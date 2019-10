Hotel 'Korana-Srakovčić' dobitnik vrijednog priznanja 'Slobodne Dalmacije': 'U 17 godina koliko se bavim hotelijerstvom primio sam dosta nagrada. Ali, ova je posebna'

Tipična priča o uspjehu. Čovjek se zaposli u firmi kao početnik i nakon dugog niza godina postane vlasnik iste. Iako ovakva priča ima svoj dom u Americi, ona nije strana ni ovom dijelu Europe, pa i Hrvatskoj.

U ovom, našem slučaju, firmu zamijenite hotelom, a ovo "početnik" pretvorite u konobar i dobit ćete priču o Ivanu Srakovčiću i njegovu hotelu "Korana-Srakovčić", dobitniku ovogodišnjeg Adriana.

Tu nagradu Slobodna Dalmacija u suradnji s Nacionalnom udrugom malih i obiteljskih hotela, a pod pokroviteljstvom Hrvatske turističke zajednice, te s partnerom HOK osiguranjem, već 14. put zaredom dodjeljuje najboljem malom i obiteljskom hotelu. Dakle, nije Amerika, već Hrvatska. Konkretno – Karlovac.

Ivan Srakovčić (na slici ispod) je primajući nagradu rekao:

– Hvala vam od srca. U 17 godina koliko se bavim hotelijerstvom primio sam dosta nagrada. Ali, ova je uistinu posebna. Posebna zbog toga što je teže ostati pri vrhu i visokoj razni kvalitete nego li doći do svega toga. Još kada vidim tko je sve nominiran, tim je nagrada još posebnija. Na kontinentu je prije 17 godina turizam bio u povojima, gotovo ga nije bilo. No, napredovali smo. Puno smo toga svi prošli i vjerujem da ćemo nastavit tako i dalje.

Već više od desetljeća Slobodna Dalmacija prepoznaje važnost malih obiteljskih hotela, koji imaju mogućnost cjelogodišnjeg rada. Naime, riječima direktora Hrvatske turističke zajednice Kristjana Staničića, "upravo oni, prepoznavajući preferencije navedenih tržišta, mogu značajno pridonijeti daljnjem rastu turističkog prometa, kao i razvoju cjelogodišnjeg turizma.

Kvalitetna smještajna ponuda obogaćena dodatnim sadržajima ostvaruje bolju popunjenost, a mali obiteljski hoteli koji korespondiraju s potrebama destinacije i počivaju na autentičnom doživljaju mogu biti temelj uspješnog destinacijskog menadžmenta te zato i jedan od ključnih uvjeta za produljenje sezone".

– Posebno mi je zadovoljstvo pozdraviti okupljene ovdje u Slavoniji. Ova zajednička akcija Slobodna Dalmacije i HTZ-a je jedna u nizu ostalih aktivnosti kojima promoviramo i pomažemo malim i obiteljskim hotelima. Ubrzo nam slijedi lansiranje brošure u kojoj spajamo male obiteljske hotele i male kruzere. Time ćemo dodatno obogatiti i oplemeniti turističku ponudu Hrvatske. Mali i obiteljski hoteli su šlag na našoj turističkoj torti budući da gostima donose jedno vrlo personalizirano iskustvo, ono koje je nemoguće postići u nešto većim subjektima. I zato valja dalje ulagati u njih – rekao je Staničić.

Ovogodišnji Adrian dodijeljen je u Osijeku, u Regionalnoj vinoteci, u sklopu Dana hrvatskog turizma, najvećega godišnjeg okupljanja predstavnika hrvatskoga turističkog sektora. "Dani" se prvi put održavaju u kontinentalnom dijelu zemlje, konkretno u gradovima Slavonije, Baranje i Srijema, odnosno u Virovitičko-podravskoj, Požeško-slavonskoj, Brodsko-posavskoj, Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji, pri čemu će glavna događanja biti u gradovima domaćinima – Vukovaru, Vinkovcima i Osijeku. Odluka o održavanju ovogodišnjih Dana turizma u Slavoniji, Baranji i Srijemu proizišla je iz Vladina poticanja razvoja hrvatskog kontinenta i turizma.

U kontinentalnu priču se izvrsno uklopio i hotel "Korana-Srakovčić" budući da je dio ponude Karlovca, grada koji je ove godine bio i finalist u izboru za najuspješniju destinaciju kontinentalne Hrvatske, gdje je završio na drugom mjestu, iza Međimurja.

Tema ovogodišnjega, četrnaestog po redu Adriana, u organizaciji Slobodne Dalmacije i pod pokroviteljstvom Hrvatske turističke zajednice i HOK-a, autohtonost je ponude malih i obiteljskih hotela.

