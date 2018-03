Stravičan zločin u centru Zagreba, ubojica i dalje u bijegu: otac nožem izboden na smrt, kćer ranjena, a hororu svjedočio i maloljetni unuk

Ubojica koji je u ponedjeljak oko 15.40 sati s višestrukim ubodima noža ugasio život 66-godišnjeg Ivana B. u njegovu podrumskom stanu u Prilazu Gjure Deželića i dalje je u bijegu.



Dok za njim policija intenzivno traga, istražitelji slažu mozaik događanja koji su prethodili stravičnom zločinu. A kako doznajemo, osim ubojice u stanu je bila i kćer ubijenog, 32-godišnja I.N. Koja je, valjda da spriječi nasrtaje na vlastitog oca, i sama zadobila porezotinu. No jezivom prizoru u stanu od 40-ak kvadrata svjedočilo je i maloljetno, predškolsko unuče ubijenog zagrebačkog umirovljenika, piše Jutarnji list.



Prema dosad utvrđenom, očito nakon kraće prepirke u skučenom i vlažnom stanu, u kojem su osim vlasnika u posljednja dva tjedna boravili i njegova kćer sa suprugom i kćeri, došlo je do krvavog ubojstva. Nakon što je ubojica zadao više ubodnih rana umirovljeniku, pobjegao je na ulicu izgubivši se u gradskoj vrevi. Kćer ubijenog je pozvala Hitnu pomoć koja je brzo došla. No nažalost, zadobivene ozljede bile su preteške pa su mogli konstatirati samo smrt. Kćer ubijenog je, pak, kolima Hitne pomoći prevezena u KB Sveti Duh gdje su joj utvrđene srećom lakše tjelesne ozljede.



Odmah nakon otkrića beživotnog tijela u stanu, susjedi pokojnog su ostali zgroženi. Nikakvu buku, međutim, iz stana u kritično vrijeme nisu čuli.



Za Jutarnji list su ispričali da je i prije 15-ak godina, 66-godišnji susjed bio žrtva nasilja. Tada ga je nožem ubola supruga od koje se, nedugo zatim i rastao.



- Bio je tad sav krvav, policija je intervenirala, a brak mu se raspao. Prije par tjedana rekao mi je da mu se u stan doselila kćer s mužem i malim djetetom. Da prezime zimu jer je bilo jako hladno. Požalio se, međutim, da stalno leže i spavaju i da ništa ne rade te da im on nosi hranu. Do tog useljenja govorio nam je da mu je kći udana za nekog bogatog dečka, a sad je isplivalo na površinu da je kći sa zetom i djetetom živjela u nekoj baraci bez struje.



U petak sam susjeda vidjela kako odlazi u Dom u Klaićevoj po svakodnevni ručak i nosi ga doma. Kako je umro, ne znam. Nitko ništa čuo nije. Zaprepaštena sam ako je doista žrtva kaznenog djela. On je inače šepao - ispričala je za Jutarnji list jedna od susjeda u zgradi. Druga, pak, susjeda napomenula je da, koliko je njoj poznato, Ivanova obitelj je pod tretmanom Centra za socijalnu skrb odnosno da su djelatnici došli prekontrolirati uvjete u kojima žive čim mu se preselilo unuče.



- Je li zadovoljio uvjete u 40-ak kvadrata vlažnog stana? Ne znam. Znam samo da je to bilo važno radi djeteta. Iskreno? Ni kćer ni zeta, a ni dijete nisam uopće vidjela od kad su mu se uselili u stan – zaključila je druga stanarka zgrade, piše Jutarnji list.