Stravična nesreća odnijela i treću žrtvu: tijekom popodneva preminuo još jedan radnik stradao u čepinskoj kanalizaciji

U stravičnoj nesreći u kanalizacijskoj Crpnoj stanici u Čepinu pri izvođenju radova na odštopavanju odvoda u utorak nešto iza 11 sati smrtno su stradali Mario Horvat(43), radnik Komunalca Čepin, Danijel Franjić (42), radnik Vodovoda Osijek i Luka Karin (34) iz Vodovoda. Njihov kolega Ivan Mazur (52) iz Komunalca prevezen je u Osijek u teškom stanju i smješten je na Jedinicu intenzivnog liječenja. Na istom mjestu bio je i Karin, ali nažalost, on je tijekom poslijepodneva izgubio životnu bitku, piše Jutarnji list.



Tragedija kod Osijeka: dvojica radnika poginula u kanalizacijskom šahtu!



Prema neslužbenim informacijama, do ove velike tragedije najvjerojatnije je došlo zbog trovanja otrovnim plinovima u unutrašnjosti Crpne stanice koja se nalazi na križanju Kalničke i Ulice Papuk gore. Četvorica radnika prethodno su s još dvojicom svojih kolega popili kavu na terasi obližnjeg kafića i onda su krenuli obaviti posao po nalogu svojih tvrtki, a nakon što su se stanari okolnih kuća požalili da posljednjih dana imaju pojačani povrat otpadnih voda iz kanalizacije u kuće. Jedan od njih prethodno je otišao na drugu stranu, u pekarnicu, a ostala petorica zaputila se prema Crpnoj stanici.



Zanijemio od šoka



- Zasad pretpostavljamo da se jedan od njih spustio dolje u stanicu te da mu je zbog otrovnih plinova pozlilo, zbog čega je izgubio svijest, nakon čega se drugi za njim žurno spustio ne bi li mu pomogao i izvukao ga, ali se isto dogodilo i njemu. Potom su i druga dvojica, vjerojatno po inerciji krenula dolje kako bi spasili svoje kolege, ali su i oni ubrzo ostali bez svijesti - rekla nam je osoba bliska istrazi.



Peti radnik navodno je pokušao dobaciti svojim kolegama lanac koji su imali sa sobom, ali nije im mogao pomoći i ostao je u šoku na površini zemlje, ali je smogao snage da pozove pomoć.



Prvi su na mjesto nesreće došli pripadnici DVD-a Čepin.



- Čim smo došli, pristupili smo izvlačenju dvojice muškaraca koji su davali znakove života i koji su bili iznad površine vode. S obzirom na opasnost od otrovnih plinova, koristili smo izolacijske aparate i izvukli njih dvojicu. Obojica su bila bez svijesti, a onda je jedan od njih počeo hvatati zrak. Druga dvojica unesrećenih bili su ispod površine vode, pa smo pozvali kolege iz JPVP Osijek koji su ubrzo došli na mjesto nesreće i pomogli nam da izvučemo i njihova beživotna tijela - rekao nam je Tomislav Nađ, zamjenik zapovjednika DVD-a Čepin, čije su nam riječi potvrdili i u JPVP Osijek, dodavši kako su Mario i Danijel ležali na dubini od šest metara.



Nije imao masku



Vatrogasci su pri izvlačenju tijela koristili i pumpe za ispumpavanje vode, koja je nadirala u stanicu. Nađ nam je rekao i da niti jedan radnik kada su ih izvukli nije imao na glavi masku, te da je pokraj otvora gdje je bio peti radnik, koji se nalazio u stanju šoka, bio lanac, ali i da je taj lanac bio neupotrebljiv za izvlačenje nastradalih osoba. Na mjesto nesreće vrlo brzo je došla i Hitna medicinska pomoć koja je ozlijeđene reanimirala na mjestu nesreće, a onda su ih odvezli u KBC Osijek.



Tko je odgovoran?



Što je točno prethodilo ovoj tragediji, znat će se nakon što se prikupe sve relevantne informacije. Osim policije i zamjenika općinskog državnog odvjetnika, na očevidu je bio i inspektor zaštite na radu, koji treba utvrditi je li sve u ovom slučaju bilo u skladu s propisanim protokolima za ovakve vrste intervencija. Inače, radnici su se u Crpnu stanicu spuštali jer se u njoj nalaze rešetke na kojima se zna nakupiti krupniji otpad koji sprečava protok otpadnih voda. Puno će se o okolnostima nesreće doznati i od njenih preživjelih sudionika.



Oglasili su se i iz tvrtke Vodovod, iz koje su priopćili da su u Čepin došli na poziv tamošnje komunalne tvrtke Komunalac i to po dojavi stanara o povratu otpadnih voda u kuće. Vodovod je u Čepin poslao dežurnu ekipu s vozilom za čišćenje kanalizacijske mreže.



“Po izlasku na teren uočeno je da Crpna stanica ne prihvaća otpadnu vodu jer je njena rešetka prepuna krpa. Pri pokušaju čišćenja rešetke dogodila se strašna tragedija koja je imala za posljedicu smrtno stradavanje djelatnika. U otkrivanju uzroka ove tragedije odgovorne osobe tvrtke Vodovod-Osijek d.o.o. surađuju s nadležnim institucijama, a Vodovod-Osijek d.o.o. izražava najdublju sućut obiteljima poginulih u ovoj strašnoj tragediji”, izvijestili su iz Vodovoda. Iz tvrtke Komunalac poručili su da će surađivati s nadležnim službama kako bi se utvrdile okolnosti tragedije.