Bilo da je to gastronomija njihova kraja, slavonski kulen ili drniški pršut, ili je riječ o vještini vezenja paške čipke, tradiciji izrade svile u Konavlima, mali i obiteljski hoteli koriste originalnost naše baštine kao svoj forte.

Kod jednog su hotelijera Amerikanci prvi put kušali magareće mlijeko, kod drugog Belgijci izronili morsku spužvu i naučili da je NASA koristi u svojim svemirskim brodovima, a treći s Poljičanima spravljali soparnik i konstatirali da mu ni pizza iz Catanije nije ravna.

Ivana Vladović, direktorica marketinga Slobodne Dalmacije, rekla je kako je ponosna što je Slobodna Dalmacija još prije 14 godina uspjela prepoznati ovaj iznimno važan aspekt domaćeg turizma:

– Dosad smo na stotine stranica posvetili malim i obiteljskim hotelima i na cijelu tu zajednicu gledamo kao na iskrene prijatelje. Bit ćemo i dalje uz vas i pomagati koliko god možemo.

Poznavatelji tvrde kako je originalna i svugdje drukčija ponuda u malim obiteljskim hotelima zasigurno jedna od najboljih ponuda u svim vrstama smještaja u zemlji. "Korana-Srakovčić" to sjajno definira. Objekt je izgrađen davne 1906. godine kada je bio, općenito, prvo lječilište u ovom dijelu Europe. Nakon posljednjeg rata bio je u dobroj mjeri devastiran i prepušten zubu vremena.

– Brzo se shvatilo da se u takvom stanju ništa ne može ozbiljno napraviti i donesena je odluka da se do temelja sruši. U jedanaest mjeseci je napravljena prva replika uopće rađena u Hrvatskoj. Bila je to investicija od četiri milijuna eura, financirana kreditima. Da mi je bilo svejedno ući u jednu takvu neizvjesnost... pa, i nije – kazao je Srakovčić.

Nakon rušenja i izgradnje, replika starog zdanja u karlovačkom Perivoju zasjala je s 19 novih komfornih soba uz bazen, wellness, restoran sa 180 sjedećih mjesta. "Korana-Srakovčić" je, stoga, danas jedan od najnagrađivanijih turističkih objekata u Hrvatskoj sa sedam titula za najbolji mali i obiteljski hotel. I, kao što samo ime kaže, u "Korani-Srakovčić" i obitelj odrađuje svoje.

Supruga Zdenka zadužena je za kontrolu i vodi praonicu koja servisira njihove potrebe i pruža usluge na tržištu, a kćeri Ivana i Katarina zadužene su za marketing i PR. U njihovim objektima danas radi 30 ljudi.

A spiritus movens je i dalje Ivan Srakovčić, koji unatoč svojih 60 godina i dalje ima običaj ostati na svakoj svadbi i svečanosti koja se organizira u njegovu hotelu. "Odem možda prije gulaša", priznao nam je, dodavši kako se "ne može očekivati od radnika da će raditi kako se od njih traži, ako se ne pokaže svojim primjerom".

– Ako netko poštuje moju kuću i tu ostavlja svoj teško zarađeni novac, moram i ja njega nagraditi, barem pažnjom. Ovo je posao koji ne pita za umor, slobodan dan, lošu volju, ali ja bih ga ponovno odabrao – kazao je Srakovčić za kraj.

– Gledajte, u turizmu nije lako uspjeti, naročito ako nemaš kapital da možeš lagano zaplivati. Jako je bitno paziti na svaki detalj, da si drugačiji i da te ljudi prepoznaju. I još nešto, uvijek sam nastojao svome gostu pružiti maksimalnu pažnju. Bez gosta si ništa, kao i bez dobrog radnika. Dobar dio svojih djelatnika doveo sam iz restorana i objekata koje sam vodio dok sam radio za druge. U pravilu su ovdje ostajali do mirovine. Za par stotina kuna ne vrijedi izgubiti gosta i radnika – zaključio je Srakovčić.

– Malo tko postiže toliku razinu prepoznatljivosti u turizmu kao što su to mali i obiteljski hoteli. A, u Ministarstvu turizma i HTZ-u smo to prepoznali i zbog toga unijeli promjene u kategorizaciji, a sve kako bi ta grana našeg turizma bila što konkurentnija. Također planiramo ulagati i dalje u male obiteljske hotele, to je zadatak kojeg smo sebi zacrtali ponajviše zbog pozitivnog utjecaja koje upravo ti hoteli imaju na cijelu industriju – rekao je Točni Glavina, državni tajnik u Ministarstvu turizma.