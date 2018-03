U spisu nema niti jednog dokaza koji Stjepana Prnjata povezuje s kontejnerom sa 100 kilograma kokaina zaplijenjenim u Rijeci. Spominju se i neki snimci razgovora koje je snimio USKOK te drugi dokazi koji bi teretili mog branjenika, pa i to da je uhićen u akciji u ljubljanskom hotelu Grand Union u središtu grada, ali tome također nema traga u spisu.



Izjavio je to za Jutarnji list Luka Fabiani, ljubljanski odvjetnik koji brani “hrvatskog Escobara”, kako su mediji prozvali uhićenog Prnjata.



- Prenio sam mu sve što pišu hrvatski mediji i on nikako ne želi da ga se povezuje s Escobarom jer se radilo o čovjeku koji je bio višestruki ubojica i smatra da se protiv njega vodi i medijska hajka. On je bio osuđen zbog droge i tu je kaznu odslužio - kaže odvjetnik Fabiani.



Podsjećamo, hrvatska policija u subotu je službeno izvijestila o dosad najsloženijoj operaciji protiv krijumčara droge u Hrvatskoj od njezina osamostaljenja u kojoj su, osim hrvatske, sudjelovale policije više država, a bila je uključena i američka DEA.

Prema tvrdnjama USKOK-a, Stjepan Prnjat bio mozak dopreme kokaina iz Južne Amerike u Hrvatsku. Prnjat je uhićen u Sloveniji, neke su osobe uhićene u Hrvatskoj, a za njim je izdan Europski uhidbeni nalog kojim se traži njegovo izručenje Hrvatskoj.



- Protiv EUN-a sam uložio žalbu o kojoj će odlučivati izvanraspravno vijeće u kojoj je navedeno da se Stjepan Prnjat ne slaže s time da ga se izruči Hrvatskoj. Među ostalim, stavlja mu se na teret da je kazneno djelo počinio i na teritoriju Republike Slovenije i u tom slučaju protiv njega se može voditi postupak i pred slovenskim sudom - rekao je odvjetnik Fabiani za Jutarnji list.



S obzirom na to da je razlog za određivanje pritvora isključivo zahtjev Hrvatske da ga se izruči našem pravosuđu, nije bilo moguće ponuditi bilo kakvu alternativu za pritvor - jamčevinu ili neku drugu alternativu. Odvjetnik Fabiani ne zna kad će vijeće odlučivati o njegovoj žalbi, ali kako se njegov branjenik protivi da ga se izruči Hrvatskoj, postupak za eventualnu predaju hrvatskom vlastima ipak će neko vrijeme potrajati.



Zasad je samo izvjesno da će Stjepan Prnjat još neko vrijeme provesti u pritvorskoj jedinici u Povšetovoj 5 u Ljubljani.