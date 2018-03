Odbjegli splitski poduzetnik pod novom istragom: Uskok ga tereti da je 'zamračio' milijune, istražitelji detaljno opisali njegov zločinački plan

Uskok je zbog utaje poreza putem fiktivnih računa i fingiranih poslovnih procesa pokrenuo istragu protiv 37 okrivljenika tereteći ih da su od 2013. do 2016. sebi pribavili milijunsku korist i pritom oštetili državni i zagrebački gradski proračun za najmanje 6,8 milijuna kuna.



Kriminalni lanac po neslužbenim je podacima organizirao odbjegli splitski poduzetnik Gorki Grubišić, od ranije poznat po poreznim prevarama. Uskok ga u novoj istrazi tereti da je osnovao 13 tvrtki radi izdavanja nevjerodostojnih računa za neisporučenu robu drugim okrivljenim tvrtkama.



Istragom koju je Uskok pokrenuo temeljem izvida Samostalnog sektora za financijske istrage Porezne uprave Ministarstva financija i PNUSKOK-a, 37-oro okrivljenika i 25 tvrtki tereti se za kaznenih djela zločinačkog udruženja, zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, utaje poreza ili carine te pomaganja u tim nedjelima, objavio je Uskok, ne otkrivajući identitet okrivljenika.



Grubišića terete da je od početka 2013. do kraja studenoga 2016. povezao sedmoro suokrivljenika radi pribavljanja koristi i izbjegavanja plaćanja PDV-a, poreza na dobit i na dohodak te prireza poreza na dohodak okrivljenim stvarnim trgovačkim društvima.



Zločinački plan je realizirao preko 13 tvrtki koje su stvarnim tvrtkama isporučivale fiktivne račune za neisporučenu robu. Kada bi tvrtke platile račune za neisporučenu robu, organizator bi zadržao provizijo od osam posto, dok bi preostali iznos vratio okrivljenim tvrtkama koje bi potom u poslovnim knjigama umanjile osnovicu za obračun poreza.



S ciljem prikrivanja porezne prevare organizator je pronalazio ljude koje je postavljao za formalne direktore tvrtki čije je poslove sam vodio. Dvojica suokrivljenika su prema sumnjama Uskoka fiktivnim direktorima pronalazili smještaj u Zagrebu i osiguravali im otvaranje računa u poslovnim bankama.



Petorica pripadnika skupine, uključujući i organizatora, također su tražili i stvarne voditelje poslovanja tvrtki koje zainteresiranih za izbjegavanje plaćanja poreza putem fiktivnih računa.



Stvarne tvrtke su pritom na račune Grubišićevih tvrtki uplatile najmanje 17,4 milijuna kuna, pri čemu su sedmorica pripadnika skupine zadržala oko 1,1 milijuna kuna, dok su ostalim tvrtkama pribavili korist omogućivši im izbjegavanje plaćanja poreza.



Grubišić je još u studenom 2016. osumnjičen u akciji Azija da je kao vođa kriminalnog lanca preko niza tvrtki i fiktivnim poslovima "okrenuo" oko 50 milijuna kuna i za to zadržao proviziju. Istragu protiv devetero hrvatskih i 53 kineska državljana te 45 tvrtki Uskok je pokrenuo krajem studenoga.



No, Gubišić je izbjegao uhićenje jer je bio na službenom putu u Sloveniji. Proširenjem istrage, doznalo se da je Grubišić navodno pobjegao zahvaljujući informacijama koje je dobivao od zagrebačkog policajca. U tom slučaju skupina je osumnjičena da je proračun oštetila za 13 milijuna kuna.