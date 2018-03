Navikli smo već da se navijače Hajduka na gostovanjima diljem Lijepe naše tretira kao građane drugog reda. Autor teksta doživio je ove sezone neugodna iskustva u drugom kolu nogometnog Kupa Hrvatske u Šibeniku, a danas se u našu redakciju javio navijač Bijelih iz Slavonije koji je na jučerašnjoj utakmici Lokomotive i Hajduka doživio niz neugodnosti od strane organizatora i policije, od kojih se najviše ističe regionalna diskriminacija.



Poučen iskustvima s gostovanja, naš je sugovornik na utakmicu koja se igrala u 17:30 iz svog slavonskog prebivališta krenuo u 11 sati. Za one manje upućene, od ulaska na autocestu u Lipovcu (krajnji istok Hrvatske) do izlaza u Zagrebu, prosječnom vožnjom potrebno je oko tri sata. 21-godišnji Slavonac za taj je put trebao izdvojiti oko dva sata, a nakon što su on i njegovi suputnici ispoštovali zapovijedi policije i došli na naplatne kućice na Lučko, tamo su kako je to već običaj bili prisiljeni čekati da ih policija isprati do stadiona u Kranjčevićevoj ulici.



I ništa u svemu tome ne bi bilo sporno da su državni službenici koji se diče geslom 'Povjerenje i sigurnost' svoj posao i odradili kako im nalažu pravila struke. Ipak, akter naše priče u Ulicu Pjesnika stiže tek oko 15. minute utakmice. I tek tada kreće prava represija i iživljavanje organizatora.



- Došli smo pred stadion i stali u red. Nisam tamo bio ni punih pet minuta kada su ljudi koji prodaju karte zatvorili blagajne i rekli da ulaznica više nema. Prva sramota je što su samo dvije bile otvorene čime su usporavali kupnju ulaznica i ulazak navijača na stadion. Ostali smo tamo stajati iscrpljeni nakon puta i čekanja, a iskreno, nismo se ni mogli nigdje kretati jer smo bili okruženi policijom, govori nam 21-godišnjak.

Ipak, na kraju prvog dijela događa se obrat.



- Odjednom se vraćaju isti oni blagajnici i nastavljaju prodavati karte koje su nekim čudom niknule. Tri momka ispred mene kupuju ulaznice uz predočenje osobnih iskaznica i u trenucima kada sam trebao doći na red blagajne se ponovno zatvaraju. U redu, zaključujem, karata nema pa ja i još nekoliko navijača tražimo da nas policija pusti da odemo kupiti kartu za zapadnu tribinu. Na to dobivamo odgovor da samo Zagrepčani mogu kupiti kartu za tu tribinu i da možemo tamo ako im pokažemo potvrdu o prebivalištu, kaže naš sugovornik.



No, kao da regionalna diskriminacija nije bila dovoljna, nedolično ponašanje organa sigurnosti se nastavlja.



- Doslovno nam nisu dopustili da idemo mokriti. Stariji ljudi su ih molili, tko zna kakve sve zdravstvene probleme imaju ljudi, ali njima to ništa nije značilo. Na kraju su jednog starijeg gospodina pustili, ali su tri policajca išla s njim dok je obavljao nuždu. Tri sata smo stajali ispred stadiona, a nitko nam nije ponudio ni kap vode. Navikao sam na represiju jer sam s Hajdukom obišao sve stadione, ali ovo jučer je bilo posebno sramotno. Potrošeni novci i vrijeme na kraju nisu ni važni, čak ni to što sam iskoristio slobodan dan za dolazak, a utakmicu nisam ni vidio. Ali kakvu poruku šalju mladim ljudima poput mene, ljudima koji studiraju, rade i trebali bit nositi budućnost ove zemlje, pita se mladi navijač Hajduka.



Na kraju možemo samo zaključiti da bi oni koji bi trebali biti oslonac ovog društva i pružati sigurnost građanima Republike Hrvatske, iz kojeg god njenog dijela bili, čine upravo suprotno. Zbog njih ljudi trpe uvrede i represiju, a nitko ništa ne čini da se to promijeni, iako je takva situacija već dugo aktualna.