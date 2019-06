Finci opet kažnjavaju poznatog hrvatskog poduzetnika: lani su mu 'odrezali' kaznu od 40 milijuna eura, sada ga opet globe s milijunskim iznosom; 'Njegovo ponašanje ruši povjerenje investitora'

Finska financijska regulatorna agencija za nadzor tržišta (FIN-FSA) naložila je 9. srpnja Danku Končaru da plati dodatnih 10 milijuna eura.

Ovaj njezin nalog uslijedio je nakon što je prošle godine donijela odluku da Končar mora platiti 40 milijuna eura jer nije objavio javnu ponudu za preuzimanje "Afarak grupe" ili pruži uvjerljive dokaze da nije bio obvezan objaviti javnu ponudu.

Podsjetimo, FIN-FSA je prošle godine obvezala Končara da objavi javnu ponudu za "Afarak", a odluka o plaćanju kazni je nepravomoćna jer se Končar žalio Upravom sudu u Helsinkiju, kao i Višem upravnom sudu, ali FIN-FSA je novom odlukom ipak naložila hitno plaćanje te kazne. Smatraju kako ponašanje Končara negativno utječe na povjerenje investitora u finsko tržište.

Ponovno će se žaliti

No, i ova presuda finske agencije je nepravomoćna jer se Končar ima pravo i na nju žaliti višem Upravnom sudu u Helsinkiju. Finska metalurška tvrtka "Afarak grupa", koja se bavi prizvodnjom čelika, inače je 1. ožujka ove godine objavila kako je primila obavijest od finskog Upravnog suda prema kojoj je odbijena Končareva žalba na odluku tamošnjeg financijskog regulatora, prema kojoj hrvatski poduzetnik mora platiti globu od 40 milijuna eura.

Upravni sud je tada potvrdio stav finske Hanfe, prema kojoj je "Kermas Ltd", u vlasništvu Danka Končara kao dioničar "Afaraka", djelovao povezano s tvrtkom "Hino Resources Co. Ltd, Finaline Business Limited" i tako zajedno s Končarovom suprugom Jelenom Manojlović bio u poziciji kontrolirati "Afarak Group Plc". Sud je utvrdio da je njihov zajednički udio u "Afaraku" 22. listopada 2009. bio prešao prag od 30 posto potreban za obvezno podnošenje javne ponude. Zbog toga, smatra sud, Končar mora platiti kaznu, s time da je u svom priopćenju "Afarak" tada naveo da je Danko Končar već izjavio kako će se na ovu odluku žaliti, što je očito i napravio i time dodatno produžio ovaj regulatorni proces i odgodio pravomoćnost plaćanja.