina. Dok se još Liridon Berisha nije sam objavio kao ubojica, kao jedan od mogućih osumnjičenih u njemačkoj policiji je više sati proveo profesionalni boksač koji je s Prnjakom imao sukob u jednom splitskom kafiću prošle godine. I taj sukob je krenuo zbog optužbi koje je Ante Prnjak uputio na račun boksačeva kuma kojeg je krivio zbog uhićenja s drogom. U trenutku kada su temeljni policajci koji su intervenirali na plaži u Stobreču saznali što je Liridon vikao, istraga je promijenila smjer.