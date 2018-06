Apple uskoro povlači s polica iPhone X? Američka tvrtka razmišlja o drastičnim mjerama, mogli bi presuditi slabi rezultati na najvećem svjetskom tržištu

Apple ozbiljno razmišlja o povlačenju najnovijeg modela pametnog telefona s tržišta, iPhonea X, javlja The Huffington Post.



Unatoč tome što je Apple tek nedavno predstavio najnovijeg člana obitelji iPhone, već se u krugovima Silicijske doline sve glasnije može čuti najava njegovog povlačenja s tržišta.



Prema najnovijem izvješću tržišta, analitičar specijaliziran za prognoze tvrtke Apple, Ming-Chi Kuo potvrđuje da prodaja najnovijeg modela za sada ne ide po planu i da uprava ozbiljno razmišlja o drastičnim mjerama. Kao rezultat tome, predviđa se da bi se proizvodnja iPhonea X u potpunosti mogla obustaviti već do ljeta 2018. godine, prenosi Novac.hr.



Prema Kuou, uzrok takve brze i odlučne reakcije iz Uprave bila je slaba zainteresiranost kineskog tržišta, za koje se ispostavilo da preferira veće zaslone mobitela od onog koji ima model X.



Kuo također najavljuje da će Apple u prvoj polovici 2018. godine bilježiti porast od samo 5 posto, što nije zanemariv podatak ukoliko se u obzir uzme činjenica da se trenutno na tržištu istovremeno nalaze čak tri modela pametnih telefona; iPhone 8, iPhone 8 Plus i iPhone X.



Ovo bi bio prvi put u posljednje četiri godine da Apple povuče svoj model s tržišta. Posljednji put je tako drastičnu mjeru poduzeo u 2014. godini, kada je povukao iPhone 5C.



No, kako ističnu neki, pravi razlog za povlačenje s tržišta je dolazak novog modela zbog čega se stari model miče kako bi se održala cijena novog modela, piše Novac.hr.