Miho Munja i Čulić na Bilicama, veterani 4. gardijske zahvalili policiji na brzoj reakciji, ali s brzinom pravosuđa nisu baš zadovoljni

Miho Frančeski (26) i Tonći Čulić (24) idućih će najmanje mjesec dana provesti u istražnom zatvoru na splitskim Bilicama i to zbog sumnje da su počinili kazneno djelo ubojstva u pokušaju.

Pritvoreni su zbog opasnosti utjecaja na svjedoke i zbog ponavljanja kaznenog djela, a Županijsko državno odvjetništvo otvorilo je istragu protiv njih. Županijsko državno odvjetništvo, na osnovi policijske kaznene prijave, sumnjiči ih da su se 21. ožujka nalazili u vozilu fiat punto. Čulić je vozio, a Frančeski je bio suvozač.



Nakon što su došli do osobnog vozila nissan primera kojim je upravljao 57-godišnji Neven V., veteran 4. gardijske brigade, dragovoljac Domovinskog rata i 80 postotni ratni vojni invalid, Frančeski mu se obratio, kako je službeno objavilo Županijsko državno odvjetništvo, "neprimjerenim riječima zbog vožnje" odnosno viknuo mu je: "Šta je stari, kako voziš, puši k....".



U vozilu s Nevenom bio je i njegov sin te kći, a kad je on izišao iz vozila i došao do Mihe, ovaj je nastavio prijetiti i vrijeđati držeći u ruci pištolj. Kad ga je 57-godišnjak upitao šta će mu pištolj, Frančeski je bez ikakvog upozorenja ispalio dva hica pored njega da ga preplaši.



No, iskusnog veterana pucnjava nije prestrašila, pa je iz punta izišao i Čulić te su obojica, držeći oružje u rukama, nasrnuli na njega i počeli ga tući pištoljima.Kad je Nevenov sin vidio što se događa, pokušao je obraniti oca, no i na njega su se sručili udarci oružja dvojice pomahnitalih mladića. Potom je Frančeski, smatraju u ŽDO-u, želeći ubiti veterana, ispalio dva hica u njegovu smjeru te ga je ozlijedio u predjelu natkoljenice i spolovila.Čulić je, pak, iz istih pobuda ispalio iz pištolja jedan hitac prema 26-godišnjem sinu, pogodivši ga u potkoljenicu. Nakon svoga krvavog pohoda pokušali su pobjeći, no nisu stigli niti do vozila, a već su na mjesto sukoba stigli interventni policajci koji su ih svladali i uhitili te im oduzeli oružje.Budući da je ranjeni Neven V. aktivni član Udruge veterana 4. gardijske brigade, njegovi suborci "digli" su se na noge kad su čuli što se dogodilo te su javnosti poslali priopćenje u kojem pozivaju sve "nadležne institucije da se obračunaju s nasiljem koje nas okružuje, a s kojim se sve češće susrećemo".Nadalje, doznajemo i da su se obratili ministru MUP-a Davoru Božinoviću kojem su zahvalili zbog brze i učinkovite reakcije splitske policije koja je za samo nekoliko minuta uhitila napadače. I njemu su rekli da se nadaju da će institucije ovaj put, a to se odnosi na pravosuđe, biti strože prema počiniteljima.