Četvorka koja je ukrala mercedes predsjedniku Općinskog suda mogla bi proći nekažnjeno: evo kako su Hrvati iz Hercegovine u Splitu i okolici 'skupili' 18 automobila i bez traga ih prebacili u BiH

Vrhovni sud smatrao je da nisu iscrpljene sve mogućnosti da se privedu dvojica bjegunaca: jedan je ostao u bijegu do 2015., a drugi je još uvijek nedostupan

Četveročlana skupina optužena za krađu 18 automobila 14 godina čeka rasplet svojeg slučaja na Županijskom sudu u Splitu, na kojem se vodi postupak po optužnici USKOK-a.



Nakon što je 2004. godine odlukom Vrhovnog suda ukinuta prva, osuđujuća, presuda, nova glavna rasprava nije zakazana, a u međuvremenu je nastupila i apsolutna zastara za dio kaznenih djela iz optužnice. Za preostali dio optužnog akta zastara nastupa za četiri godine. Optužnica protiv četvorke bila je prva splitskog ureda USKOK-a. Među ukradenim vozilima bio je i mercedes E tip 124 tadašnjeg predsjednika Općinskog suda u Splitu Vlade Madunića, koji je krađom oštećen za 74.000 kuna.



Na listi optuženih u slučaju pokrenutom 2002. godine nalaze se Marinko Petrović (40) i Vjenceslav Sablje (38), obojica iz Mostara, te Božo Tokić (34) iz Rakitnog i Mate Jakovljević (35) iz Posušja, svi državljani Hrvatske. Petrovića i Sablju tereti se da su u ljeto 2002. godine u Posušju dogovorili organiziranje skupine kradljivaca automobila, u koju su uključili Tokića i Jakovljevića.



Plan je bio da na području Dalmacije kradu vrjednije automobile i odvoze ih na područje Hercegovine, gdje bi ih preuzimao Sabljo. Kao voditelj posla, stoji u optužnici, Marinko Petrović trebao je po automobilu dobiti od 1000 do 1200 tadašnjih njemačkih maraka, dok su Tokić i Jakovljević dobivali od 500 do 800 maraka po vozilu.



Trojica su tako tijekom srpnja, kolovoza i rujna odlazili na područje Makarske, Omiša, Splita i Kaštela, gdje su izabirali automobile marke Mercedes, Audi i Golf koje je Petrović otvarao uz pomoć provalničkog alata, "ruskog ključa", te bi zatim onesposobio kontakt-bravu na upravljaču. Preko ilegalnih graničnih prijelaza automobile su odvozili do Posušja, i to tako što su Petrović i Tokić upravljali ukradenim vozilom, dok bi Jakovljević vozio ispred njih kako bi na vrijeme uočio policijske ophodnje. Na taj način ukrali su 18 automobila vrijednih više od milijun kuna, a optuženi su za teške krađe i udruživanje radi počinjenja kaznenih djela.Osim toga, Marinko Petrović optužen je za zlouporabu opojnih droga jer je u listopadu 2002. godine na graničnom prijelazu Vinjani Donji zatečen s 11 tableta amfetamina i MDMA.Polovinom 2003. godine proglašeni su krivima i osuđeni Marinko Petrović na pet i pol godina, Vjenceslav Sabljo na šest i pol godina, te Božo Tokić i Mate Jakovljević na po tri godine i osam mjeseci zatvora svaki. Od svakoga je oduzeta i imovinska korist stečena krađama vozila, i to od Petrovića 17.100 maraka, od Sablje 45.000 maraka, te od Tokića i Jakovljevića po 14.450 maraka. Istom odlukom sva četvorica morali su obeštetiti vlasnike automobila u novčanoj protuvrijednosti. Sabljo i Jakovljević su tijekom tog postupka bili u bijegu te im se sudilo u odsutnosti. U veljači 2004. godine Vrhovni sud presudu je ukinuo te je naložio da se provede novo suđenje, a jedan od razloga je bio što su smatrali kako nisu iscrpljene sve mogućnosti za osiguranje njihove nazočnosti na suđenju.

Ukradena vozila:



- 12 mercedesa u klasi poslovnih limuzina, uglavnom s dizelskim motorima, preteče E-klase i prvih modela limuzine te klase tvrtke iz Stuttgarta

- dva audija, model najmanjih limuzina, audi 80 i B4;

- četiri VW golfa III, uglavnom dizelskih motora.

Kronologija:

- u ljeto 2002. godine ukradeno 18 automobila;

- u listopadu 2002. godine uhićen jedan od kradljivaca vozila s tabletama amfetamina;

- u lipnju 2003. godine četvorica osuđena na zatvorske kazne za teške krađe i pripadanje zločinačkoj udruzi;

- u veljači 2004. godine Vrhovni sud ukida presudu i nalaže novo suđenje;

- u lipnju 2004. godine raspisana međunarodna tjeralica za Matom Jakovljevićem;

- u rujnu 2014. godine raspisana međunarodna tjeralica za Vjenceslavom Sabljom;

- u ožujku 2015. godine predao se optuženi Sabljo i uplatom jamčevine od 100.000 kuna brani se sa slobode.

Kako su Vjenceslav Sabljo i Mate Jakovljević i dalje bili nedostupni, splitski sud je izdao međunarodne tjeralice. U međuvremenu je za Sablju nekoliko puta ukidan i ponovno određivan pritvor, da bi u konačnici u ožujku 2015. godine, kad se predao, zamijenjen jamčevinom u iznosu od 100.000 kuna. Tjeralica nad njim je ukinuta i od tada se Sabljo također pridržava mjere opreza redovitog javljanja policiji jednom mjesečno.Od, glasnogovornika Županijskog suda u Splitu, doznajemo da je upravo status bjegunca jednog od optuženoga razlog što novo suđenje još nije zakazano.– Kako je jedan od okrivljenih još uvijek u bijegu, rasprava se nije mogla održati. Suđenje u odsutnosti nije određeno, a nije ni zatraženo. Do krajnjeg roka zastare još uvijek ima dovoljno vremena da se postupak provede – kazao nam je sudac Romac.Za Matu Jakovljevića se periodično od 2004. godine svake godine produljuje zabrana izdavanja hrvatske putovnice. Tijekom tog vremena nastupila je zastara za kazneno djelo udruživanja u zločinačku skupinu, dok zastara za teške krađe automobila nastupa 2022. godine.