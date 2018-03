Potpuno rušenje soba za iznajmljivanje, kao i onih u apartmanima, u svrhu podizanja kvalitete smještaja, glavni je problem o kojemu pričaju iznajmljivači s područja Rivijere, a koji je ''načet'' na prošlotjednom Regionalnom forumu obiteljskog smještaja. Riječ je najavljenim mjerama rekategorizacije koja u sklopu izmjena Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti u praksi znači postizanje veće kvadrature apartmana i smanjenje broja kreveta, a isti bi na snagu stupio 1. siječnja 2019. godine.



Da će izmjene Zakona zapravo donijeti samo velike troškove iznajmljivačima, dade se naslutiti iz izjave ministra turizma Garija Cappellija koji je javno prije mjesec dana na zagrebačkom Forumu obiteljskog smještaja kazao da pružatelji usluga smještaja u domaćinstvima mogu očekivati rekategorizaciju, a za ''utjehu'' je naglasio i omogućavanje povoljnih kredita HBOR-a za ovu vrstu smještaja.



Što zapravo donosi rekategorizacija pojasnio nam je predsjednik Udruge iznajmljivača obiteljskog smještaja Makarska Anđelko Kujundžić, koji je potrebne i ne baš optimistične informacije doznao na ovogodišnjim brojim forumima obiteljskog smještaja.



Minimum kvadrata



Naime, kako pojašnjava Kujundžić, prema zakonskim izmjenama sadašnja kvadratura sobe u apartmanu, a koja trenutačno iznosi minimalnih 15 kvadrata, povećala bi se na 20 metara četvornih. To znači da se s formule "12+3" kreće u formulu "16+4", odnosno da će iznajmljivači umjesto 12 kvadrata sobe za dvije osobe plus kupatilo od tri kvadrata morati imati sobu od 16 kvadrata s kupatilom od minimalnih četiri četvorna metra.







- Prema pojašnjenjima Ministarstva turizma, nacrt koji uključuje rekategorizaciju Vladi RH bi se na usvajanje trebao dostaviti u kolovozu, a ista bi se primjenjivala od 1. siječnja 2019. godine. U teoriji to znači da će iznajmljivači morati rušiti svoje apartmane jer će se u paketu izmjena Zakona, mijenjati i Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategoriji ugostiteljskih objekata za smještaj.



Jednostavno, strahujemo od poruke: Rušite apartmane, a mi ćemo vam osigurati povoljne kredite kojima ćete podići standard smještaja - kaže nam Kujundžić, dodavši kako je ministru Cappelliju na posljednjem Forumu predložio da se rekategorizacija odnosi samo na nove apartmane, koji će se graditi od 2020. godine, a ne na one sagrađene u zadnjih 10 do 20 godina, a kamoli, primjerice, lani.



Strašni troškovi



Kako kaže, cilj rekategorizacije je smanjenje ležajeva, pa bi Makarska ostala bez 3000 kreveta u privatnom smještaju, a sada ih ima oko 13.500, dok bi se na razini cijele Hrvatske broj kreveta sa 600.000 smanjio na 400.000 tisuća.



- To bi bili strašni troškovi, trebali bi se rušiti pregradni zidovi u sobama i nauštrb druge sobe ili prostorije graditi novo kupatilo od 4 kvadrata i mislim da mnogi iznajmljivači ne bi ni pristupili rušenju čime bi se povećao broj apartmana na ''crnom'' tržištu. Bilo bi onda bolje sagraditi novu kuću s propisanom kvadraturom apartmana, nego rušiti postojeću.



Ministarstvo bi iznajmljivačima za rušenje apartmana i njihovu rekonstrukciju, omogućilo povoljne kredite ili bespovratna sredstva iz EU fondova što nam nije nikakva utjeha - veli Kujundžić, zaključujući kako u Španjolskoj ili Francuske nije decidirano navedena propisana kvadratura soba za iznajmljivanje, već oni u svojim smještajnim kapacitetima mogu imati površinu sobe od 12 do 14 kvadrata.



Opasna tema



Komentar o najavljenoj rekategorizaciji pokušali smo dobiti od direktora TZ Tučepi Ive Mravičića koji nas je uputio na Ministarstvo turizma koje donosi pravilnik.



– O ovoj je temi opasno pričati za novine i treba pričekati kako bismo vidjeli o čemu se radi, a koliko sam ja shvatio iz razgovora s kolegama, riječ je o rušenju postojećih soba pa bi se od sadašnje tri dobile dvije ili jedna čime je namjera privatni smještaj ''dovesti'' na nivo hotela. Ali vrlo je teško išta komentirati jer je zbilja riječ o ozbiljnim stvarima - kazao je Mravičić.



Nešto ležernije mišljenje o rekategorizaciji ima direktor TZ Gradac Davor Andrijašević koji kao i Kujundžić smatra kako bi se nova pravila trebala odnositi samo na apartmane koji će tek biti izgrađeni.



- Ukoliko bi se doista započelo s primjenom pravila da sobe za dvije osobe umjesto 15, moraju imati 20 kvadrata što sa sobom povlači rušenje, to bi izazvalo opći kaos što mi nekako ne izgleda kao pravna praksa. Po mom shvaćanju stvari, 20 kvadrata bi morale imati samo sobe u novoizgrađenim apartmanima kao i one koje su stare više od 20 godina - veli Andrijašević.

Ministarstvo: Nacrt izmjena Zakona još nije izrađen​ U cilju dobivanja točnih informacija o najavljenoj rekategorizaciji, kontaktirali smo Ministarstva turizma iz kojeg su nam kazali kako nacrt izmjena Zakona još nije izrađen te su nas uputili na ''izučavanje'' dokumenta javnog savjetovanja, točnije ''Procjene učinaka propisa Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti''.



U obrascu iz siječnja ove godine uopće se tako ne spominje pojam rekategorizacija, već se govori o planiranim izmjenama prema kojima bi iznajmljivači morali pružati ugostiteljske usluge svojim gostima. Kako se, među ostalim, navodi u dokumentu, riječ je o nacionalnom programu razvoja malih obiteljskih hotela, odnosno cilj je prerastanje dijela obiteljskog smještaja u male obiteljske hotele, pansione i difuzne hotele te obogaćivanja ukupne smještajne ponude, ali i poticanja poduzetničke aktivnosti domaćeg stanovništva i samozapošljavanja u turizmu.