Špica sezone većini donijela olakšanje, no ogorčeni iznajmljivač s Korčule strahuje od 'minusa': Tuku pikameri, tutnje kamioni, ulična rasvjeta ne radi... Biste li se vi vratili u takvo mjesto na odmor?!

Evo konačno i te vijesti: u tjednu smo punih turističkih kreveta na Jadranu i tako bi trebalo biti barem tri tjedna u kolovozu.

Trenutno se u Hrvatskoj odmara oko 1,1 milijun prijavljenih gostiju koji su komercijalni smještaj doveli do najveće ovogodišnje popunjenosti od čak 99 posto.

Iako će prave evidencije gostiju nakon udarnog turističkog vikenda tek za koji dan biti dostupne, već sada je po prijavama u eVisitoru vidljivo da je i Jadran konačno dočekao tu toliko željenu špicu sezone 2019. godine.

Tko sada nema gosta – ne treba ga ni čekati, kažu u turističkom sektoru koji je početak kolovoza započeo odličnim dolascima, pa je samo tijekom proteklog vikenda u Hrvatsku na odmor stiglo novih oko 500 tisuća gostiju, koji su uz one koji su prije stigli popunili sve komercijalne kapacitete u hotelima, obiteljskom smještaju i kampovima.

Tim brojkama valja dodati i krevete u vikendicama kojih je gotovo pola milijuna (498 tisuća!), a koji su sada puni, pa se brojka onih koji se ovog tjedna odmaraju na Jadranu lako zaokružuje na najmanje 1,5 milijuna turista.

Trenutni podaci rezervacijskih portala pokazuju kako će se sličnom dinamikom turističke gužve nastavljati do kraja kolovoza, pa je na najvećim portalima koji posreduju u rezervacijama za Jadran teško naći slobodno mjesto sljedeća dva tjedna.

Ono što je još važnije, rezervacije su odlične i za rujan koji je ove godine bio najbolje prodavani mjesec još od zime. Hotelijeri, ali i brojni iznajmljivači hvalili su se još u rano proljeće kako im je već tada rujan bio rasprodan jer su taj turistički mjesec posljednjih godina brojni gosti otkrili kao najljepši za odmor.

Prema sadašnjem kretanju turističkog prometa, ovogodišnji bi kolovoz mogao postati apsolutno najbolji turistički mjesec u godini, u kojemu će više od 90 posto kapaciteta na tržištu biti odlično popunjeno.

Prema sadašnjim podacima, iako se posvuda još može naći poneki krevet, i u hotelima i u apartmanima, jasno je da će najmanje sljedeća tri tjedna u Hrvatskoj biti udarni dio ove turističke godine.

Iako su tijekom cijelog srpnja obiteljski iznajmljivači bili oni koji su platili najveću cijenu promjenama na tržištu i njihovoj nesposobnosti da im se u hodu prilagode, zbog čega su bili tek na oko 60 posto popunjenosti, kolovoz je donio potpuno drukčiju sliku.

Nakon cijelog desetljeća u kojemu su srpanj i kolovoz bili izjednačeni u turističkom prometu kao dva glavna turistička mjeseca u godini, ovogodišnji kolovoz prema sadašnjem stanju pokazuje da će biti značajno bolji od srpnja. I taj podatak trebao bi biti putokaz za planiranje budućeg poslovanja, osobito u sferi cjenovne politike u domaćim apartmanima i hotelima, jer se iz godine u godinu masovni odmori pomiču sve više prema kolovozu i cijelom rujnu.

Kako se u kolovozu gosti u Hrvatskoj zadržavaju u prosjeku 6,3 noći, što je jedno noćenje više nego u srpnju, i to najavljuje dobar utržak ovogodišnjeg kolovoza.

Poželite li ovih dana rezervirati apartman u obiteljskom smještaju u Dubrovniku za sredinu kolovoza, tamo će vas dočekati čak 98 posto već rezerviranih i prodanih apartmana. Ništa ne zaostaje ni Split u kojemu je 97 posto apartmana oglašenih na online platformama već popunjeno, koliko i u Hvaru, Petrčanima, Visu i Bolu.

Tek je malo manje, 95 posto, rezerviranih apartmana u Trogiru, Makarskoj, Biogradu na Moru i Korčuli. S 94 posto rezerviranih ili već plaćenih apartmana u sredinu kolovoza ulaze Šibenik, Orebić i Primošten, Supetar je na 93 posto, istarska mjesta su mahom iznad 90 posto, baš kao i Kvarner.

– Već nekoliko godina osjeća se trend po kojemu se turistički promet produžava u kolovozu prema rujnu, ali se smanjuju dolasci početkom srpnja. Treba na početku godine pratiti raspored školskih i vjerskih blagdana u Europi i cjenovno se prilagođavati za razdoblja koja nisu dobro "pokrivena" školskim praznicima jer su najveći dio naših gostiju obitelji sa školskom djecom. Dio iznajmljivača i hotelijera to ove godine nije napravio, nego su išli linearno s najvišim, prenapuhanim cijenama, što im se obilo o glavu. Zato su proteklih dana panično spuštali cijene i nudili čak do 30 posto popusta kako bi dobili goste. To dugoročno poslovno nije dobro jer šalje poruku gostima da trebaju čekati zadnji trenutak za dobiti najbolju cijenu na Jadranu – govori nam turistički agent koji posreduje u plasmanu smještaja.

Tuku pikameri i tutnje kamioni – Ne možemo očekivati da će nam se vratiti gosti koje ovih dana kolovoza u zoru bude "pikameri" koji skidaju asfaltni sloj s pločnika i stavljaju drugi. Buši se, buči, idu kamioni puni kamenja koje iskrcavaju, prašine posvuda, ljute se i iznajmljivači i gosti... Šahtovi vire iznad asfalta na cesti i pitanje je kad će netko slomiti nogu. Ulična rasvjeta ne radi, pa gosti osvjetljavaju put do apartmana mobitelima. I što mi kao iznajmljivači tu možemo? Biste li se vi vratili u takvo mjesto na odmor?! – pita se iznajmljivač iz malog korčulanskog turističkog mjesta.