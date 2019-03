Stigao odgovor na pitanje zbog kojeg ne spavaju turistički djelatnici: gdje će ove godine ljetovati naši nabolji gosti? Hrvatska je izvukla lošije karte no inače, a vratio se i veliki konkurent...

Kuda putuju njemački turisti? Pitanje je to koje zanima cijeli Mediteran, uključujući i Hrvatsku, jer su oni uz Amerikance i Kineze najizdašniji svjetski putnici. A Mediteran im je omiljeno ljetno odmorište. Zato svi sa zabrinutošću prate aktualnu situaciju na tom tržištu koje ne ohrabruje nakon godina i godina rekorda i porasta turističkog prometa iz te zemlje.

Njemačke agencije u prosincu su se čupale za kosu jer im je promet pao za četiri posto u odnosu na godinu prije. Bolji trend nije bio ni u siječnju, a sada se nadaju da će u narednih mjesec i pol dana napraviti posao. Jer sve ankete govore kako će njemački turisti ove godine još više putovati i više trošiti, piše novac.hr.

Ovogodišnja analiza putovanja oko putovanja Nijemaca (Reiseanalyse der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen) pokazala je da čak 80 posto Nijemaca smatra da je u boljoj ili istoj situaciji nego godine ranije. Njih 60 posto već je rezerviralo novac za godišnji odmor, a ostali čekaju razvoj situacije. Muči ih stagnacija konjunkture, stečaj nekih zrakoplovnih kompanija, pa čak i Brexit. No sve u svemu, iznimno su raspoloženi kada su u pitanju putovanja. No, buking zasad to nije pokazao.

Turistička analiza Deutsche Tourismusanalyse der Stiftung für Zukunftsfragen kaže da će velik broj Nijemaca zbog najave vrlo toplog ljeta ostati kod kuće, odnosno da će ljetovati u svojoj zemlji, i to na svom Sjevernom moru. Stoga će većina Nijemaca pohrliti u pokrajinu Mecklenburg-Vorpommern koja je s prvog mjesta domaćih odredišta nakon dugo vremena lani zbacila Bavarsku.

Osim što će oko 30 posto Nijemaca ostati i trošiti u Njemačkoj, analize pokazuju da su im prošlogodišnji favoriti poput Španjolske i Italije pali u nemilost. Ovo će ljeto ponovno biti u znaku Turske koja se vratila na tržište u velikom stilu i pomela konkurenciju.

Naime, većina mediteranskih zemalja bilježi minuse, posebno Španjolska i Grčka, dok Turska ima ogroman rast. Nakon pet godina uvjerljivo se vratila povoljnim cijenama na turističko tržište, a najveću cijenu njezina povratka platit će Španjolska koja je od situacije u tom dijelu svijeta svojedobno i najviše profitirala. Posebno su zabrinuti Baleari, a Mallorca se pita je li trebala lani povećati turistički porez. Sada njihovi hotelijeri produljuju period ranog bukinga nadajući se najboljem.

U minusu je i Grčka, a Kreta čak bilježi pad od 20 posto. I za Hrvatsku je prodaja nešto slabija, iako je interes po anketama jako velik.

- Je li se buking samo pomaknuo ili ne, znat ću za dva mjeseca. U veljači je već bilo bolje. Sve turističke analize govore da će njemački gosti više putovati. Ove godine su nam podijeljene slabije karte. Veliki nam se konkurent vraća. Druga slaba karta je činjenica kako se govori da će više njemačkih gostiju ove godine ostati u svoj zemlji zbog toplijeg vremena. To, doduše, nije Mediteran - kazao je Selimir Ognjenović, čelni čovjek ID Rive Toursa, specijalista za Hrvatsku.

Kaže da Hrvatska može opstati u takvim okolnostima odličnom kvalitetom koja ima postojane goste. Oni koji traže jeftinije ponude, odabrat će ono što je u tom trenu najpovoljnije, bilo to Turska, Španjolska ili Hrvatska.

A preokret situacije na turističkom tržištu jako dobro osjete veliki igrači - TUI i Thomas Cook, koji imaju velike kapacitete u Grčkoj i Španjolskoj, već su upozorili svoje dioničare na lošu situaciju. S druge strane slave oni koji prodaju Tursku i Egipat – FTI ima primjerice dvoznamenkasti plus. Inače, oko 23 posto njemačkih gostiju putuje preko velikih organizatora putovanja, koji u ovakvim destinacijama najviše nude povoljne all inclusive ponude.

Oni koji loše stoje, odlučili su produljiti period proljetnih popusta do kraja ožujka, a neki dijele i bonove od 200 eura. Neki su čak odlučili u svoje aranžmane uvrstiti više putovanja automobilom. Svi su strpljivi te se nadaju lošem vremenu koji će potaknuti prodaju last minute aranžmana.