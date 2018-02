Zbog napada na policajca kojeg je lakše ozlijedio, na splitskom Općinskom sudu na čak tri i pol godine zatvora nepravomoćno je osuđen 23-godišnji Marin V. iz Splita, a određena mu je i mjera obveznog liječenja od ovisnosti o alkoholu.



Mladić je osuđen jer je, po optužnici ODO-a, 30. rujna prošle godine, u 18.48, došao na ulaz "J" stadiona na Poljudu kako bi gledao utakmicu između Hajduka i Intera iz Zaprešića. Kada ga je policajac koji je bio zadužen za osiguranje legitimirao i pregledao prije ulaska na tribinu, ovaj je ušao pa se vratio do policajca govoreći mu "Ajde, privedi me", a onda mu je došao sleđa i gurnuo ga s obje ruke s vrha stuba, a u nastalom naguravanju udario je policajca glavom u lijevu stranu lica razbivši mu usnu.



Marin V. je na sudu priznao krivnju rekavši da je tada bio pijan i da se baš ne sjeća što se sve događalo tada, odnosno da se samo sjeća svog opiranja i pokušaja da glavom udari policajca. Rekao je da mu je žao zbog svega.



Priznao krivnju



Napadnuti policajac posvjedočio je da je tog dana legitimirao mladića koju mu je dao osobnu iskaznicu, no da je cijelo vrijeme nešto nepovezano govorio i vikao te da je imao dojam da ga želi isprovocirati. Mladić ga je čak udario rukom po ramenu i pitao ga hoće li ga privesti, a on mu je rekao da se smiri i ode pogledati utakmicu u miru. Mladić se udaljio bez da je uzeo osobnu iskaznicu, a on mu je tada kazao da je dokument kod njega i da se vrati po nju, no Marin nije reagirao.



– Vratio se dok sam bio okrenut leđima, ponovno je vikao "Ajde, privedi me" i kad sam procijenio da je pretjerao, uhvatio sam ga za ruku. On je potom mene uhvatio za prsa i počeo me naguravati, a ja sam tad bio stepenicu ispod njega. Pogurao sam ga prema izlazu gdje su bili redari, pokušao sam napraviti ključ na lakat desne ruke kako bih mu stavio lisičine i tad me je on namjerno udario glavom u glavu. Potom me opet pokušao udariti glavom, ali sam se izmakao, a u međuvremenu je stigao i moj kolega koji mi je pomogao svladati ga – posvjedočio je policajac.



Sve što su govorili policajac i njegovi kolege bilo je vidljivo i na snimci nadzornih kamera. Iako je utvrđeno da je bio bitno smanjeno ubrojiv zbog utjecaja alkohola, sudac Mile Rebić "odrapio" mu je kaznu zbog otegotnih okolnosti, a to je da je mladić u svoje 23 godine života već šest puta pravomoćno osuđen zbog 11 kaznenih djela, od čega je tri puta osuđivan zbog napada na službenu osobu.