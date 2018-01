Iva Alilović otvoreno o teškoj situaciji: Neka završe više sa mnom... Grozno mi je, plačem i tresem se, ne treba mi ovo u životu!

Nakon što je hrvatska rukometna reprezentacija izgubila od Francuske, hrpa huligana porazbijala je kuću Mirka Alilovića i njegove supruge Ive na Rabu. Vokalna kao i uvijek, Iva nije štedjela počinitelje, pa je na facebooku ispalila objavivši 'papreni' status.



Kako su se mnogi potom obrušili na suprugu našega vratara, Iva je dodatno situaciju odlučila razjasniti za Dnevnik.hr. Iskazala je svoje razočaranje u ljude, kao i u medije. Protiv njene volje je se, kaže, povlači i hvata za izjave koje dosad nikoga nisu interesirale.



"Ovo je sramota što se meni radi... Toliko sam tužna, i ljuta, a i zdravstveno sam loše nakon svega. Ne želim iskakati iz paštete, želim miran, obiteljski život... Neka pišu o njihovom uspjehu, ja nisam javna osoba. Već dva tjedna me se stalno povlači po medijima, ne razumijem zašto. Profil na Facebooku imam već 12 godina, i nikad nitko nije pokazivao takav interes za ono što ja objavljujem", rekla je za Dnevnik.hr Iva Alilović.



"Ne želim da moram paziti što pišem na svome privatnom zidu, ja ovo ne trebam u životu... Ima drugih cura koje možda žele biti po medijima, ja to ne želim. Nitko ne bi smio uzimati zakonski bez moga pitanja stvari s mog profila, a to se ova dva tjedna redovito radi . Neka završe više sa mnom... Grozno mi je, plačem i tresem se. Ja volim njega, pratim njega, ne zanimaju me drugi ljudi...", dodala je potreseno.