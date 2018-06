'Pokazao mi je umjetni penis i tražio da ga zadovoljim'; Potresna ispovijest 35-godišnje samohrane majke koju je tri godine zlostavljao 30 godina stariji muškarac

Od čovjeka koji ju je skoro tri godine verbalno i fizički zlostavljao, silovao i prijetio joj, 35-godišnja Karlovčanka pobjegla je u policijsku stanicu, vukući za sobom dijete kojemu je samohrana majka. Muškarcu koji ju je i ovaj put pratio nedostajalo je samo metar ili dva da je ščepa, no prvi put u tome nije uspio, piše Jutarnji list.



Ona je zazvala upomoć, a priskočili su ljudi koji su sjedili na klupi ispred karlovačke postaje, ispostavilo se da se radilo o policajcima u civilu. Oni su 65-godišnjaka, koji im je dobro poznat kao dugogodišnji karlovački obrtnik, sada u mirovini, zadržali dok se ne razjasne stvari, odnosno dok ona ne da iskaz jednom od njihovih kolega. Ono što mu je ispričala bilo je prilično nevjerojatno, šokantno, ali i više nego dovoljno da muškarca, sada osumnjičenog za kaznena djela silovanja i prijetnje, odvedu iza rešetaka.



Nudio joj pomoć



Bilo je to u petak, žena je mislila da je trauma konačno gotova, ali on je poslije samo dva dana već bio na slobodi. Doduše, sudac istrage Županijskoga suda u Karlovcu odredio mu je zabranu kontaktiranja i prilaženja ženi na manje od 20 metara te obavezno javljanje policiji jednom tjedno (iako je tužiteljstvo zatražilo istražni zatvor), no njoj to malo znači jer opet sa strepnjom svako malo gleda kroz prozor u središtu Karlovca kako bi se uvjerila da opet nije tu, iza ugla. U tom stanu nas je primila, neispavana je pušila cigaretu za cigaretom, trzajući se na svaki šum.



- Nikad mi nismo bili u vezi. Radila sam kao njegovateljica i ostala bez posla. Preko mojeg tetka on mi se javio i ponudio pomoć. Zapravo, samo je došao s punom košarom svega, kao kad nekome idete u goste. Rekao je da se razišao sa ženom i da mu treba netko tko bi mu povremeno čistio stan. Pristala sam jer je meni trebao novac, imam i dijete o kojemu brinem - priča nam žena u svojem podstanarskom stanu.



Sustavno je pratio



Prvih pola godine sve je bilo u redu, a onda je pošlo po zlu.



- Uperio mi je pištolj u leđa, zapravo mi ga je nabio i odveo me u svoju sobu. Tamo mi je pokazao umjetni penis i zapovjedio da ga zadovoljim. Bila sam u šoku, ali imao je pištolj pa sam napravila što je tražio. To se ponavljalo barem jednom mjesečno sljedeće dvije i pol godine, i uvijek u njegovoj sobi i uvijek bi prijetio pištoljem. Jednom je otišao korak dalje i prisilio me na još neke stvari. Više nisam mogla, povraćala sam, zgrabila sam pištolj i počela pucati u prozor. On se počeo histerično smijati govoreći da je to samo plinski pištolj - opisuje žena koja je mislila da će susjedi možda reagirati barem na pucnjeve, ali nisu.

Nakon nekog vremena počela su zivkanja, provjeravanja i kontrole. Morala bi mu se javljati čim se probudi i prije spavanja, kao i svaki put kad nekamo odlazi.



- Ako bismo išli u šetnju, znao bi gdje smo bili, kada bismo išli na kupanje znao bi kada sam ušla u vodu, koliko sam dugo bila na ručniku, na koje drvo mi se dijete veralo, s kim sam pričala, baš sve - govori žena.



Slomio joj prst



Ubrzo nije bilo dovoljno ni to. Ušao joj je u stan i razvalio sav namještaj.



- Uhvatio me za glavu i vrat, htio mi slomiti prste, mislim da mi je jedan i uspio te je ostao slomljen. Razbijao je i urlao da mu nikad neću pobjeći, da ću uvijek biti njegovo vlasništvo. Prijetio je svojim vezama u policiji, HDZ-u i medijima. Onda je najednom sve stalo, pao je na koljena i počeo plakati i jecati, tražiti da mu oprostim. To je kratko trajalo. Onda bi ga opet prebacilo na agresivu. Onda pljuje po mojim prijateljima i svima iz svoje okoline, svi su klošari, narkomani, samo je on super - kaže ona.



Inzistirao je da se preseli u drugu zgradu, a nakon toga i u njegov prostor koji joj je uredio te je imao još perverznih planova za nju.



- Rekao je da će mi kupiti čizme, duge kožne, i da ću biti njegova gospodarica dok on bude glumio da je pas, mačka ili krava i pritom će piti iz zdjelice svojeg psa - priča žena.



U jednom su trenutku kaže, potpisali čak i neku vrstu ugovora u kojem joj je jamčio da je više neće maltretirati ako se ona obveže da nikada nikome neće ispričati što joj je sve prije radio, no nikad se nije pojavio kod javnog bilježnika da ga ovjere kako su dogovorili.



- Došla sam jednom u stan i zatekla čovjeka kako fotografira prostorije. Rekao mi je da ga je doveo kako bi sredio osiguranje za stan te da će nakon toga bez brige moći zapaliti mene i dijete jer će za nekretninu sada dobiti novac od osiguranja - dodala je.



Bio joj je to znak da mora na policiju, ali se bojala njegovih veza pa se osigurala dokazima, dvoje ljudi čulo je njegove prijetnje, a kopiju onog ugovora dala je prijateljici kako bi ga dostavila policiji ako joj se nešto dogodi. Prošli tjedan pobjegla je iz njegova prostora, ali ju je pronašao u novom stanu, ovom u kojem sjedimo. Tada je od njega pobjegla u policiju.



Pronašli dokaze



Općinsko državno odvjetništvo smatra da je njezina izjava u skladu s rezultatima provedene pretrage u njegovim prostorijama jer su tamo pronađeni plinski pištolj, kubura ručne izrade te umjetno muško spolovilo, “što upućuje na vjerodostojnost njezinih izjava”.



On poriče optužbe tvrdeći da je ona osoba problematičnog ponašanja i u kontaktu s drogom te da je “u lošem društvu razvedenih žena koje na nju negativno utječu”. Kaže da je s njom imao određene intimne odnose, ali ne onakve kakve je ona iznijela u prijavi. Smatra da su sve to njezine konstrukcije kojima mu želi napakostiti.



- Sve mi je smjestila, prijavila me, ali me sudac oslobodio. Ne može mi ništa jer je sve izmišljeno. Već sutra idem osnovati udrugu koja će se baviti takvim ženama i muškarcima koje su žrtve takvih žena - komentirao je osumnjičenik za Jutarnji list.