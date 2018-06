Objavljene fotografije Britanca ubijenog na Zrću: 'Ne mogu vjerovati. Počivaj u miru Kraze... Sve što si trebao je dobar odmor i dogodilo se ovo...'

Britanski mediji objavili su fotografije 26-godišnjeg Londončanina Uga Wilsona koji je jučer ubijen na plaži Zrće.

Tabloid Sun piše kako je hrvatska policija jutros u splitskoj zračnoj luci uhitila osumnjičenog za ubojstvo. Pozivajući se na neimenovani izvor iz Hrvatske, Sun izvještava kako se ubojica, koji je također britanski državljanin, pokušavao ukrcati na avion za London i pobjeći iz Hrvatske.



Osumnjičenik za ubojstvo Britanca na Zrću uhićen u Zračnoj luci Split!



Mračne tajne najpopularnije hrvatske party destinacije: 'Svako ljeto bande engleskih dilera dolaze ovdje dilati drogu, poseban problem su baloni s plinom'

Prenose i rečenice jedne od Wilsonovih prijateljica, koja je na Twitteru objavila poruku u kojoj se oprašta od njega. Među ostalim je napisala: "Ne mogu vjerovati. Počivaj u miru Kraze... Sve što si trebao je dobar odmor i dogodilo se ovo...'



💔💔 😓😓 Can’t believe the news. Rest in peace to our boy Kraze who unfortunately died at Hideout Fest. Can’t believe it. All you needed was a big time break! And this happens. Rest in perfect peace boy, sweet dreams babe you will be missed by EVERYONE 💔💔😓😓#FUCKHIDEOUT 🤬 pic.twitter.com/20DzpO096T