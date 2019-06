Vlasnik poznatog splitskog restorana pojašnjava zašto ugostiteljstvu prijeti kolaps i naglašava: U jednoj branši potreba za radnom snagom rast će velikom progresijom

Ajde da smo doživjeli i to da se "radnika svićon traži". Od države u kojoj je od Drugog svjetskog rata nezaposlenost bila najveći problem, pristupanjem Hrvatske Europskoj uniji stvari su se okrenule.

Sad se radnike "hvata lasom", a po Splitu kruži vic da nije uputno prolaziti pokraj restorana jer bi te mogli kidnapirati i zatočiti u kuhinji. Da stvari budu gore, kvote za uvoz radne snage su ispunjene, pa se konobari, kuhari, spremačice, trgovci, vozači, građevinski radnici... ne mogu više angažirati ni iz inozemstva.

– Po onome što čujem od kolega, nama prijeti kolaps – kaže Ivo Vrdoljak, vlasnik poznatog splitskog restorana "Zrno soli" i bistroa "Splitska".

Vrdoljak veli da se on na vrijeme kadrovski ekipirao, ali kolege iz ugostiteljskog ceha koji to nisu uspjeli učiniti ostali su zatečeni informacijom da ne mogu uvesti radnu snagu jer su planirane kvote ispunjene.

– Stvari su poprilično logične. Hrvati su cijenjeni radnici, nerijetko govore i više stranih jezika, i kao takve rado ih se zapošljava po Europi. Ulaskom Hrvatske u EU, normalno je da su se neki radnici odlučili potražiti posao u Njemačkoj, Irskoj i drugdje i da se taj manjak radne snage odmah osjetio. Uostalom, nije li ista stvar s pomorcima, oni žive tu, a kruh zarađuju ploveći po svijetu. Kad svemu tome pridodate činjenicu da, konkretno govoreći o ugostiteljstvu, broj restorana i kafića drastično raste, i da vam je zbog toga potrebno angažirati dodatnu radnu snagu, jasno vam je da na sve strane nedostaje radnika – veli Vrdoljak, koji jedino rješenje vidi u ukidanju kvota za uvoz radne snage.

Vlada odbacila zahtjev Hrvatske udruge poslodavaca i Hrvatske udruge turizma za hitnim uvozom radnika iz inozemstva: Udvostručili smo kvote, zaposlite umirovljenike!

– Nemojte smetnuti s uma i činjenicu da smo zbog naše prekrasne obale i više od tisuću otoka postali iznimno atraktivna čarter destinacija, i da će i u toj branši potreba za radnom snagom rasti velikom progresijom – upozorava Vrdoljak.

Da je tomu tako, potvrđuje i Danijel Jukić, vlasnik velike privatne tvrtke specijalizirane za strojno žbukanje i fasaderske radove.

– Od 240 radnika, ja zapošljavam 150 stranaca! Na sreću, na vrijeme sam osigurao potrebnu radnu snagu. Problem je u tome što ja ne mogu zaposliti baš svakoga, primam isključivo radnike koji su kvalificirani za određene poslove i koje prate dobre preporuke. Zašto je došlo do nedostatka radne snage u Hrvatskoj? Stvari su tu poprilično logične. Prvo, europsko tržište radne snage otvorilo se za hrvatske radnike i ljudi su otišli raditi vani, a istovremeno, s rastom turizma, naročito u posljednjih godinu dana, opseg posla u mojoj branši jako se povećao. To je bio glavni razlog što sam zaposlio 150 ljudi iz inozemstva, a istodobno su me napustili neki stari radnici koji su se u mojoj tvrtki naučili poslu i odlučili se okušati kao poduzetnici – veli Jukić, i predlaže da se u Hrvatskoj primijeni slovenski model zapošljavanja radne snage iz inozemstva.

– A on je vrlo jednostavan; znači, ako poslodavac ne može na Zavodu za zapošljavanje pronaći adekvatan kadar jer mu se nitko nije javio na objavljeni natječaj, ima pravo potražiti radnike u inozemstvu – veli Jukić.

