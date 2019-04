Tko je Ivan Gljanović, 37-godišnji bivši boksač i profesor kineziologije, koji se danas predao policiji nakon 11-mjesečnog bijega?

Nakon 11 mjeseci bijega predao se Ivan Giljanović, optužen za pokušaj ubojstva Marka Bekavca: Učinio sam ovo jer je sad napokon mir...

Optužen je da je u krvavom obračunu u splitskom kafiću 'Clo' u Ulici Domovinskog rata izrešetao Marka Bekavca.

I jedan i drugi imali su sukoba sa zakonom, samo što je žrtva Marko Bekavac odležao zatvorsku kaznu od pet godina jer je kao maloljetnik na Bačvicama ubio 21-godišnjaka nožem zbog svađe oko ulaska u WC.

Split: iznuđivač Giljanović se nagodio i izašao na slobodu iz istražnog zatvora

Giljanović je, s druge strane, za 14 kaznenih djela iznude i lihvarskih ugovora koje je činio tijekom pet godina 2012. dobio 3 godine i 10 mjeseci zatvora, i to nakon što se nagodio s tužiteljstvom.

U drugom slučaju 37-godišnjak je zbog iznude momka koji je morao u tri navrata pljačkati poslovnice Splitske banke kako bi vraćao njemu i prijatelju kamatarski dug, nepravomoćno dobio tri i pol godine zatvora, ali je predmet vraćen na ponovno suđenje.

Presuda za iznudu: dvojcu 6,5 godina zatvora i moraju vratiti 188.000 kuna

Bekavac je češće dolazio u taj kafić, dok se Giljanovića baš tu i nije viđalo. Sjeli su u unutarnji dio objekta, a ne u baštu, i nešto razgovarali, u početku mirno, a onda je između njih došlo do verbalne prepirke pa potom i do fizičkog obračuna.



Nakon toga Bekavac ustaje i bježi do stola, a Giljanović prema njemu ispaljuje više metaka te bježi iz lokala, dok preplašeni građani pružaju pomoć ranjenome, koji je onako krvav uspio izići ispred vrata kafića.



Netko od građana čak uspijeva snimiti scenu kako Bekavac krvav leži na podu, a pomaže mu više ljudi, dok jedan od njih Bekavcu kaže: Vidi šta je napravija, smiri se, brate, di je Hitna?".



Za vrijeme pucnjave u kafiću je bilo desetak gostiju i prava je sreća da nitko od njih nije ozlijeđen i što je pucano u smjeru prema izlazu iz kafića - suprotno od položaja sjedenja gostiju.



Cijelu pucnjavu snimile su nadzorne kamere u kafiću, tako da je policija odmah pregledom snimki doznala da je Giljanović napadač. U svakom slučaju, on je mirno odšetao s pištoljem iz kojeg je pucao. Očigledno je bio toliko ljut da ga nije bilo briga što će ga policija sigurno naći, nego je ipak odlučio pucati.



Na podu kafića policajci su pronašli šest čahura, što je znak da je Giljanović u Bekavca ispalio najmanje šest metaka, nanijevši mu ustrijelne i prostrijelne rane u noge i debelo meso, a brzom intervencijom Hitne pomoći i zahvaljujući ljudima koji su pomogli Bekavcu, on ipak nije iskrvario, nego je došao živ do operacijskog stola.



Bekavac je ostao živ i nakon što su ga na Bačvicama u listopadu 2016. policiji za sada nepoznate, a Bekavcu vjerojatno poznate osobe, otele, strpale u kombi i pretukle te ga s teškim ozljedama glave, polomljenih i ruku i nogu, ostavile u garaži u Papandopulovoj ulici.



Tada je dao i intervju za 'Slobodnu' u kojemu je rekao da su u pitanju bila četvorica napadača koje ne poznaje i da je zbog jednog prijašnjeg događaja bez razloga bio četiri mjeseca u pritvoru, izjavivši da on nije pucao na Deana M. koji je u ožujku te godine pogođen sa četiri metka.



Mladić koji je otet i pretučen na Bačvicama: Drogira san se, maltretira ljude, udara, dolazija im na vrata. Sad želim mir, za mene više nema mista na prljavoj ulici​



Epilog pucnjave na Bačvicama: Bekavac pušten iz pritvora, hoće li i ovaj put biti obustavljena istraga?

Ranjeni momak je, međutim, tom prilikom rekao da Bekavac nije na njega pucao te se i ovaj slučaj vodi kao neriješen, a uz to je Bekavac namjeravao tražiti odštetu od države zbog zadržavanja u pritvoru.



Iz ovih dvaju primjera je očito da Bekavac baš i nije sklon surađivati s policijiom u otkrivanju počinitelja.



No, protiv nadzornih kamera se ne može, a iskusni policijski djelatnici, osim što tragaju za Giljanovićem, istražuju sve detalje ovog slučaja.



O motivima bi se sada, nakon predaje, trebalo doznati više.