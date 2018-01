Miho Munja progovorio o ranjavanju na Škrapama: Iščupao sam metak iz noge i pojeo ga, bio mi je ukusan! A policija u pritvoru drži nevinog čovjeka, mi smo prijatelji...

Miho F. zvani Munja posjetio je u utorak u splitskoj bolnici 28-godišnjeg Dejana B. koji je prije nekoliko dana ranjen u noge u Velebitskoj ulici u Splitu, piše Jutarnji list.



Oni su dobri prijatelji. Mihin je prijatelj i 20-godišnji Anđelo O. koji je završio u pritvoru jer policija sumnja da je upravo on 8. siječnja pucao Mihi u noge ispred njegove kuće u Ulici Škrape.



Detalji nove pucnjave u Splitu: Dean B. policiji je poznat i po posjedovanju kokaina, a nakon povratka iz Srbije nastanio se u Solinu



- Stvarno ne znam što se događa. Zatvorili su nevinog čovjeka. On nije pucao na mene, mi smo prijatelji - rekao je Jutarnjem u utorak Miho Munja.



Isto to istražiteljima je govorio i uhićeni Anđelo, uporno ponavljajući da su Miho i on prijatelji. No, policajci mu nisu povjerovali i završio je u pritvoru. Nisu vjerovali ni Mihi Munji kada im je rekao da se sam ranio.



Policajci su u jednom trenutku bili potpuno očajni: Miho s njima nije htio surađivati, iskazi svjedoka bili su neuvjerljivi, a nedostajalo im je i materijalnih dokaza. Policija je, naime, na mjestu pucnjave našla tri čahure od pištoljskog streljiva, ali nijedno ispaljeno zrno. Ono, pak, koje je ostalo u Mihinoj desnoj nozi, on je sam iščačkao i - pojeo.



- Da, iščupao sam metak prstima i pojeo ga. Bio mi je ukusan - kaže nam Miho Munja dok sjedi pokraj bolničkog kreveta u kojem leži njegov prijatelj Dejan B.



Dejan je zadobio prostrijelnu ranu lijeve potkoljenice noge, a metak mu je slomio patelu lijevog koljena.



U bolnicu ga je dovezao prijatelj, a liječnici su obavijestili policiju da imaju novi slučaj ranjavanja. Policajci ne vjeruju ni njemu. Ne vjeruju da je ranjen u Velebitskoj ulici, kako im je rekao, jer nitko nije čuo nikakvu pucnjavu. U svakom slučaju, policija trenutačno u Splitu ima pune ruke posla jer ranjeni mladići s njima baš ne surađuju, svjedoka je malo ili ih uopće nema, a materijalni dokazi su slabi ili nikakvi.



Miho Munja o detaljima svog ranjavanja u utorak nije želio govoriti jer istraga još nije gotova.



I Miho i Dejan i Anđelo stari su znanci policije.



Miho je 2014. godine dobio nadimak Munja jer je “brzinom munje” pobjegao iz policijske postaje na Bačvicama nakon što su ga priveli zbog sumnje na razbojništvo. Naime, kako su mediji tada izvještavali, kako je Miho tijekom kriminalističke obrade cijelo vrijeme mirno sjedio vezan lisičinama, lijepo je razgovarao s inspektorima i odgovarao na pitanja.



Zbog njegova lijepog ponašanja jedan od inspektora skinuo mu je lisice s ruku. Okrenuo je leđa i počeo gledati neke papire vezane uz obradu. Miho je tada skočio sa stolice, projurio kroz vrata i počeo bježati hodnikom. Policajac je počeo trčati za njim, no nije ga uspio sustići. Miho je pronađen nakon nekog vremena, a na kraju se ispostavilo da razbojstvo zbog kojeg je bio priveden nije počinio.



Miho je prvi put završio u policiji kao 18-godišnjak kada je sa svojim vršnjakom u lučici Zenta, s broda bivšeg Hajdukova trenera Igora Tudora, ukrao signalne rakete. Nakon što su ih on i njegov prijatelj ispalili, rakete su pale na brodove i zapalile ih. Tri su broda potpuno izgorjela, četvrti je bio dosta oštećen, a ukupna šteta procijenjena je na oko tri milijuna kuna.



Anđelo O. je u svibnju prošle godine u Karlovačkoj ulici u Splitu nakon svađe u prometu jednim metkom ranio u nogu 21-godišnjeg mladića, a 2016. uhićen je s 370 grama heroina, ali za to nije dobio zatvorsku kaznu.



Protiv Dejana B. podignuta je, pak, optužnica jer je 3. veljače prošle godine u Šižgorićevoj ulici u Splitu zapalio Audi S8 vlasnika kluba Moon i svjedoka brutalnog napada na nogometnog suca Brunu Marića u Stobreču, piše Jutarnji list.