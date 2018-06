Dobar posao braće Pivac iz Vrgorca, na Hotelima Makarska zaradili gotovo 38 milijuna kuna: Možemo potvrditi da smo prodali svoj udio, no u detalje ne želimo ulaziti...

- Možemo potvrditi da smo prodali svoj udio u Hotelima Makarska - rekli su nam iz Mesne Industrije Braća Pivac, kompanije koja je jedan od najvećih uvoznika hrane u Hrvatskoj.



Naime, u četvrtak se Valamar Riviera pohvalila da je dovršila preuzimanje Hotela Makarska. Prema njihovom priopćenju, nakon ponude zajedno s mirovinskim fondovima AZ imaju 85,93 posto hotelske tvrtke na Makarskoj rivijeri, piše novac.hr.



Odmah su se pojavile spekulacije da su braća Pivac prodala svoj udjel, no to se nije moglo vidjeti iz dostupnih izvora. No, braća Pivac su nam razriješila dvojbe, kategorički ustvrdišvi da su prodali svoj udjel. Međutim, u detalje nisu željeli ulaziti.



MI Braća Pivac lani je bila zainteresirana za kupnju turističkog kompleksa Hoteli Makarska kada ga je država prodavala. Predali su ponudu, no Valamar Riviera ih je nadigrala i ponudila oko 17 milijuna kuna više za većinski paket Hotela Makarska. Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP) odlučio se za izdašniju ponudu i prodao dionice Valamaru.



Braća Pivac kupili su svoje dionice Hotela Makarska na Zagrebačkoj burzi nakon dugogodišnjeg čekanja privatizacije tog kompleksa. Tada su stekli 16,1 posto udjela transakcijom vrijednom 23 milijuna kuna.



U međuvremenu su očito kupili još nešto dionica, jer su u trenutku prodaje Hotela Makarska Valamar Rivijeri bili drugi najveći dioničar Hotela Makarska s udjelom od 19,65 posto.



Kada se pomnoži njihov broj dionica s cijenom koju je Valamar ponudio u ponudi za preuzimanje (278 kuna po dionici), dolazi se do podatka da su braća Pivac taj udjel unovčila za nešto više od 60,8 milijuna kuna (odnosno 37,8 milijuna ako se oduzme početni ulog).



Da je turizam sektor u kojem se može i više nego dobro zaraditi, braća Pivac davno su zaključili. Naime, još 1997. kupili su hotel Miramare u Makarskoj gdje su izgradili novi hotel, a pet godina kasnije preuzeli su i makarski hotel Biokovo.



Osim toga, kupili su i dubrovački hotel Petka pokraj luke u Gružu, a u neposrednoj blizini i hostel Sol.



No, najpoznatija akvizicija koja se nalazi u vlasničkom portfelju Pivaca svakako je Kraš, čije dionice kontinuirano gomilaju. Tako od početnih pet posto danas imaju 24,79 posto udjela Kraša, čime su postali najveći Krašov dioničar.



Osim toga, tim su udjelom izuzetno blizu granice od 25 posto vlasništva kada imaju zakonsku obvezu objaviti javnu ponudu o preuzimanju kompanije. No, o tome se još ništa ne zna budući da “nemaju običaj komentirati poslovna ulaganja”, kako nam je rečeno iz MI Braća Pivac.



Grupaciju Pivac, uz MI Braća Pivac, čine PPK karlovačka mesna industrija, čakovečka Vajda i Dalmesso iz Klisa, a u njoj je ukupno zaposleno više od dvije tisuće radnika. Zadnji poznati poslovni rezultati kompanije su oni iz 2016. kada je MI Braća Pivac ostvarila ukupan prihod od 1,13 milijardu kuna.