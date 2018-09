Avion vam kasni tražite odštetu, možete dobiti naknadu od čak 600 eura

Svakodnevno svijetom leti oko 9 milijuna putnika u avionskom prijevozu, a gotovo 200 tisuća njih svakog dana ima neki problem s kašnjenjem, otkazivanjem leta ili drugim problemima u polasku ili dolasku zbog kojih trpe štetu.

No, tek mali dio njih takve propuste aviokompanija pretvara u zahtjev za odštetu, na što imaju pravo po svim važećim uredbama Europskog parlamenta i Vijeća Europe, čiji su obveznici i naši avioprijevoznici.

Kako je na hrvatskim aerodromima kašnjenje u polasku ili dolasku postalo gotovo uobičajeno, to vrijedi informirati sve one koji se nađu u takvim problemima da imaju pravo na naknadu štete zbog kašnjenja zrakoplova ili otkazanog leta i to, ovisno o udaljenosti na koju se leti i broju sati kašnjenja, u rasponu od 50 do čak 600 eura.

Dakle, kada vam avion kasni ili otkažu let za koji ste dobili ukrcajnu kartu i predali prtljagu, najprije valja kontaktirati prijevoznika u zračnoj luci i prijaviti zahtjev za odštetu.

Ako putnik nije zadovoljan odgovorom ili uopće ne dobije odgovor kompanije u roku od 30 dana od dana prijave zahtjeva, može podnijeti prigovor Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo.

Ona je drugostupanjsko nadležno tijelo za provedbu zaštite prava putnika prema Uredbi Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih pravila u vezi s naknadom i pomoći putnicima u slučaju uskraćivanja ukrcaja, otkazivanja ili dugih kašnjenja letova.

Prema informacijama iz Agencije, putnici koji smatraju da imaju valjan razlog za prigovor protiv zračnog prijevoznika radi uskraćenog ukrcaja, premještaja u niži razred, otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta, takav prigovor moraju podnijeti prijevozniku koji je obavljao let.

Ako je let otkazan kada je putnik već bio u zračnoj luci, a to nije posljedica „iznimnih okolnosti“ poput nevremena ili štrajka, putnik ima pravo na naknadu štete, kaže Uredba EK. Ako je otkazivanje prouzrokovano iznimnim okolnostima, aviokompanija mora ponuditi pomoć, povrat troškova, preusmjeravanje i zbrinjavanje (hrana, smještaj) dok putnik čeka alternativni prijevoz.

- Prava putnika u EU zračnom prostoru su jasno definirana i tu nema iznimke. Dakle, ako nije u pitanju nevrijeme ili viša sila zbog koje se otkazuje let, sve drugo je greška kompanije i ona mora snositi posljedice toga. Putnika se ne tiče kako je do nje došlo, on ima svoja zajamčena prava na naknadu štete, ovisno o udaljenosti koju je trebao prijeći.

U svakoj zračnoj luci morao bi stajati na vidnom mjestu plakat koji putnike obavještava o tim njihovim pravima, a za kašnjenja duža od osam sati u odnosu na vrijeme kada se trebalo stići predviđene su jako velike kazne. Na stranicama Agencije za civilno zrakoplovstvo putnici mogu vidjeti sva svoja prava i postupiti po njima - kazao nam je Tonči Peović, direktor Zračne luke Brač i dugogodišnji stručnjak zrakoplovstva.

Inače, putnici se najčešće javljaju za to registriranim odvjetničkim uredima, odnosno agencijama koje imaju odvjetnike koji u njihovo ime vode pravni postupak za odštetu od aviokompanija.

Tako se izbjegava administrativno-pravna zavrzlama u kojoj se putnici ne moraju uvijek snaći najbolje, a kako nam kažu dobro upućeni i oni koji imaju iskustva u takvim stvarima, takve agencije se u ime putnika pravno bore za naplatu naknade štete i naplaćuju se iz tog iznosa, uzimajući 25 posto za svoje usluge. Tako i oni sami imaju motiv za što bolju odštetu putnicima jer od nje i oni zarađuju.