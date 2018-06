Nastavlja se drama oko 'krvave maturalne': učeniku koji je nokautirao profesora prijeti pet godina zatvora!

Mladić koji je na maturalnoj večeri Obrtničke škole u Koprivnici teško ozlijedio profesora još nije kazneno prijavljen. Koprivnički policajci i dalje provode kriminalističko istraživanje, potvrdio je glasnogovornik koprivničko-križevačke Policijske uprave Dražen Laljek za Podravski.hr.



- Još traje kriminalističko istraživanje. Samo to u ovom trenutku mogu kazati - kratak je bio Laljek.



Svjedoka ima podosta, maturalnoj večeri prisustvovalo je gotovo 100 učenika. Policajci, kako doznaje Podravski.hr, utvrđuju identitet svjedoka koji su vidljivi na snimci tučnjave kako bi ih sve ispitali. Osim toga, iz koprivničke Opće bolnice još u policiju nije stigla službena potvrda o karakteru ozljeda.



Premda je Podravskom.hr neslužbeno potvrđeno kako je riječ o puknuću jagodične kosti s pomakom uslijed traume uzrokovane udarcem, to liječnici moraju službeno potvrditi i dostaviti policiji. Nakon što iz policije prime liječnički nalaz, tek tada mogu kazneno prijaviti mladića.



Prijavu bi potom mogli proslijediti Općinskom državnom odvjetništvu za mladež u Koprivnici. Zbog nanošenja teških tjelesnih ozljeda može biti kažnjen od šest mjeseci do pet godina zatvora.



Krvava maturalna večer održana je prošle srijede u koprivničkom Hotelu Podravina. U noći oko 2.30 sati profesora je šakom u glavu udario učenik. Profesor je bio alkoholiziran, jedva je mogao stajati na nogama. Prema pričanju učenika, svojim je ponašanjem prevršio svaku mjeru i bio prava ‘zvijezda’ maturalne večeri. Bio je napadan i nametljiv, a vrhunac degutantnog pira bio kada se počeo skidati i tako pijan u ritmu turbofolka plesao gol do pojasa.



Neki su njegov ples snimali, a jednog je mladića profesor skužio. Prišao mu je i pokušao mu oteti mobitel. No, učenik je u naguravanju profesora odjednom opalio šakom u glavu. Nesretni je profesor nokautiran pao na pod držeći se za lice. Osim uništene zabave, mladiću prijeti zatvor, a profesoru stroga disciplinska mjera Obrtničke škole.