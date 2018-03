Ministar turizma 'pali alarm': Nemamo pravo na greške, Turska i Grčka vraćaju se na tržište, moramo iskoristiti svoje prednosti!

U vikendu koji dolazi, većina hotela koji su tijekom zime bili zatvoreni dočekat će i primiti prve veće skupine predsezonskih gostiju, pa se ovih dana obavljaju posljednje pripreme i "šminkanje" objekata, edukacija osoblja, uređenje okoliša hotela.



No, te velike pripreme uglavnom ne prati i uređenje turističkih mjesta koja su još miljama daleko od pripremljenosti za sezonu i u dubokom zimskom snu, baš kao i desetljećima ranije kada smo u ovo doba godine turiste brojili na prste jedne ruke. A ove godine u ožujku i travnju očekuje se dolazak u Hrvatsku već najavljenih i rezerviranih 1,2 milijuna turista!



Nije to više brojka gostiju čiji dojmovi se smiju ignorirati, pa smo ministra Garija Cappellija pitali kako promijeniti to stanje (ne)turističke svijesti u predsezoni.



Ovih dana otvaraju se hoteli, dolaze prve velike skupine gostiju pred Uskrs, kako će ih dočekati u turističkim mjestima?



- Najvažnije je da u glavama ljudi i odgovornih promijenimo "kalendar" ponašanja u turizmu.

Hrvatska više nije na onom turističkom mjestu na kojemu je bila dugo godina, a od lanjske godine s pravom govorimo o cjelogodišnjem turizmu jer to nam je cilj, a rezultati su već vidljivi.



Prema tome, turizam svih 365 dana mora biti naša misao vodilja, a ako to želimo napraviti moramo osvijestiti činjenicu da Hrvatska mora turistički funkcionirati cijelu godinu, da smo destinacija u kojoj se zahtijevaju drukčija pravila ponašanja.



Možda su dobre informacije s inozemnih tržišta koje stižu u Hrvatsku pomalo uljuljkale domaćine koji se ne trude previše jer već znaju da će sezona biti dobra?



- Mi smo u prednosti u odnosu na mnoge zemlje Mediterana s obzirom na odlične rezultate lanjske sezone, ali svaki put nas čeka novo dokazivanje i potvrđivanje.



Ove godine sa svih tržišta stižu informacije o tome kako se Turska i Grčka snažno vraćaju na tržište i mi sada te svoje prednosti moramo iskoristiti.



Mi smo kao turistička zemlja prepoznati na inozemnom tržištu, nismo početnici i više nam se greške neće opraštati jer se od nas očekuje sve na razini ozbiljnog domaćina koji ne ponavlja greške iz prethodnih godina.



Što bi domaćini na obali trebali napraviti da ostave kod gostiju dojam spremnosti za prve goste?



- Sve isto što rade za goste u srpnju i kolovozu, a to znači biti dobri domaćini. Ako sada nismo spremni ponuditi gostima ono što nudimo u srpnju i kolovozu, onda nikada nećemo imati cjelogodišnji turizam.



Jer, za turizam koji traje devet ili deset mjeseci nije dovoljno što se promoviramo u svijetu, dajemo velike poticaje aviokompanijama i tour-operatorima, ulažemo u marketing i ponudu, ako ćemo svi zajedno nakon tolikog posla pasti na prvom koraku u ožujku i travnju, kada nismo spremni na prihvat predsezonskih gostiju.



- Hrvatska više nije zemlja samo ljetnog turizma i zato molim da svi turistički djelatnici, ali i građani, shvate ozbiljnost trenutka u kojemu se moramo uvijek iznova dokazivati i potvrđivati.Budimo zajedno, radimo na tome da budemo prepoznatljivi, da one probleme koje smo imali ranijih godina saniramo i na vrijeme otklonimo. Dobre vijesti stižu vezano uz Hrvatsku sa svih tržišta, a dobre vijesti znače dobru sezonu svima, od hotelijera, preko obiteljskog smještaja, kampova, izleta, ugostitelja.- To su prošla svršena vremena. Nema više klasične pripreme sezone i priča o tome kako se cijelo proljeće nešto gradi i radi, a gosti su nam već stigli.To moramo zaboraviti, raditi proračune na drukčiji način i planirati stvari koje se mogu napraviti tijekom zimskih mjeseci, a u proljeće sve već mora biti u funkciji.Puno, puno prije polovice lipnja ćemo imati milijune gostiju u Hrvatskoj i taj datum više ne može značiti početak sezone. Inozemne aviokompanije počinju letjeti ove godine tri ili četiri tjedna ranije u ožujku i travnju prema Jadranu, i to je najbolji pokazatelj kada sezona počinje.- Lokalna uprava mora osvijestiti da je dio sustava koji radi u turizmu, jer svi sada na neki način radimo u turizmu, i da sezona ovisi i o njihovom dobrom planiranju. Nema mjesta u Hrvatskoj u kojemu turizam kroz neki oblik nije moguće realizirati, pa vidimo već i da se Slavonija uz poljoprivredu snažno okreće prema turističkoj ponudi.Svi smo mi dio tog mozaika usluge koju nudimo u zemlji i moramo biti spremni raditi na takav način. Nema više klasične sezone jer nam Kinezi, Korejci, Indijci, Amerikanci dolaze cijelu godinu, za njih nema špice sezone. A zašto njima mjesto ne bi bilo jednako uredno kao i onima koji dolaze ljeti?- Nema više klasične pripreme sezone i priča o tome kako se cijelo proljeće nešto gradi i radi, a gosti su nam već stigli.To moramo zaboraviti, raditi proračune na drukčiji način i planirati stvari koje se mogu napraviti tijekom zimskih mjeseci, a u proljeće sve već mora biti u funkciji. Moramo se drukčije organizirati i ponašati, da se u što kraćem roku odradi što veći dio posla koji je nužan za doček gostiju.Nemamo mi sada više što govoriti o 2018. godini, ona je u većem dijelu već rezervirana, prodana i ugovorena. Mi već znamo koliko će nam gostiju doći, gdje će spavati, što će jesti, na koje izlete ići. Mi sada možemo pričati samo o 2019. godini i vidjeti što se može napraviti da ona bude još bolja.