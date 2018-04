Kinezi započinju s radovima na Pelješkom mostu tek od jeseni: evo koje poslove na vrijednom projektu bi mogle dobiti hrvatske firme

Unutar mjesec dana od potpisivanja ugovora s "Hrvatskim cestama" o gradnji pelješkog mosta, kineska korporacija "China Road and Bridge Corporation" službeno će otvoriti radove na Pelješcu, doznajemo od Siniše Malusa, menadžera u "Kinesko-jugoistočnoj europskoj poslovnoj asocijaciji".



– U ovom trenutku korporacija CRBC još nije došla u Hrvatsku, nemaju ovdje tvrtku, ured ili bazu. Nakon što dođu, priredit će, najkasnije mjesec dana od potpisivanja ugovora s HC-om, ceremoniju početka radova na pelješkom mostu jer je takav poslovni običaj u Kini. Ta će ceremonija označiti početak radova, ali realno je da pravi građevinski zahvati neće početi prije jeseni – navodi Malus.



U međuvremenu, do pravog početka radova na mostu, Kinezi će odrađivati pripreme za početak gradnje, što uključuje i dogovaranje hrvatskih podizvođača.



Neke procjene govore da bi čak trećinu samih građevinskih radova na pelješkom mostu i pristupnim cestama mogle odraditi hrvatske tvrtke. Za toliki udio u gradnji autoceste Bar – Boljare u Crnoj Gori, koju također gradi CRBC, izborile su se crnogorske tvrtke.



– Usporedbe s potezima koje su Kinezi vukli u Crnoj Gori u znatnoj mjeri ne stoje jer je tamo donesen poseban zakon o gradnji autoceste Bar – Boljare. I Crna Gora i kineske tvrtke izvođači radova bili su u drukčijoj poziciji nego što je slučaj s Hrvatskim cestama i pelješkim mostom – napominje Malus.



Ipak, dodaje, nema sumnje da će hrvatske tvrtke dobiti značajan dio poslova.



– Jasno je da Kinezi neće sve potrebne radnike, logistiku, mehanizaciju i uslužni servis dovlačiti iz Kine ili iz neke druge zemlje jer je to neracionalno. Prema tome, hrvatska građevinska operativa, opskrba, razne usluge i dodatni radovi domaćih poduzetnika, bit će itekako angažirani. U kolikoj mjeri, o tome zasigurno neće biti potpisan cjelovit ugovor s naručiteljem ili nešto slično tome. Angažman naših radnika i podizvođača ovisit će o potrebama, rokovima i procjenama izvođača radova – ističe Malus.



Osim u Crnoj Gori, CRBC ima predstavništva u šezdesetak zemalja, a u ovom dijela svijeta još i u Srbiji, gdje je izgradio most Zemun – Borča na Dunavu. Kada otvore ured u Hrvatskoj, bit će im to ujedno i prvi u Europskoj uniji.



Rok dovršetka gradnje pelješkog mosta je 2022., no taj dio ovisi i o popratnim radovima. Naime, natječaj za izvođača radova na pristupnim cestama još nije zaključen jer je u tijeku žalbeni postupak pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM).



Još jedan od uvjeta početka gradnje mosta, izbor tvrtke za nadzor radova, također ne ide glatko. Natječaj koji su za nadzornika radova na pelješkom mostu jesenas raspisale "Hrvatske ceste" osporila je pred DKOM-om tvrtka "Lipov gaj", pa se moralo prići izmjenama natječaja koji je još uvijek u tijeku i čija je vrijednost 53 milijuna kuna. Uspješno je, osim izbora izvođača, zasad dovršen još i odabir tvrtke za nadzor izvedbenog projekta gradnje mosta. Izabrana je tvrtka "Ramboll" iz Danske, a vrijednost ugovora je deset milijuna kuna.

Vedran Marjanović