Željko Pavlić, direktor tvrtke UPS, prve naše agencije za posredovanje u zapošljavanju koja licenciju za ovu djelatnost posjeduje još od 2003., također misli da je sustav kvota za uvoz radne snage prevladan.

– Od toga se mora odustati, što zorno pokazuje i aktualna situacija. Optimist sam utoliko što mislim da će Vlada reagirati na apele poslodavaca i povećati kvote da ne bi dovela u pitanje turističku sezonu – kaže Pavlić, i konstatira da zbog svega navedenog pate svi akteri na tržištu rada.

Tako ugostiteljima i hotelijerima nedostaje radne snage, pa im cijeli posao dolazi u pitanje, a posrednici u zapošljavanju nemaju im odakle pribaviti prijeko potrebne kadrove jer su sve dozvole za rad stranaca u Hrvatskoj već izdane.

– Mi kao agencija za posredovanje u zapošljavanju ne možemo tražiti dozvole za rad stranaca u Hrvatskoj, jer pravo na to imaju jedino poslodavci, tako da su nam ruke vezane – zaključuje Pavlić.

Iz Hrvatske udruge poslodavaca i Hrvatske udruga turizma apelirali su da se hitno donese odluka o povećanju kvota jer nedostaje radnika pa je turistička sezona ugrožena.

– Uoči početka glavne turističke sezone situacija s radnom snagom je kritična, ugroženo je otvaranje pojedinih turističkih kapaciteta, restorana i kafića. Lokalnih zaposlenika nema, a kvote za uvoz stranih radnika su ispunjene pa je potrebna hitna reakcija Ministarstva rada i mirovinskog sustava i Vlade. Na višestruke apele koji traju tjednima da se pomogne turističkom sektoru u rješavanju ovog problema, resorni ministar i Vlada potpuno su se oglušili, što je izazvalo šok u cijelom sektoru jer je riječ o tehničkim izmjenama koje ne iziskuju nikakva dodatna proračunska ulaganja, nego samo dobru volju administracije da razumije potrebe gospodarstva – poručuju Vladi, te napominju da su Hrvatska udruga poslodavaca i Hrvatska udruga turizma u jesen 2018. pozdravile pravovremeno donošenje odluke o kvotama i njihovo povećanje.

– Tada smo upozoravali kako je uvoz stranih radnika samo kratkoročno rješavanje problema nedostatka radne snage i isticali kako je za provođenje te mjere nužno smanjiti administrativne prepreke kako bi ona bila učinkovita. Nažalost, sada kada se sezona borbe za svakog gosta zahuktava, suočavamo se s dva ključna problema: kvote su se potrošile, što znači da nema tko raditi bez obzira na to što su radnici iz inozemstva već stigli u Hrvatsku, a s druge strane jasno je kako sustav zapošljavanja stranaca i administrativno provođenje korištenja kvota nisu učinkoviti jer se za obradu zahtjeva čeka više tjedana.

Turističkom sektoru nedostaje radne snage i ako bi bilo moguće, uvijek je na prvome mjestu zapošljavanje domaćih radnika, ali ne postoji raspoloživost i interes te se poslodavci nalaze u škarama manjka radne snage i nemogućnosti uvoza radnika zbog nezaposlenih osoba koje ne žele raditi u turizmu.

Najveći gubitnik u ovom je slučaju država, jer turizam čini 20 posto BDP-a i gospodarstvo ovisi o turističkoj sezoni. Borba za svakog gosta prestaje ako ne postoji osoblje koje će mu pružiti uslugu. Samim time proračun gubi i prihode od zapošljavanja i od usluge koja se ne pruža.

U najavama sezone isticali smo kako ponavljanje prošlogodišnjih rezultata ne bi trebalo smatrati neuspjehom, a hrvatski turizam sada je onemogućen u postizanju tih rezultata – stoji u priopćenju koje potpisuju Lea Šćrbec, direktorica komunikacija i marketinga HUP-a i Ivana Zlatarić iz HUP-ova Odjela za odnose s javnošću i marketing.

Čita li ovo resorni ministar Marko Pavić?