Zuckerberg se suočava s najvećom krizom u povijesti Facebooka, a najnoviji potez Elona Muska nikako mu ne ide u prilog

Američki milijarder i poduzetnik Elon Musk izbrisao je Facebook profile svojih tvrtki Tesla i Space X, nakon što mu je to kao izazov postavio korisnik Twittera, javlja u subotu dpa.



Korisnik Twittera, na kojem je posljednjih dana vrlo aktualan 'hashtag' #DeleteFacebook, vezan uz aferu britanske tvrtke za prikupljanje osobnih podataka i te najpopularnije društvene mreže, pozvao je Muska da "izbriše SpaceX stranicu na Faceboku ako je muško".



Musk je potom tvitao "Učinit ću to" i od petka navečer nije više bilo moguće pronaći niti njegovu osobnu stranicu na Facebooku niti profile njegovih tvrtki.



Osnivač Facebooka Mark Zuckerberg u svojoj 33. godini suočen je s najvećom krizom u povijesti svoje društvene mreže iz čega se pokušava spasiti nizom isprika i obećanja, no time zasad ne uspijeva stišati kritike.



Facebook je "stvoren kako bi približio ljude", hvalio se još u siječnju mladi milijarder koji je tvrtku osnovao prije 14 godina.



Danas kritičari napadaju društvenu mrežu i njezinog šefa jer je Cambridge Analytica s Facebooka prikupila podatke o 50 milijuna korisnika koje je potom koristila za političke kampanje.



Suosnivač aplikacije WhatsApp Brian Acton je pozvao svoje pratitelje da izbrišu račune s Facebooka, a tražilica Mozilla je priopćila da je oglašavanje na Facebooku stavila na "pauziranje".



I Cambridge Analytica i Facebook tvrde da nisu počinili nikakvo kazneno djelo.