Veliki skandal u malome gradu, istraga lanca prostitucije dovela do uglednih klijenata; 'Riječ je mahom o imućnim poduzetnicima, starijim od 50 godina, bit će jako zanimljivo...'

Muškarac (52) iz Koprivnice, koji je sredinom srpnja završio u istražnom zatvoru zbog podvođenja svoje 28-godišnje djevojke, na sudu će prema optužnici odgovarati za ukupno 11 kaznenih djela prostitucije.



Potvrdili su to Podravskom.hr iz policije nakon što su koprivničkom Gradskom vijeću poslali ocjenu stanja sigurnosti za grad Koprivnicu u prošloj godini.



Policijski glasnogovornik Dražen Laljek potvrdio je kako svih 11 kaznenih djela potječe iz istog kaznenog predmeta koprivničke policije koji su operativno završili u srpnju prošle godine.



Drugim riječima, djevojka koju je 52-godišnjak bez prisile podvodio, imala je 11 klijenata. Barem su ih toliko koprivnički policajci otkrili temeljem praćenja, snimanja razgovora i drugih mjera poduzetih tijekom kriminalističkog istraživanja, tako da će optuženi 52-godišnjak uskoro pred koprivničkim Općinskim sudom braniti optužbe za kaznena djela koja bi ga mogla stajati od šest mjeseci do pet godina iza rešetaka.



Policijski istražitelji utvrdili su kako je djevojka dobrovoljno pružala spolne usluge brojnim muškarcima i novac predavala svom partneru. Tijekom izvida utvrđeno je kako je novac trošio na kocku.



Suđenje koje će vrlo skoro biti pred nama bit će vrlo zanimljivo ako tužitelji predlože, a sud prihvati, svih poznatih 11 klijenata s područja Koprivničko-križevačke i Međimurske županije. Riječ je o pretežito imućnim poduzetnicima starijim od 50 godina.



Sam službeni dio istrage do podizanja optužnice protekao je ‘glatko’, no vrlo je zanimljivo bilo tijekom državnodvjetničkih izvida i obavijesnih razgovora policije. Ispitani su svi poznati klijenti, a provjeravalo se ima li još prostitutki u Koprivnici.