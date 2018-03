- Tada me krenuo udarati rukama i nogama po glavi. Nema broja tim udarcima, držao me za kosu i lupao glavom o zid. Polomio mi je dva rebra, a treće je napuknuto. Dok me mlatio, vikao mi je: "Vidi koliko mogu nogu dignit!".



Sve ove udarce zaprimila sam dok sam sjedila na stolici, nije mi dao da se dignem. U jednom trenutku sam mu rekla: "Sine molim te daj mi kap vode, usta su mi se osušila, a on mi je kazao: "Ne dam, crkni!"- dio je šokantnog svjedočenja 75-godišnje majke iz Zadra čiji je sin ovih dana pravomoćno osuđen na četiri godine zatvora zbog neviđene brutalnosti prema ženi koja ga je rodila, piše zadarski.hr.



Zatvorsku kaznu koju je potvrdio Županijski sud u Splitu odrezao mu je zadarski sudac Tomislav Šimić zbog brutalnosti i upornosti u nanošenju ozljeda. Bez ikakvog povoda majku je 9. srpnja u stanu u Zadru gdje žive najprije verbalno napao, nazivajući je kurvom i optužujući je da je varala njegovog oca.



Nakon toga šakom ju je nekoliko puta udario u predjelu lica, uhvatio za kosu, te njezinom glavom nekoliko puta udario u zid. Potom joj je naredio da sjedne na stolac, sa sebe skinuo majicu, te ju je nastavio udarati nogama i rukama u predjelu lica i glave, te lijeve strane rebara.



- Nisam smjela govoriti ništa jer me cijelo vrijeme držao rukom za vrat, daveći me, držao me za vilicu. Udarao me otvorenim dlanom, udarao me je i nogom u glavu, u predjelu uha. Danas dobro ne čujem jer me oko uha boli. Pored oka mi je curila krv - posvjedočila je nesretna žena koja se od brojnosti ozljeda ni danas nije oporavila.



Od sinovih udaraca zadobila je brojne kontuzije, unutrašnje ozljede, te višestruki prijelom rebara.



Uz fizičko, majka je doživljavala i konstantno verbalno iživljavanje. Sin joj je bez ikakvog povoda svakodnevno govorio da je kurva, te je u više navrata zaključavao u stan i branio joj izlazak iz spavaće sobe. Kada bi mu se suprotstavljala, iskoristio bi svoju tjelesnu nadmoć te je fizički napao, udaravši je nogama i rukama po cijelom tijelu, što je kod nje izazvalo osjećaj straha za sigurnost i osjećaj poniženja.



Iako je za 43-godišnjaka, inače brodskog strojara i razvedenog oca dvoje djece, Općinsko državno odvjetništvo u Zadru (ODO) tražilo zatvorsku kaznu od šest mjeseci, sudac Šimić dosudio mu je četiri godine bezvjetnog zatvora.



Na Općinskom sudu u Zadru sudilo mu se zbog dva kaznena djela protiv života i tijela, te kaznenog djela nasilja u obitelji, a tijekom suđenja je priznao da je kaznena djela počinio pod utjecajem alkohola.



- Sud je stava da će se jedino zatvorskom kaznom od četiri godine moći utjecati na optuženika da ne počini novo kazneno djelo, ali i postići i generalna i specijalna prevencija kažnjavanja, naveo je u obrazloženju presude sudac Šimić.



Kao otegotne okolnosti pri određivanju kazne uzeo je optuženikovu brutalnost, upornost, te dugotrajnost u premlaćivanju vlastite majke, o čemu svjedoči fotodokumentacija ozljeda na kojima je njezino lice zbog brojnih podljeva potpuno – crno.



- Bila sam crna kao majica koju sam nosila na raspravi - i sama je potvrdila na sudu.



Otegotna je bila i njegova bezobzirnost i nehumanost jer vlastitoj majci nije dao ni vode već joj je rekao da crkne. To što dosad nije kazneno već prekršajno osuđivan, što je kaznena djela počinio zbog ovisnosti o alkoholu, te zbog toga što je otac dvoje djece bile su mu olakotne okolnosti.